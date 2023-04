Kılıçdaroğlu: Diğer siyasiler gibi değilim, oy versin vermesin mağdur olan kim onun yanında olacağım

https://sputniknews.com.tr/20230416/kilicdaroglu-diger-siyasiler-gibi-degilim-oy-versin-vermesin-magdur-olan-kim-onun-yaninda-olacagim-1069766217.html

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Diğer siyasiler gibi değilim. Sizin, oy versin vermesin, mağdur olan kim varsa onun yanında olacağım ve... 16.04.2023, Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu

2023 türkiye seçimleri

millet ittifakı

cumhurbaşkanlığı seçimi

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Yenikapı'daki Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Ulaşım Esnaf Odaları ve Birlikleri İftar Programı'na katıldı.Buradaki konuşmasına Yunus Emre'nin "İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır" sözlerini hatırlatarak başlayan Kılıçdaroğlu, "Kendini bilmek, adaletli olmak demektir. Kendini bilmek, siyasette kendini topluma adamak demektir. Kendini bilmek, eğer bir vatandaş bir akşam evinde aç kalıyorsa 85 milyonun aç kaldığını bilmek demektir. Kendini bilmek aynı zamanda direksiyon sallayıp 16 milyonun taşınması için çaba harcayan değerli arkadaşlarımıza, şoför dostlarına, onlara kucak açmak ve onların sorunlarına kilitlenmek ve o sorunları çözmek demektir" diye konuştu.Ulaşım esnafıyla kendisini buluşturan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür eden Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcısı olduğunda önüne çıkan bütün engelleri kendi imzasıyla çözeceğini belirtti.'Onların da bir kıdem tazminatı olmalı'Kılıçdaroğlu, devleti yönetenlerin adil olması gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:Kamyon, tır ve otobüsler için plaka sınırlaması getirilmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, her önüne gelen kamyon alırsa, her önüne gelen tır alırsa, her önüne gelen otobüs alırsa insanların gelir elde edemeyeceğini anlattı. Kılıçdaroğlu, böylece alın teriyle çalışıp gelir elde edenlerin de zarar etmeye başlayacağına dikkati çekerek, "Devlet diyor ki 65 yaş ve üstü olanlar belediye otobüslerine veya kentteki taşıma sağlayan otobüslere ücretsiz binerler. Eyvallah, binsinler kimse itiraz etmiyor ama bunun yükünü ya otobüs şoförünün üstüne, sahibinin üstüne veya belediye başkanına yıkıyorlar veya ikisine beraber yıkıyorlar. Eğer devlet adil olursa, bedava taşıyacaksan, adil devlet o bedava taşıdığı kişinin parasını her ay düzenli o vatandaşın banka hesabına yatırır. Mesele de biter" dedi.'Herkesin hakkı, hukuku teslim edilecek'Kılıçdaroğlu, adaletsiz davrananların ve havadan para kazananların kendisine kızdığını kaydetti.Araç muayenelerine gelen zammın da farkında olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, bu ülkede herkesin huzur içinde yaşayacağını, herkesin hakkı ve hukukunun teslim edileceğini bildirdi.Siyaseti iyilikte yarışma olarak gördüğünü dile getiren Kılıçdaroğlu, "Diğer siyasiler gibi değilim. Sizin, oy versin vermesin, mağdur olan kim varsa onun yanında olacağım ve onun hakkını, hukukunu teslim edeceğim. Bundan emin olmanızı isterim" şeklinde konuştu.'Tüm paydaşların ihtiyaçları doğrultusunda karar alıyoruz'İBB Başkanı İmamoğlu ise belediye olarak 16 milyon İstanbulluya hizmet etmek gibi çok manevi ve önemli bir sorumluluklarının olduğunu söyledi.Bu sorumluluğu yerine getirirken bütün paydaşlarla bir araya gelmeye, onlarla konuşup fikirlerini alarak istek ve ihtiyaçlarına göre hareket etmeye azami dikkat gösterdiklerini belirten İmamoğlu, "Bir kişinin isteği, keyfi doğrultusunda değil, tüm paydaşların ihtiyaçları doğrultusunda karar alıyoruz" dedi.İmamoğlu, her kesimi mutlu eden ve işlevselliği yüksek kararların alındığı, ahlaklı, erdemli ve adaletli bir dönemi ülkede var edeceklerini kaydett

