https://sputniknews.com.tr/20230412/mustafa-destici-erkan-basa-yonelik-sozlerimin-arkasindayim-bunlar-tito-zihniyetinin-artigidir-1069597515.html

Mustafa Destici: Erkan Baş'a yönelik sözlerimin arkasındayım, bunlar Tito zihniyetinin artığıdır

Mustafa Destici: Erkan Baş'a yönelik sözlerimin arkasındayım, bunlar Tito zihniyetinin artığıdır

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a yönelik sözlerinin tepkiyle karşılanması hakkında "Söylediklerimin arkasındayım, bunlar Tito... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T22:32+0300

2023-04-12T22:32+0300

2023-04-12T22:32+0300

2023 türkiye seçimleri

mustafa destici

bbp

türkiye işçi partisi (tip)

erkan baş

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Haber Global'de Buket Aydın ile Yüz Yüze programının konuğu oldu.Destici, "Cumhur İttifakı'nın parçası olan 4 siyasi parti de kendi amblemleri ve adaylarıyla seçime katılıyor. Barajsız bir seçime gidiyoruz ve inşallah başaracağız. Biz milletin umuduyuz, milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile ilgili sözlerine dair Destici, "Erkan Baş çok muhatap olacağım birisi değil. 80 öncesine gittiğimizde sol taraftaki vatandaşlarımızın hepsinin ortak bir özelliği vardı, hepsi vatan millet amacını taşıyordu. İsmi geçen şahsiyet PKK ile beraber. Solculuk devletin değerlerine sahip çıkmak diye biliyoruz ama şimdi baktığınızda ismi geçen şahsiyetin PKK ile tamamen iç içe olduğunu görüyoruz. Ben Tito zihniyetinin uzantısı demek istiyorum. Boşnaklara, Müslümanlara anormal zulümler etti Tito, ki Tito'nun ölümünden sonra Boşnaklar özgürlüğüne kavuştu. Aynı şey Hırvatlar, Sırplar için geçerli. Ben nasıl ırkçılık yapabilirim? Ben bir kere buna inanç olarak karşı bir insanım" diye konuştu.Destici, "Allah'ın Kuran'da yasakladığı bir şeyi ben savunamam. Bazı Balkan devletleri açıklamalar yapmışlar, onlara sesleniyorum: Siz bu şahsiyet PKK ile siyaset yaparken ses çıkardınız mı? Benim Bosna sevdamı Boşnak sevdamı Balkan sevdamı hiçbiri sorgulayamaz. Ben sürekli o bölgedeyim. Bosna savaşında biz cephedeydik" diye ekledi.'Ben sözlerimin arkasındayım'Öte yandan sözlerinin arkasında olduğunu kaydeden Destici, "Kim bu Erkan Baş? DHKPC'li bu TİP dediğiniz parti. DHKPC bizim savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı şehit etti. Türkiye'deki milyonlarca Balkan göçmeni Marksist-Leninist mi? Dinsiz mi? Tito da Marksist-Leninist dinsiz bir anlayışa sahipti, baskıcı. Hadi Erkan Baş çıksın ben Müslümanım desin, PKK terör örgütünü lanetliyorum desin, dinsiz değilim desin. Yüreği yetiyor mu? Ben sözlerimin arkasındayım. Sözlerim kesinlikle ırkçı bir anlam taşımıyor" yorumunu yaptı.BBP lideri, "Bunların bu güzel sözlerine, müziklerine kanmayın. Bunlar Tito zihniyetinin artığıdır, bir kere daha söylüyorum. Çizgim terör ve şiddet. Benim hedefimdekiler onlardır, bunlar da ta kendileridir. Mehmet Selim Kiraz'a lanet mi etmişler, oh olsun mu demişler? Bizim milliyetçilik anlayışımız ırkçılığı ve kavmiyetçiliği reddeder. Bu sanatçıları da yanlarına iyi görünmek için çekiyorlar" diye konuştu.'Kızılay Başkanı affını istemeli'Kızılay'daki çadır polemiğine dair değerlendirmede bulunan Destici, şöyle devam etti: "Kızılay'ın çadır satma hadisesi ortaya çıktı ve bir de konserve falan da satmışlardı. Biz ilk günden itibaren deprem bölgesindeydik. Bizim bir aratama kurtarma ekibimiz var, 20 tim bunlar, onları hemen bölgeye sevk ettik. Sen böyle bir dönemde nasıl çadır satarsın ya? Bu olay kabul edilemez, Kızılay çadır satamaz. Herkes çadır peşine düşmüşken Kızılay deposundaki çadırı satamaz. Ne kadar çadır varsa ilk gün bölgeye sevke etmesi gerekiyordu. Şöyle bir sonuç çıktı ortaya, halkın bir kesimi Kızılay'a güvenmiyor. Kurumun başındaki arkadaşın şahsiyetiyle hiçbir derdimiz yok. Eğer insanlar mevcut başkan yüzünden Kızılay'a kan vermiyorlarsa, o zaman Kızılay başkanına düşen sorumluluğun gereği kendi itibarını kurtarmayı değil Kızılay'ın itibarını kurtarmalı ve affını istemeli. Daha fazla zarar vermemeli. Tekrar ediyorum, şahsıyla hiçbir derdimiz yok. Sorumluluğunu yerine getirsin, büyüklükse de onda kalsın."Destici, "Kan bağışı yapılmamasını teşvik etmek asla kabul edilemez. Herkesin konuştuğuna dikkat etmesi gerekir" şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230412/erkan-bastan-desticiye-yanit-hakaret-edilen-ulkemizdeki-milyonlarca-yugoslavya-gocmenidir--1069576601.html

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mustafa destici, bbp, türkiye işçi partisi (tip), erkan baş