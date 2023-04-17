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Karadeniz gazı iletim hattına verildi
Karadeniz gazı iletim hattına verildi
Karadeniz doğalgazı iletim hattına verilmeye başlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dün gece itibarıyla oradaki kuyularından vanaları açarak... 17.04.2023, Sputnik Türkiye
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karadeniz
doğalgaz
üretim
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV'de Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlıyor.Karadeniz doğalgazıyla ilgili son durum hakkındaki soruyu yanıtlayan Bakan Dönmez şunları söyledi:İlk etapta 10 kuyunun üretime alınacağını belirten Dönmez, "Kuyu sayısı 3 yı içinde 40'lara kadar çıkracağız. 10 milyon metreküp üretimi 40 milyon metreküpe çıkaracağız. Faz 3'te 60 milyona çıkacak" diye konuştu.'Vatandaşlar faydayı fiilen yaşayarak görecek'Doğalgaz fiyatlarına ilişkin değerlendirme yapan Bakan Dönmez "Sisteme verdikten sonra vatandaşlar faydayı fiilen yaşayarak görecek. Cumhurbaşkanımızın müjdeleri olacak. İthal ettiğimiz gazı hala konuta sübvansiyon uygulayarak veriyoruz. Daha ekonomik bir şekilde vatandaşa yansıtacak bir müjdeyi paylaşacağız" dedi.Enerji Bakanı Dönmez, doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin de şu bilgileri verdi:
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karadeniz, doğalgaz, üretim, fatih dönmez
karadeniz, doğalgaz, üretim, fatih dönmez

Karadeniz gazı iletim hattına verildi

14:15 17.04.2023 (güncellendi: 14:23 17.04.2023)
© İHAKaradeniz doğalgazı iletim hattına verilmeye başlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dün gece itibarıyla oradaki kuyularından vanaları açarak deniz altındaki ana iletim hattına gazı basmaya başladık" dedi.
Karadeniz doğalgazı iletim hattına verilmeye başlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Dün gece itibarıyla oradaki kuyularından vanaları açarak deniz altındaki ana iletim hattına gazı basmaya başladık dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2023
© İHA
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Ayrıntılar geliyor
Karadeniz doğalgazı iletim hattına verilmeye başlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dün gece itibarıyla oradaki kuyularından vanaları açarak deniz altındaki ana iletim hattına gazı basmaya başladık" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV'de Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlıyor.
Karadeniz doğalgazıyla ilgili son durum hakkındaki soruyu yanıtlayan Bakan Dönmez şunları söyledi:
"Perşembe günü Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle projemizin ilk fazını açacağız. Dün gece itibarıyla oradaki kuyularından vanaları açarak deniz altındaki ana iletim hattına gazı basmaya başladık. Perşembe onu karaya çıkaracağız."
İlk etapta 10 kuyunun üretime alınacağını belirten Dönmez, "Kuyu sayısı 3 yı içinde 40'lara kadar çıkracağız. 10 milyon metreküp üretimi 40 milyon metreküpe çıkaracağız. Faz 3'te 60 milyona çıkacak" diye konuştu.

'Vatandaşlar faydayı fiilen yaşayarak görecek'

Doğalgaz fiyatlarına ilişkin değerlendirme yapan Bakan Dönmez "Sisteme verdikten sonra vatandaşlar faydayı fiilen yaşayarak görecek. Cumhurbaşkanımızın müjdeleri olacak. İthal ettiğimiz gazı hala konuta sübvansiyon uygulayarak veriyoruz. Daha ekonomik bir şekilde vatandaşa yansıtacak bir müjdeyi paylaşacağız" dedi.
Enerji Bakanı Dönmez, doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin de şu bilgileri verdi:
"Karadeniz'in batısından doğusuna kadar her alanı tek tek karış karış arıyoruz. Ümitliyiz. Batı Karadeniz'deki keşif potansiyelin yüksek olduğunu gösteriyor. Karadeniz'in potansiyeli yüksek, biz bunu görüyoruz."
Zongulda'ta karadan 170 kilometrelik deniz açıklığından getirilecek olan yerli doğalgazın 20 Nisan günü karaya getirilmesi töreni için Filyos Limanı'ndaki hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'nin 100. yılını kutlaması sebebiyle 2023 yılına atıfta bulunarak törenin saat 20.23'te yapılacağı öğrenildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2023
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20 Nisan'da karaya çıkartılacak Karadeniz gazı için saat belirlendi: 20.23
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