https://sputniknews.com.tr/20230303/istanbuldaki-umraniye-finans-merkezinde-yangin-1067760767.html
İstanbul'daki Ümraniye Finans Merkezi'nde yangın
İstanbul'daki Ümraniye Finans Merkezi'nde yangın
İstanbul'da Ümraniye Finans Merkezi’nde yangın çıktı, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T13:16+0300
2023-03-03T13:16+0300
2023-03-03T13:16+0300
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istanbul, ümraniye
İstanbul'daki Ümraniye Finans Merkezi'nde yangın
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Ayrıntılar geliyor
İstanbul'da Ümraniye Finans Merkezi’nde yangın çıktı, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.