CHP İstanbul İl Başkanlığı civarında ateş açılmasına ilişkin yakalanan firari şüpheli tutuklandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve kan ürünlerinde stok problemi
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
'Bay Kemal'in Tahtası' ekonomik devrim vaadediyor mu?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 27 gün kala Türkiye gündemi
12:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Brezilya lideri Lula'nın Pekin ziyareti
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Yine aynı slogan
18:35
100 dk
Z RAPORU
Liderlerden seçim mesajları
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:01
62 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
58 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:35
114 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230417/chp-istanbul-il-baskanligi-civarinda-ates-acilmasina-iliskin-yakalanan-firari-supheli-tutuklandi-1069816858.html
CHP İstanbul İl Başkanlığı civarında ateş açılmasına ilişkin yakalanan firari şüpheli tutuklandı
CHP İstanbul İl Başkanlığı civarında ateş açılmasına ilişkin yakalanan firari şüpheli tutuklandı
Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binası civarında silahla ateş açılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan firari şüpheli tutuklandı. 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T23:06+0300
2023-04-17T23:11+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp istanbul il merkezi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/06/1069273151_115:0:1697:890_1920x0_80_0_0_605ac4bc5205a416a48550e58f2390a1.jpg
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 6 Nisan Perşembe günü saat 04.00 sıralarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan CHP İl Başkanlığı binası civarında silahla ateş edilmesiyle ilgili çalışma yürütüldü.Olay sırasında araçta olduğu, sosyal medya hesabından canlı yayın başlatarak aracın camından dışarı silahla ateş ettiği tespit edilen firari şüpheli 23 yaşındaki Emre D. Sultangazi'de yakalandı.Zanlının yakalandığı ikamette yapılan aramada ise 1 tabanca ve 14 fişek ele geçirildi.Emniyetteki sorgusu tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.Şüpheliye tutuklama talebiİstanbul Adliyesi'nde savcılığa çıkarılan şüpheli ifadesinin alınmasının ardından "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Şüpheli Emre D. ifadesinde, olaydan bir hafta önce ailesine ait iş yerindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradığını, isabet eden kurşunlardan birinin mermi çekirdeğinin hala kafasında olduğunu ve sağ kaşının felçli kaldığını öne sürdü.Bu olayın ardından kendisini vuran kişilere gözdağı vermek için arkadaşlarıyla gezerken sosyal medya hesabından canlı yayın açtığını iddia eden şüpheli Emre D, bu sırada yayına katılan sahte hesapların kendisine küfür etmeye başladığını anlattı.'Ne CHP binasından ne de çevredeki diğer binalardan haberdar değilim'Şüpheli Emre D, bu durumu gururuna yediremediğini savunarak, şu ifadeyi verdi:Savcılığın sevk yazısında, olayın gerçekleştiği yerin İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olması, caddenin etrafında birçok kamu kurum ve kuruluşlarına, şirketlere ait binaların ve vatandaşlara ait yoğun yerleşim alanlarının bulunması sebebiyle şüphelinin eyleminin vahamet arz ettiği kaydedildi.Suç unsuru silahın ele geçirilememiş olması nedeniyle vasıf ve mahiyetinin bilinemediğine, bu nedenle delillerin tamamen toplanması halinde şüphelinin üzerine atılı suçun nitelikli yönde vasıf değiştirme ihtimalinin bulunduğuna yer verilen yazıda, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular olduğu gerekçesiyle tutuklanması talep edildi.Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Emre D'nin 6136 Sayılı Kanuna muhalefetten tutuklanmasına karar verdi.4 şüpheli serbest bırakılmıştı6 Nisan günü yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturmada, silahla ateş edilen araçta olduğu belirlenen 4 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin emniyetteki sorgusunda, olay günü akşam saatlerinde 5 arkadaş gezmeye çıktıklarını, bir süre dolaştıktan sonra gece saatlerinde Beşiktaş Ortaköy'de sahur yaptıklarını anlattıkları belirtilmişti.Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'daki evlerine doğru döndükleri sırada araçta bulunan firari şüpheli Emre D'nin telefonuyla sosyal medya hesabından canlı yayın başlattığını belirten zanlıların, Emre D'nin bu sırada üzerindeki silahı çıkartarak camdan dışarı 7-8 el ateş ettiğini söyledikleri öğrenilmişti.Şüpheliler CHP İstanbul İl Başkanlığına yönelik bir şey yapmadıklarını savunmuştu.Savcılığın ulaştığı, şüphelilerin yaptığı canlı yayına ilişkin görüntü kaydında, bir kişinin havaya ateş ettiği, diğer şüphelilerin ise bu duruma güldüğü belirlenmişti.Adliyeye sevk edilen zanlılardan Anıl Ö. ifadesinin ardından, Arif P, Berkan Ö. ve Ferhat E. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest kalmıştı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/06/1069273151_371:0:1558:890_1920x0_80_0_0_29f7ec83cdecdbc44631f63c5434af6d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp istanbul il merkezi
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp istanbul il merkezi

CHP İstanbul İl Başkanlığı civarında ateş açılmasına ilişkin yakalanan firari şüpheli tutuklandı

23:06 17.04.2023 (güncellendi: 23:11 17.04.2023)
© İHACHP İstanbul İl Başkanlığı
CHP İstanbul İl Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2023
© İHA
Abone olTelegram
Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binası civarında silahla ateş açılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan firari şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 6 Nisan Perşembe günü saat 04.00 sıralarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan CHP İl Başkanlığı binası civarında silahla ateş edilmesiyle ilgili çalışma yürütüldü.
Olay sırasında araçta olduğu, sosyal medya hesabından canlı yayın başlatarak aracın camından dışarı silahla ateş ettiği tespit edilen firari şüpheli 23 yaşındaki Emre D. Sultangazi'de yakalandı.
Zanlının yakalandığı ikamette yapılan aramada ise 1 tabanca ve 14 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki sorgusu tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Adliyesi'nde savcılığa çıkarılan şüpheli ifadesinin alınmasının ardından "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüpheli Emre D. ifadesinde, olaydan bir hafta önce ailesine ait iş yerindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradığını, isabet eden kurşunlardan birinin mermi çekirdeğinin hala kafasında olduğunu ve sağ kaşının felçli kaldığını öne sürdü.
Bu olayın ardından kendisini vuran kişilere gözdağı vermek için arkadaşlarıyla gezerken sosyal medya hesabından canlı yayın açtığını iddia eden şüpheli Emre D, bu sırada yayına katılan sahte hesapların kendisine küfür etmeye başladığını anlattı.

'Ne CHP binasından ne de çevredeki diğer binalardan haberdar değilim'

Şüpheli Emre D, bu durumu gururuna yediremediğini savunarak, şu ifadeyi verdi:
"Olaydan birkaç önce kurşunlanmada ağır yaralandığım için Arda isimli bir arkadaşım başıma tekrar bir iş gelmemesi amacıyla silah getirmişti. Hastaneden çıktıktan sonra bir silahı üzerimde taşıyordum. Aracın içerisinde şahısların canlı yayında yapmış olduğu küfürlere sinirlenerek araç hareket halindeyken ön cam koltuğun camını açarak 2 veya 3 el havaya ateş ettim. Ateş ettiğim esnada nereden geçtiğimizi dahi bilmiyordum. Ne CHP binasından ne de çevredeki diğer binalardan haberdar değilim. Olay basına yansıyınca diğer şüpheliler polis tarafından alındı. Ben olaydan sonra silahı Arda'ya verdim."
Savcılığın sevk yazısında, olayın gerçekleştiği yerin İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olması, caddenin etrafında birçok kamu kurum ve kuruluşlarına, şirketlere ait binaların ve vatandaşlara ait yoğun yerleşim alanlarının bulunması sebebiyle şüphelinin eyleminin vahamet arz ettiği kaydedildi.
Suç unsuru silahın ele geçirilememiş olması nedeniyle vasıf ve mahiyetinin bilinemediğine, bu nedenle delillerin tamamen toplanması halinde şüphelinin üzerine atılı suçun nitelikli yönde vasıf değiştirme ihtimalinin bulunduğuna yer verilen yazıda, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular olduğu gerekçesiyle tutuklanması talep edildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Emre D'nin 6136 Sayılı Kanuna muhalefetten tutuklanmasına karar verdi.

4 şüpheli serbest bırakılmıştı

6 Nisan günü yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturmada, silahla ateş edilen araçta olduğu belirlenen 4 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin emniyetteki sorgusunda, olay günü akşam saatlerinde 5 arkadaş gezmeye çıktıklarını, bir süre dolaştıktan sonra gece saatlerinde Beşiktaş Ortaköy'de sahur yaptıklarını anlattıkları belirtilmişti.
Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'daki evlerine doğru döndükleri sırada araçta bulunan firari şüpheli Emre D'nin telefonuyla sosyal medya hesabından canlı yayın başlattığını belirten zanlıların, Emre D'nin bu sırada üzerindeki silahı çıkartarak camdan dışarı 7-8 el ateş ettiğini söyledikleri öğrenilmişti.
Şüpheliler CHP İstanbul İl Başkanlığına yönelik bir şey yapmadıklarını savunmuştu.
Savcılığın ulaştığı, şüphelilerin yaptığı canlı yayına ilişkin görüntü kaydında, bir kişinin havaya ateş ettiği, diğer şüphelilerin ise bu duruma güldüğü belirlenmişti.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Anıl Ö. ifadesinin ardından, Arif P, Berkan Ö. ve Ferhat E. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest kalmıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала