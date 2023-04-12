https://sputniknews.com.tr/20230412/erkan-bastan-desticiye-yanit-hakaret-edilen-ulkemizdeki-milyonlarca-yugoslavya-gocmenidir--1069576601.html

Erkan Baş’tan Destici’ye yanıt: Hakaret edilen, ülkemizdeki milyonlarca Yugoslavya göçmenidir

Erkan Baş’tan Destici’ye yanıt: Hakaret edilen, ülkemizdeki milyonlarca Yugoslavya göçmenidir

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, BBP lideri Mustafa Destici’nin "Gerçek soyadı Jusoviç" açıklamasına yanıt verdi. 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T15:10+0300

2023-04-12T15:10+0300

2023-04-12T15:16+0300

politika

mustafa destici

erkan baş

türkiye işçi partisi (tip)

bbp

büyük birlik partisi (bbp)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0a/1069444523_0:0:2009:1131_1920x0_80_0_0_8d382fa32f47a42e82a25b83f6bf8126.jpg

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı televizyon programında TİP Genel Başkanı Erkan Baş, için "Adam Tito artığı, yani Yugoslavya’da bir Tito rejimi vardı, komünist rejim vardı. Şimdi buradan geçiyorsun Almanya, tamamen sol örgütler içinde, belli ki Alman istihbaratlarının kontrolünde yetiştiriliyorsun, Türkiye’ye gönderiliyorsun. Senin gerçek soyadın ne? ‘Jusoviç’. Burada neyi kullanıyorsun? ‘Baş’ı kullanıyorsun” ifadelerini kullanmıştı…Destici’nin kendisini hedef alan iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Baş, şu ifadeleri kullandı:"Bu şahsı ciddiye almam ama burada mesele ben değilim. Hakaret edilen, ülkemizdeki milyonlarca Yugoslavya göçmenidir.Ajan diye itham edilen Almanya'da doğmuş milyonlarca işçi çocuğudur. İşte ırkçılık budur. Suyun öte tarafının, gurbetteki emekçilerin haysiyetine yenileceksiniz! Gizleniyor” dediği bilgilere ise herkes kolaylıkla ulaşabilir.İlk görselde adıma açılmış Vikipedi sayfasını, ikincisinde ise kaleme aldığım Yaşamak İçin Sosyalizm kitabındaki satırları okuyabilirsiniz. Irkçılık komploculuktur, ırkçılık sahtekarlıktır. Bu da basit bir örneğidir."

https://sputniknews.com.tr/20230410/tipe-katilmislardi-mehmet-aslantug-ve-serhat-ozcanin-aday-oldugu-iller-belli-oldu-1069462943.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mustafa destici, erkan baş, türkiye işçi partisi (tip), bbp, büyük birlik partisi (bbp)