https://sputniknews.com.tr/20230417/bakan-akar-zeytin-dali-ve-firat-kalkani-bolgelerinde-10-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1069793096.html
Bakan Akar: Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar: Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakan Hulusi Akar, Fırat Kalkanı ve Zeytindalı bölgelerine YPG tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası, "Hazır olan Mehmetçik süratle gerekli... 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T14:04+0300
2023-04-17T14:04+0300
2023-04-17T14:08+0300
türkiye
hulusi akar
milli savunma bakanlığı (msb)
fırat kalkanı harekatı
zeytindalı operasyonu
tsk
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
ypg/pkk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/11/1069793456_0:0:2788:1569_1920x0_80_0_0_ad6e233b38f6a5b8e5153da785b9fec3.jpg
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde soruları cevaplayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, YPG tarafından Suriye'nin kuzeyinde yapılan saldırılarda 4 askerin yaralandığını, saldırının ardından başlatılan operasyonda ise ilk bilgilere kadar 10 militanın etkisiz hale getirildiğini söyledi. Bakan Akar, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugünlerde dahi teröristler alçakça saldırılarını sürdürüyorlar. Dün akşam da bir saldırı söz konusu oldu. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'ndeki gelişmelere karşı hazır olan Mehmetçik süratle gerekli tedbirleri aldı ve karşılığı verdi. Bunun karşılığında da şuana kadar yapılan çalışmalarda ilk adlığımız bilgilere göre 10 terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz; her zaman söylediğim gibi aksamadan, kararlılıkla, azimle devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizin devam edeceğini tekrarlıyoruz. Şuanda mücadele devam ediyor. Bilinen bütün terörist hedefleri ateş altına alınmış bulunuyor. 4 yaralımız var, onların da gerekli tedavileri sürüyor. Onlara da acil şifalar diliyorum. Teröristlerin hiçbir şekilde başka çıkış yolları yok, tek kurtuluş yolları adalete teslim olmak. Aksi halde mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz."'Vur de vuralım, öl de ölelim' sloganına verdiği yanıta ilişkin açıklama: Bu çarpıtmadır, gaflettirBakan Akar, dün katıldığı bir etkinlikte "Vur de vuralım, öl de ölelim" sloganlarına "Bekleyin, onun da zamanı gelecek" yanıtını vermişti. Akar, eleştirilere ilişkin olarak, “Biz terörle mücadele dedikçe bu teröristlerin inlerine girdikçe başka yerlerden ses geliyor. İçeriden ses geliyor. Hayretle, üzüntüyle takip ediyoruz. Sözlerimden başka manalar çıkarmak iyi niyet değildir. Çarpıtmadır, gaflettir” açıklamasını yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230416/bakan-akar-turk-silahli-kuvvetlerinin-gucunu-gormeyenler-gorecek-ve--duyacak-1069765697.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/11/1069793456_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8888dbeee27630d11ff8473c15ce536.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), fırat kalkanı harekatı, zeytindalı operasyonu, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), ypg/pkk
hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), fırat kalkanı harekatı, zeytindalı operasyonu, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), ypg/pkk
Bakan Akar: Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
14:04 17.04.2023 (güncellendi: 14:08 17.04.2023) Abone ol
Milli Savunma Bakan Hulusi Akar, Fırat Kalkanı ve Zeytindalı bölgelerine YPG tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası, "Hazır olan Mehmetçik süratle gerekli tedbirleri aldı ve karşılığı verdi. Bunun karşılığında da şuana kadar yapılan çalışmalarda ilk adlığımız bilgilere göre 10 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde soruları cevaplayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, YPG tarafından Suriye'nin kuzeyinde yapılan saldırılarda 4 askerin yaralandığını, saldırının ardından başlatılan operasyonda ise ilk bilgilere kadar 10 militanın etkisiz hale getirildiğini söyledi.
Bakan Akar, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bugünlerde dahi teröristler alçakça saldırılarını sürdürüyorlar. Dün akşam da bir saldırı söz konusu oldu. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'ndeki gelişmelere karşı hazır olan Mehmetçik süratle gerekli tedbirleri aldı ve karşılığı verdi. Bunun karşılığında da şuana kadar yapılan çalışmalarda ilk adlığımız bilgilere göre 10 terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz; her zaman söylediğim gibi aksamadan, kararlılıkla, azimle devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizin devam edeceğini tekrarlıyoruz. Şuanda mücadele devam ediyor. Bilinen bütün terörist hedefleri ateş altına alınmış bulunuyor. 4 yaralımız var, onların da gerekli tedavileri sürüyor. Onlara da acil şifalar diliyorum. Teröristlerin hiçbir şekilde başka çıkış yolları yok, tek kurtuluş yolları adalete teslim olmak. Aksi halde mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz."
'Vur de vuralım, öl de ölelim' sloganına verdiği yanıta ilişkin açıklama: Bu çarpıtmadır, gaflettir
Bakan Akar, dün katıldığı bir etkinlikte "Vur de vuralım, öl de ölelim" sloganlarına "Bekleyin, onun da zamanı gelecek" yanıtını vermişti.
Akar, eleştirilere ilişkin olarak, “Biz terörle mücadele dedikçe bu teröristlerin inlerine girdikçe başka yerlerden ses geliyor. İçeriden ses geliyor. Hayretle, üzüntüyle takip ediyoruz. Sözlerimden başka manalar çıkarmak iyi niyet değildir. Çarpıtmadır, gaflettir” açıklamasını yaptı.