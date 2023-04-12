https://sputniknews.com.tr/20230412/erkan-bastan-desticiye-yanit-hakaret-edilen-ulkemizdeki-milyonlarca-yugoslavya-gocmenidir--1069576601.html
Erkan Baş’tan Destici’ye yanıt: Hakaret edilen, ülkemizdeki milyonlarca Yugoslavya göçmenidir
Erkan Baş’tan Destici’ye yanıt: Hakaret edilen, ülkemizdeki milyonlarca Yugoslavya göçmenidir
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, BBP lideri Mustafa Destici’nin "Gerçek soyadı Jusoviç" açıklamasına yanıt verdi. 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T15:10+0300
2023-04-12T15:10+0300
2023-04-12T15:16+0300
politika
mustafa destici
erkan baş
türkiye işçi partisi (tip)
bbp
büyük birlik partisi (bbp)
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı televizyon programında TİP Genel Başkanı Erkan Baş, için "Adam Tito artığı, yani Yugoslavya’da bir Tito rejimi vardı, komünist rejim vardı. Şimdi buradan geçiyorsun Almanya, tamamen sol örgütler içinde, belli ki Alman istihbaratlarının kontrolünde yetiştiriliyorsun, Türkiye’ye gönderiliyorsun. Senin gerçek soyadın ne? ‘Jusoviç’. Burada neyi kullanıyorsun? ‘Baş’ı kullanıyorsun” ifadelerini kullanmıştı…Destici’nin kendisini hedef alan iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Baş, şu ifadeleri kullandı:"Bu şahsı ciddiye almam ama burada mesele ben değilim. Hakaret edilen, ülkemizdeki milyonlarca Yugoslavya göçmenidir.Ajan diye itham edilen Almanya'da doğmuş milyonlarca işçi çocuğudur. İşte ırkçılık budur. Suyun öte tarafının, gurbetteki emekçilerin haysiyetine yenileceksiniz! Gizleniyor” dediği bilgilere ise herkes kolaylıkla ulaşabilir.İlk görselde adıma açılmış Vikipedi sayfasını, ikincisinde ise kaleme aldığım Yaşamak İçin Sosyalizm kitabındaki satırları okuyabilirsiniz. Irkçılık komploculuktur, ırkçılık sahtekarlıktır. Bu da basit bir örneğidir."
https://sputniknews.com.tr/20230410/tipe-katilmislardi-mehmet-aslantug-ve-serhat-ozcanin-aday-oldugu-iller-belli-oldu-1069462943.html
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mustafa destici, erkan baş, türkiye işçi partisi (tip), bbp, büyük birlik partisi (bbp)
mustafa destici, erkan baş, türkiye işçi partisi (tip), bbp, büyük birlik partisi (bbp)
Erkan Baş’tan Destici’ye yanıt: Hakaret edilen, ülkemizdeki milyonlarca Yugoslavya göçmenidir
15:10 12.04.2023 (güncellendi: 15:16 12.04.2023) Abone ol
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, BBP lideri Mustafa Destici’nin "Gerçek soyadı Jusoviç" açıklamasına yanıt verdi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı televizyon programında TİP Genel Başkanı Erkan Baş, için "Adam Tito artığı, yani Yugoslavya’da bir Tito rejimi vardı, komünist rejim vardı. Şimdi buradan geçiyorsun Almanya, tamamen sol örgütler içinde, belli ki Alman istihbaratlarının kontrolünde yetiştiriliyorsun, Türkiye’ye gönderiliyorsun. Senin gerçek soyadın ne? ‘Jusoviç’. Burada neyi kullanıyorsun? ‘Baş’ı kullanıyorsun” ifadelerini kullanmıştı…
Destici’nin kendisini hedef alan iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Baş, şu ifadeleri kullandı:
"Bu şahsı ciddiye almam ama burada mesele ben değilim. Hakaret edilen, ülkemizdeki milyonlarca Yugoslavya göçmenidir.
Ajan diye itham edilen Almanya'da doğmuş milyonlarca işçi çocuğudur. İşte ırkçılık budur. Suyun öte tarafının, gurbetteki emekçilerin haysiyetine yenileceksiniz! Gizleniyor” dediği bilgilere ise herkes kolaylıkla ulaşabilir.
İlk görselde adıma açılmış Vikipedi sayfasını, ikincisinde ise kaleme aldığım Yaşamak İçin Sosyalizm kitabındaki satırları okuyabilirsiniz. Irkçılık komploculuktur, ırkçılık sahtekarlıktır. Bu da basit bir örneğidir."