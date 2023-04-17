https://sputniknews.com.tr/20230417/karadeniz-gazi-iletim-hattina-verildi--1069795190.html

Karadeniz gazı iletim hattına verildi

Karadeniz gazı iletim hattına verildi

Karadeniz doğalgazı iletim hattına verilmeye başlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dün gece itibarıyla oradaki kuyularından vanaları açarak... 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T14:15+0300

2023-04-17T14:15+0300

2023-04-17T14:23+0300

türkiye

karadeniz

doğalgaz

üretim

fatih dönmez

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV'de Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlıyor.Karadeniz doğalgazıyla ilgili son durum hakkındaki soruyu yanıtlayan Bakan Dönmez şunları söyledi:İlk etapta 10 kuyunun üretime alınacağını belirten Dönmez, "Kuyu sayısı 3 yı içinde 40'lara kadar çıkracağız. 10 milyon metreküp üretimi 40 milyon metreküpe çıkaracağız. Faz 3'te 60 milyona çıkacak" diye konuştu.'Vatandaşlar faydayı fiilen yaşayarak görecek'Doğalgaz fiyatlarına ilişkin değerlendirme yapan Bakan Dönmez "Sisteme verdikten sonra vatandaşlar faydayı fiilen yaşayarak görecek. Cumhurbaşkanımızın müjdeleri olacak. İthal ettiğimiz gazı hala konuta sübvansiyon uygulayarak veriyoruz. Daha ekonomik bir şekilde vatandaşa yansıtacak bir müjdeyi paylaşacağız" dedi.Enerji Bakanı Dönmez, doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin de şu bilgileri verdi:

https://sputniknews.com.tr/20230417/20-nisanda-karaya-cikartilacak-karadeniz-gazi-icin-saat-belirlendi-2023-1069787419.html

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karadeniz, doğalgaz, üretim, fatih dönmez