https://sputniknews.com.tr/20230417/chp-istanbul-il-baskanligi-yakininda-ates-acan-supheli-yakalandi-1069801604.html

CHP İstanbul İl Başkanlığı yakınında ateş açan şüpheli yakalandı

CHP İstanbul İl Başkanlığı yakınında ateş açan şüpheli yakalandı

Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binası civarında silahla ateş açılmasına ilişkin yürütülen soruşturmanın firari şüphelisi gözaltına alındı. 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T16:20+0300

2023-04-17T16:20+0300

2023-04-17T16:25+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

şüpheli

silahlı saldırı

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Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 6 Nisan Perşembe günü saat 04.00 sıralarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan CHP İl Başkanlığı binası civarında silahla ateş edilmesiyle ilgili çalışma yürütüldü.Olay sırasında araçta olduğu, sosyal medya hesabından canlı yayın başlatarak aracın camından dışarı silahla ateş ettiği tespit edilen 23 yaşındaki firari şüpheli Emre D. Sultangazi'de yakalandı.Zanlının yakalandığı ikamette yapılan aramada ise 1 tabanca ve 14 fişek ele geçirildi.Emniyetteki sorgusu tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.4 şüpheli serbest bırakılmıştı6 Nisan günü yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturmada, silahla ateş edilen araçta olduğu belirlenen 4 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin emniyetteki sorgusunda, olay günü akşam saatlerinde 5 arkadaş gezmeye çıktıklarını, bir süre dolaştıktan sonra gece saatlerinde Beşiktaş Ortaköy'de sahur yaptıklarını anlattıkları belirtilmişti.Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'daki evlerine doğru döndükleri sırada araçta bulunan firari şüpheli Emre D'nin telefonuyla sosyal medya hesabından canlı yayın başlattığını belirten zanlıların, Emre D'nin bu sırada üzerindeki silahı çıkartarak camdan dışarı 7-8 el ateş ettiğini söyledikleri öğrenilmişti.Şüpheliler CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik bir şey yapmadıklarını savunmuştu.Savcılığın ulaştığı, şüphelilerin yaptığı canlı yayına ilişkin görüntü kaydında, bir kişinin havaya ateş ettiği, diğer şüphelilerin ise bu duruma güldüğü belirlenmişti.Adliyeye sevk edilen zanlılardan Anıl Ö. ifadesinin ardından, Arif P, Berkan Ö. ve Ferhat E. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest kalmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230416/kilicdaroglu-diger-siyasiler-gibi-degilim-oy-versin-vermesin-magdur-olan-kim-onun-yaninda-olacagim-1069766217.html

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