https://sputniknews.com.tr/20230417/istanbul-finans-merkezinin-bankalar-etabi-bugun-hizmete-giriyor-1069774728.html
İstanbul Finans Merkezi’nin bankalar etabı bugün hizmete giriyor
İstanbul Finans Merkezi’nin bankalar etabı bugün hizmete giriyor
İstanbul Finans Merkezi’nin bankalar etabı bugün hizmete giriyor 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T08:17+0300
2023-04-17T08:17+0300
2023-04-17T08:18+0300
ekonomi
bddk
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
istanbul finans merkezi
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65 Milyar liralık yatırım değeri, 50 bin kişiye istihdam, kongre ve araştırma merkezleri, çalışma ve yaşam alanları...İstanbul Finans Merkezi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete girecek.Dev projenin bankalar etabı açılacak. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bank'ın ilgili birimleri faaliyete geçecek.Akıllı şehir modeliyle tasarlanan merkezde toplam 1 milyon 400 bin metrekarelik alana sahip 21 ofis binası bulunuyor.Alışveriş alanının büyüklüğü ise 100 bin metrekare. 180 bin metrekare ise yeşil alana ayrıldı.Finans alanında bir eğitim merkezi olarak da faaliyet göstererek sektörün ihtiyaçları karşılanacak.2 bin 100 kişilik bir kongre merkezi ile 30 bin metrekare büyüklüğünde 5 yıldızlı bir otel de hizmet verecek.İçerisinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu da yer alacak. Merkez Bankası da projenin sonraki etabında İstanbul'a taşınacak.Bankalar etabının açılmasıyla birlikte yurt içinden ve yurt dışından önemli banka ve finans kuruluşlarının da taşınması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230303/istanbuldaki-umraniye-finans-merkezinde-yangin-1067760767.html
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bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), istanbul finans merkezi
bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), istanbul finans merkezi
İstanbul Finans Merkezi’nin bankalar etabı bugün hizmete giriyor
08:17 17.04.2023 (güncellendi: 08:18 17.04.2023) Abone ol
İstanbul Finans Merkezi’nin bankalar etabı bugün hizmete giriyor
65 Milyar liralık yatırım değeri, 50 bin kişiye istihdam, kongre ve araştırma merkezleri, çalışma ve yaşam alanları...
İstanbul Finans Merkezi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete girecek.
Dev projenin bankalar etabı açılacak. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bank'ın ilgili birimleri faaliyete geçecek.
Akıllı şehir modeliyle tasarlanan merkezde toplam 1 milyon 400 bin metrekarelik alana sahip 21 ofis binası bulunuyor.
Alışveriş alanının büyüklüğü ise 100 bin metrekare. 180 bin metrekare ise yeşil alana ayrıldı.
Finans alanında bir eğitim merkezi olarak da faaliyet göstererek sektörün ihtiyaçları karşılanacak.
2 bin 100 kişilik bir kongre merkezi ile 30 bin metrekare büyüklüğünde 5 yıldızlı bir otel de hizmet verecek.
İçerisinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu da yer alacak. Merkez Bankası da projenin sonraki etabında İstanbul'a taşınacak.
Bankalar etabının açılmasıyla birlikte yurt içinden ve yurt dışından önemli banka ve finans kuruluşlarının da taşınması bekleniyor.