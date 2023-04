https://sputniknews.com.tr/20230417/cumhurbaskani-adayi-kilicdaroglu-hicbir-cocugun-yataga-ac-girmedigi-bir-turkiyeyi-insa-edecegiz-1069809660.html

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi inşa edeceğiz

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Herkesin karnını doyurduğu, her evde huzurun ve bereketin olduğu bir Türkiye... 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T19:27+0300

2023-04-17T19:27+0300

2023-04-17T19:27+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

çatalca

millet ittifakı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/05/1069187752_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_54e53f7e282b31ecfb8247c2d9c92f50.jpg

Çatalca Halk Buluşması'na katılan Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, kadını, erkeği, yaşlısı, genci herkesin huzur içinde yaşayacağı mutlu bir yaşam vadettiklerini söyledi.Gerginliklerden arınmış bir Türkiye vadettiğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:Kılıçdaroğlu, iktidar için hep birlikte çalışacaklarını anlatarak, "Çünkü gün bir siyasi parti günü değil. Gün artık bir Türkiye günüdür. Ya demokrasi ya diktatörlük. Arada tercihimiz olacak, demokrasiden, insan haklarından, adaletten, haktan, hukuktan, kadın erkek eşitliğinden yana mücadele edeceğiz. Herkesin karnını doyurduğu, her evde huzurun ve bereketin olduğu bir Türkiye için çalışacağız. Bunun için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.Esnafın, pandemi döneminde aldığı kredilerin faizlerini sileceklerini belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:'Bütün sandıkların güvenliğini aldık'Saraylarda oturmayacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Çankaya Köşkü'ne, Gazi Mustafa Kemal'in oturduğu, Türkiye'yi yönettiği yere gideceğiz." diye konuştu.Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'taki seçimlerde bütün sandıkların güvenliğini aldıklarını ifade ederek, herkesin seçim günü sandığa gitmesini ve oy vermesini istedi.Aile Destekleri Sigortasını uygulamaya koyacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, hiçbir kadını, bir erkeğe asla muhtaç ettirmeyeceğini kaydetti.Kendileri hakkında çeşitli suçlamaların olduğunu anlatan Kılıçdaorğlu, "Çatalca Meydanı'ndan söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisinin iki kırmızı çizgisi var. Bir vatan, iki bayrak." dedi.'Bu şehrin özellikle tarımla ilişki kurabileceği her sahasına özenle baktık'İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Çatalca'nın, kentin kırsaldaki en nadide ilçelerinden biri olduğunu söyledi.Her bölgesinin korunması ve özenle bakılması gereken kentin en hassas noktalarından biri olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Bu güzel şehrin her yeri korunmalı. Göl havzaları, tarım alanları korunmalı, gelişimi, stratejisi ona göre oluşturulmalı. Biz en başından beri Çatalca, Silivri başta olmak üzere bu şehrin özellikle tarımla ilişki kurabileceği her sahasına özenle baktık." diye konuştu.Desteklerle birlikte çiftçi sayısının artığına işaret eden İmamoğlu, "Biz 8 bin 200'ün üzerindeki çiftçimize tohum, fide, silajlık mısır, buğday tohumu, büyükbaş hayvan yemi, arı yemi, gübre, mazot desteği veriyoruz. Hem de çiftinin mazotunu tankerlerle traktörünün yanına kadar götürüyoruz." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından bazı çiftçilere, sığır süt yemi ve mazot dağıtımı yapıldı.

çatalca

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, çatalca, millet ittifakı