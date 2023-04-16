https://sputniknews.com.tr/20230416/bakan-akar-turk-silahli-kuvvetlerinin-gucunu-gormeyenler-gorecek-ve--duyacak-1069765697.html

Bakan Akar: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü görmeyenler görecek ve duyacak

Bakan Akar: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü görmeyenler görecek ve duyacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TCG Anadolu'nun yarın İstanbul'da ziyarete açılacağını belirterek, "Ziyaret sonrasında ise Hava Kuvvetlerimiz destekli... 16.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-16T22:21+0300

2023-04-16T22:21+0300

2023-04-16T22:24+0300

hulusi akar

2023 türkiye seçimleri

tcg anadolu gemisi

tsk

seçim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/06/1069306612_0:99:3291:1950_1920x0_80_0_0_ac1eadbccfba91bc47909838bd478689.jpg

AK Parti’den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Milli Savunma Bakanı Akar, Sarıoğlan ve Akkışla ilçelerini ziyaret etti.Sarıoğlan'da 'Azerbaycan fatihi' sloganlarıyla karşılanan Akar, bölge sakinleriyle sohbet etti. Akkışla ilçesine geçerek buradaki Türkmen Evi'nde iftar yaptı.Yaptığı konuşmalarında, büyük ve güçlü Türkiye'yi daha güçlü yapmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmaları yoğun şekilde sürdürdüklerini ifade eden Akar, büyük adımlarla hedefe ulaşma gayretinde olduklarını belirtti.Akar, 85 milyonun rahat ve huzur içinde yaşaması için güvenliğe vurgu yaparak, "Asil milletimizi 40 yıldan beri başına musallat olan terör belasından kurtarmak için yapılması gereken ne varsa bunları yapıyoruz." diye konuştu.Hudut güvenliği kapsamında yapılan çalışmalara da değinen Akar, "Hudutlarımız çok güvenli, Cumhuriyet tarihinin en güvenli dönemini yaşıyor." dedi.İleri teknoloji yöntemler ve modüler duvarlarla hudutların korunduğunu, Mehmetçiğin adeta kuş uçurtmadığını ifade eden Akar, şunları söyledi:TCG Anadolu yarın ziyarete açılıyorCumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ve teşvikiyle yerli ve milli savunma sanayisinde sağlanan başarıya dikkati çeken Akar, "Son 20 senede savunma sanayimizde büyük atılımlar yapıldı. Artık hafif silahlarımızı, zırhlı araçlarımızı, gemilerimizi, helikopterlerimizi yerli ve milli imkanlarımızla yapıyoruz, İHA/SİHA/TİHA'larımız var. Biz yıllarca parasını verdiğimiz halde yurt dışından SİHA alamadık. Şu anda bunları yapıyor ve ihraç ediyoruz. Savunma sanayisindeki başarılı faaliyetlerimiz devam ediyor" açıklamalarında bulundu.Akar, bunların örneklerinden birinin de TCG Anadolu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230416/bakan-akardan-vur-de-vuralim-ol-de-olelim-sloganina-yanit-onun-da-zamani-gelecek-bekleyin--1069755421.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hulusi akar, tcg anadolu gemisi, tsk, seçim