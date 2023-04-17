https://sputniknews.com.tr/20230417/bbpden-mustafa-desticinin-erkan-basla-ilgili-sozlerine-iliskin-aciklama--1069776620.html
BBP'den Mustafa Destici'nin Erkan Baş'la ilgili sözlerine ilişkin açıklama
BBP'den Mustafa Destici'nin Erkan Baş'la ilgili sözlerine ilişkin açıklama
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin TİP Genel Başkanı Erkan Baş için söylediği 'Tito artığı' sözlerine BBP Genel Başkan Yardımcısı Bayram Karacan açıklık... 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T09:58+0300
2023-04-17T09:58+0300
2023-04-17T10:14+0300
politika
türkiye işçi partisi (tip)
erkan baş
mustafa destici
tito
yugoslavya
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TV100’de 'Oğuz Haksever ile Günün Gündemi' programına katılan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Bayram Karacan, partisinin Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Türkiye İşçi Partisi (TİP) Başkanı Erkan Baş'a yönelik sözleri hakkında açıklamalarda bulundu.BBP Genel Başkan Yardımcısı Karacan şu ifadeleri kullandı:"Bizim Balkan Türklüğünü kastederek, ‘Tito artığı’ dememiz mümkün değil. Yugoslavya’da özellikle etnik grupları etkisizleştiren ve onun yerine Yugoslav milliyetçiliği ortaya koymaya çalışan, toplumu yaralayan bir zihniyeti kastettik.TİP’in Genel Başkanı olduğu söylenen arkadaş Boşnak kökenli olduğu söyleniyor. Bu arkadaşın Balkan Türklüğü ile ilgili bir açıklama yaptığını duydunuz mu? Geliyor Türkiye’de HDP’yle işbirliği yapıyor, Türk polisine ‘işgalci’ ifadesini kullanıyor.Her türlü anarşist uygulamaların içerisinde oluyor. Yani bizim burada kastettiğimiz Marksist-Leninist anlayışa sahip Tito’nun ideolojik çizgisinde olan kişiye söylenmiştir. Bu Balkan coğrafyasında yaşayan soydaşlarımızla ilgili değildir."Ne olmuştu?TV100’de Talat Atilla ve Tamer Korkmaz ile 'Memleket' programına konuk olan Mustafa Destici, Erkan Baş'a şunları söylemişti:“Yugoslavya’da Tito rejimi vardı. Bir komünist rejim vardı. Buradan geçiyorsun Almanya’ya. Tamamen sol örgütleri içerisinde. Belli ki Alman istihbaratlarının kontrolünde yetiştiriliyorsun ve Türkiye’ye gönderiliyorsun. Senin gerçek soyismin ne? Jusoviç. Burada neyi kullanıyorsun? Baş’ı kullanıyorsun. Soyadı Baş olan siyasetçi kim? TİP’in genel başkanından söz ediyorum. Türk milletinin karşısına Jusoviç diye çıkabiliyor musun? Aç bak Google’a. Gerçeğin toplumdan gizlenmesini doğru bulmuyorum."
https://sputniknews.com.tr/20230412/mustafa-destici-erkan-basa-yonelik-sozlerimin-arkasindayim-bunlar-tito-zihniyetinin-artigidir-1069597515.html
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türkiye işçi partisi (tip), erkan baş, mustafa destici, tito, yugoslavya
türkiye işçi partisi (tip), erkan baş, mustafa destici, tito, yugoslavya
BBP'den Mustafa Destici'nin Erkan Baş'la ilgili sözlerine ilişkin açıklama
09:58 17.04.2023 (güncellendi: 10:14 17.04.2023) Abone ol
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin TİP Genel Başkanı Erkan Baş için söylediği 'Tito artığı' sözlerine BBP Genel Başkan Yardımcısı Bayram Karacan açıklık getirdi. Karacan, "Yugoslavya’da özellikle etnik grupları etkisizleştiren ve onun yerine Yugoslav milliyetçiliği ortaya koymaya çalışan, toplumu yaralayan bir zihniyeti kastettik" dedi.
TV100’de 'Oğuz Haksever ile Günün Gündemi' programına katılan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Bayram Karacan, partisinin Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Türkiye İşçi Partisi (TİP) Başkanı Erkan Baş'a yönelik sözleri hakkında açıklamalarda bulundu.
BBP Genel Başkan Yardımcısı Karacan şu ifadeleri kullandı:
"Bizim Balkan Türklüğünü kastederek, ‘Tito artığı’ dememiz mümkün değil. Yugoslavya’da özellikle etnik grupları etkisizleştiren ve onun yerine Yugoslav milliyetçiliği ortaya koymaya çalışan, toplumu yaralayan bir zihniyeti kastettik.
TİP’in Genel Başkanı olduğu söylenen arkadaş Boşnak kökenli olduğu söyleniyor. Bu arkadaşın Balkan Türklüğü ile ilgili bir açıklama yaptığını duydunuz mu? Geliyor Türkiye’de HDP’yle işbirliği yapıyor, Türk polisine ‘işgalci’ ifadesini kullanıyor.
Her türlü anarşist uygulamaların içerisinde oluyor. Yani bizim burada kastettiğimiz Marksist-Leninist anlayışa sahip Tito’nun ideolojik çizgisinde olan kişiye söylenmiştir. Bu Balkan coğrafyasında yaşayan soydaşlarımızla ilgili değildir."
Ne olmuştu?
TV100’de Talat Atilla ve Tamer Korkmaz ile 'Memleket' programına konuk olan Mustafa Destici, Erkan Baş'a şunları söylemişti:
“Yugoslavya’da Tito rejimi vardı. Bir komünist rejim vardı. Buradan geçiyorsun Almanya’ya. Tamamen sol örgütleri içerisinde. Belli ki Alman istihbaratlarının kontrolünde yetiştiriliyorsun ve Türkiye’ye gönderiliyorsun. Senin gerçek soyismin ne? Jusoviç. Burada neyi kullanıyorsun? Baş’ı kullanıyorsun. Soyadı Baş olan siyasetçi kim? TİP’in genel başkanından söz ediyorum. Türk milletinin karşısına Jusoviç diye çıkabiliyor musun? Aç bak Google’a. Gerçeğin toplumdan gizlenmesini doğru bulmuyorum."