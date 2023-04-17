https://sputniknews.com.tr/20230417/aksoy-arastirma-baskani-aksoy-muharrem-ince-aday-olmasaydi-kilicdaroglu-ilk-turda-kazanacakti-1069842259.html
Aksoy Araştırma Başkanı Aksoy: Muharrem İnce aday olmasaydı, Kılıçdaroğlu ilk turda kazanacaktı
Aksoy Araştırma Başkanı Aksoy: Muharrem İnce aday olmasaydı, Kılıçdaroğlu ilk turda kazanacaktı
Aksoy Araştırma Başkanı Ertan Aksoy, seçimin ikinci tura kalması hâlinde, Meclis’te çoğunluğu sağlayan ittifakın adayının daha avantajlı hâle geleceğini... 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T23:11+0300
2023-04-17T23:11+0300
2023-04-18T13:11+0300
yolcu yolunda gerek
muharrem ince
cumhurbaşkanlığı seçimi
hüdapar
kemal kılıçdaroğlu
ak parti
ertan aksoy
radyo
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Aksoy Araştırma Başkanı Aksoy: Muharrem İnce aday olmasaydı, Kılıçdaroğlu ilk turda kazanacaktı
Seçime 27 gün kala siyasette tansiyon yükselmeye devam ediyor. Son olarak, Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Hulusi Akar'ın "Vur de vuralım, öl de ölelim" sloganına verdiği "Onun da zamanı gelecek" yanıtı gündeme geldi. Türkiye'nin gündemini, Akar'ın sözlerini ve anketlerdeki son durumu, Aksoy Araştırma Başkanı Ertan Aksoy, Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programında değerlendiriyor...
Seçime 27 gün kaldı. Muhalefette bir ‘Muharrem İnce’ krizi yaşanıyor. Aksoy Araştırma Başkanı Ertan Aksoy, İnce’nin aday olmaması durumunda, Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun farklı şekilde seçimi kazanacağı görüşünde.‘İnsanlar sandık başında çoğunluktan yana tercihte bulunabiliyor’Hem gidişattan hem de muhalefetten memnun olmayan seçmenin alternatif partilere eğilimli olabileceğini ancak sandık yaklaştıkça tablonun daha net görülebileceğini söyleyen Aksoy, şu değerlendirmelerde bulundu:“Seçmenin büyük çoğunluğu kararını vermiş durumda. Kitlesel oy kaymaları görmüyoruz. Gidişattan bir parça rahatsız olan ve alternatif partilere oy verme eğilimli olan seçmen de var. Henüz kesin karar vermiş değiller, bu nedenle eğilimli diyorum. Dolayısıyla bunlar tepki oyu olduğu için, her yere verebilme potansiyeline sahip. Bu nedenle ölçümlerde iyi performans gösterseler de biz bunu son haftalarda göreceğiz. İş ciddiye bindikçe, seçmen de kararını kesinleştiriyor. Alternatif partiler kamuoyu yoklamalarında iyi performans gösterseler de, insanlar sandık başında çoğunluktan yana tercihte bulunabiliyor.‘İnce dört partiden oy alıyor ama aday olmasaydı seçmeninin çoğu Kılıçdaroğlu’na oy verecekti’Muharrem İnce; CHP, İYİ Parti, MHP ve AKP’den oy alıyor. Bu dört partiden de hemen hemen eşit oy alıyor. Ancak şöyle bir durum var; hangi partiden gelirse gelsin, İnce’nin aday olmaması durumunda seçmenlerin çoğu Kılıçdaroğlu’na oy verecek. Yani İnce aday olmasaydı, Kılıçdaroğlu ilk turda anlamlı bir farkla seçimi kazanacaktı.”‘Meclis’te çoğunluğu sağlayan ittifakın adayı, ikinci turda daha avantajlı hâle gelecek’Seçimin ikinci tura kalmasının, muhalefet açısından sakıncalarına da değinen Aksoy, Meclis’te çoğunluğu sağlayan ittifakın adayının ikinci turda daha avantajlı olabileceğine de dikkat çekti:
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Enver Aysever
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Enver Aysever
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
muharrem ince, cumhurbaşkanlığı seçimi, hüdapar, kemal kılıçdaroğlu, ak parti, ertan aksoy, radyo, аудио
muharrem ince, cumhurbaşkanlığı seçimi, hüdapar, kemal kılıçdaroğlu, ak parti, ertan aksoy, radyo, аудио
Aksoy Araştırma Başkanı Aksoy: Muharrem İnce aday olmasaydı, Kılıçdaroğlu ilk turda kazanacaktı
23:11 17.04.2023 (güncellendi: 13:11 18.04.2023) Abone ol
Aksoy Araştırma Başkanı Ertan Aksoy, seçimin ikinci tura kalması hâlinde, Meclis’te çoğunluğu sağlayan ittifakın adayının daha avantajlı hâle geleceğini söyledi. Aksoy ayrıca, Muharrem İnce’nin aday olmaması hâlinde, Kılıçdaroğlu’nun seçimi ilk turda farklı şekilde kazanabileceğini söyledi.
Seçime 27 gün kaldı. Muhalefette bir ‘Muharrem İnce’ krizi yaşanıyor. Aksoy Araştırma Başkanı Ertan Aksoy, İnce’nin aday olmaması durumunda, Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun farklı şekilde seçimi kazanacağı görüşünde.
‘İnsanlar sandık başında çoğunluktan yana tercihte bulunabiliyor’
Hem gidişattan hem de muhalefetten memnun olmayan seçmenin alternatif partilere eğilimli olabileceğini ancak sandık yaklaştıkça tablonun daha net görülebileceğini söyleyen Aksoy, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Seçmenin büyük çoğunluğu kararını vermiş durumda. Kitlesel oy kaymaları görmüyoruz. Gidişattan bir parça rahatsız olan ve alternatif partilere oy verme eğilimli olan seçmen de var. Henüz kesin karar vermiş değiller, bu nedenle eğilimli diyorum. Dolayısıyla bunlar tepki oyu olduğu için, her yere verebilme potansiyeline sahip. Bu nedenle ölçümlerde iyi performans gösterseler de biz bunu son haftalarda göreceğiz. İş ciddiye bindikçe, seçmen de kararını kesinleştiriyor. Alternatif partiler kamuoyu yoklamalarında iyi performans gösterseler de, insanlar sandık başında çoğunluktan yana tercihte bulunabiliyor.
‘İnce dört partiden oy alıyor ama aday olmasaydı seçmeninin çoğu Kılıçdaroğlu’na oy verecekti’
Muharrem İnce; CHP, İYİ Parti, MHP ve AKP’den oy alıyor. Bu dört partiden de hemen hemen eşit oy alıyor. Ancak şöyle bir durum var; hangi partiden gelirse gelsin, İnce’nin aday olmaması durumunda seçmenlerin çoğu Kılıçdaroğlu’na oy verecek. Yani İnce aday olmasaydı, Kılıçdaroğlu ilk turda anlamlı bir farkla seçimi kazanacaktı.”
‘Meclis’te çoğunluğu sağlayan ittifakın adayı, ikinci turda daha avantajlı hâle gelecek’
Seçimin ikinci tura kalmasının, muhalefet açısından sakıncalarına da değinen Aksoy, Meclis’te çoğunluğu sağlayan ittifakın adayının ikinci turda daha avantajlı olabileceğine de dikkat çekti:
“HÜDAPAR ve Yeniden Refah Partisi’nin katılmasıyla birlikte; Cumhuriyet tarihinin en gerici ittifakı kuruldu. Böyle gerici bir ittifaka karşı ilk turda kazanmakla, ikinci turda kazanmak arasında büyük fark var. Bunun dışında, Meclis aritmetiği önemli. Şu an Meclis çoğunluğunu hangi ittifakın alacağı henüz kestirilemiyor. İlk tur sonunda Meclis çoğunluğunu sağlayan ittifakın adayı, ikinci turda daha avantajlı hâle gelecek. Ayrıca Türkiye’deki seçmenin yüzde 70’i hayatında en az bir kere AKP’ye veya Erdoğan’a oy vermiş durumda. Yani seçmenin Erdoğan’a dönme ihtimali de yok değil.”