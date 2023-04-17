https://sputniknews.com.tr/20230417/20-nisanda-karaya-cikartilacak-karadeniz-gazi-icin-saat-belirlendi-2023-1069787419.html
20 Nisan'da karaya çıkartılacak Karadeniz gazı için saat belirlendi: 20.23
20 Nisan'da karaya çıkartılacak Karadeniz gazı için saat belirlendi: 20.23
Zongulda'ta karadan 170 kilometrelik deniz açıklığından getirilecek olan yerli doğalgazın 20 Nisan günü karaya getirilmesi töreni için Filyos Limanı'ndaki... 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T13:03+0300
2023-04-17T13:03+0300
2023-04-17T13:03+0300
türkiye
karadeniz
filyos
doğalgaz
tören
recep tayyip erdoğan
yerli
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Türkiye'nin 2020 yılında Karadeniz açıklarındaki Sakarya Gaz Sahası'nda açtığı Tuna-1 kuyunda keşfedilen 85 milyar metreküplük doğalgaz rezerviyle birlikte başlattığı enerji bağımsızlığı mücadelesi, yerli ve milli gazın 20 Nisan 2023 günü Filyos'tan karaya çıkmasıyla taçlanacak.2021 yılında Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük rezervin yanı sıra diğer kuyularda da yapılan keşiflerle birlikte Karadeniz'deki toplam gaz rezerv miktarı 710 milyar metreküpe ulaştı.Karadan 170 kilometrelik deniz açıklığında keşfedilen doğalgaz rezervleri, denizin 2 bin 200 metrelik tabanına kurulan kuyulardan çıkartılarak borular vasıtasıyla Filyos Limanı'nda kurulan doğalgaz işleme tesislerine getirilecek. Karada 8 binden fazla denizde ise 2 bin 500 kişinin mesai harcadığı projede 20 Nisan günü yapılacak tören öncesi hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sağlaması planlanan doğalgaz rezervi Fatih, Yavuz ve Kanuni Sondaj gemilerinin çalışmaları sonucu karaya getirilecek. 53 yardımcı geminin de eşlik ettiği projede ilk etapta çalışmaların sürdüğü kuyulardan çıkartılacak olan yerli doğalgaz, tesislerde işlendikten sonra 36 kilometre mesafeden ulusal ağa aktarılacak.Türkiye'nin 100. yılını kutladığı 2023 yılında Türkiye Yüzyılı sloganınını duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Nisan 2023 günü saat 20.23'te töreni gerçekleştirecek.
https://sputniknews.com.tr/20230412/turkiyeden-bulgaristana-gaz-sevkiyati-basladi-1069578050.html
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karadeniz, filyos, doğalgaz, tören, recep tayyip erdoğan, yerli
karadeniz, filyos, doğalgaz, tören, recep tayyip erdoğan, yerli
20 Nisan'da karaya çıkartılacak Karadeniz gazı için saat belirlendi: 20.23
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Zongulda'ta karadan 170 kilometrelik deniz açıklığından getirilecek olan yerli doğalgazın 20 Nisan günü karaya getirilmesi töreni için Filyos Limanı'ndaki hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'nin 100. yılını kutlaması sebebiyle 2023 yılına atıfta bulunarak törenin saat 20.23'te yapılacağı öğrenildi.
Türkiye'nin 2020 yılında Karadeniz açıklarındaki Sakarya Gaz Sahası'nda açtığı Tuna-1 kuyunda keşfedilen 85 milyar metreküplük doğalgaz rezerviyle birlikte başlattığı enerji bağımsızlığı mücadelesi, yerli ve milli gazın 20 Nisan 2023 günü Filyos'tan karaya çıkmasıyla taçlanacak.
2021 yılında Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük rezervin yanı sıra diğer kuyularda da yapılan keşiflerle birlikte Karadeniz'deki toplam gaz rezerv miktarı 710 milyar metreküpe ulaştı.
Karadan 170 kilometrelik deniz açıklığında keşfedilen doğalgaz rezervleri, denizin 2 bin 200 metrelik tabanına kurulan kuyulardan çıkartılarak borular vasıtasıyla Filyos Limanı'nda kurulan doğalgaz işleme tesislerine getirilecek.
Karada 8 binden fazla denizde ise 2 bin 500 kişinin mesai harcadığı projede 20 Nisan günü yapılacak tören öncesi hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.
Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sağlaması planlanan doğalgaz rezervi Fatih, Yavuz ve Kanuni Sondaj gemilerinin çalışmaları sonucu karaya getirilecek.
53 yardımcı geminin de eşlik ettiği projede ilk etapta çalışmaların sürdüğü kuyulardan çıkartılacak olan yerli doğalgaz, tesislerde işlendikten sonra 36 kilometre mesafeden ulusal ağa aktarılacak.
Türkiye'nin 100. yılını kutladığı 2023 yılında Türkiye Yüzyılı sloganınını duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Nisan 2023 günü saat 20.23'te töreni gerçekleştirecek.