https://sputniknews.com.tr/20230417/ak-partiden-aday-gosterilen-abdulhamitin-tahsin-pasasi-secim-calismalarina-cok-katilamayacak-1069791045.html
AK Parti'den aday gösterilen 'Abdülhamit'in Tahsin Paşa'sı seçim çalışmalarına çok katılamayacak
AK Parti'den aday gösterilen 'Abdülhamit'in Tahsin Paşa'sı seçim çalışmalarına çok katılamayacak
AK Parti’den Manisa 1. sıra milletvekili adayı gösterilen ve 'Abdülhamit' dizisinde Tahsin Paşa rolünü oynayan Bahadır Yenişehirlioğlu'nun seçim ziyaretlerinin... 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T13:42+0300
2023-04-17T13:42+0300
2023-04-17T13:49+0300
2023 türkiye seçimleri
ak parti
aday
sultan ii. abdülhamit
dizi
milletvekili
bahadır yenişehirlioğlu
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Kamuoyunda 'Abdülhamit' dizisinde 'Tahsin Paşa' rolü ile bilinen Yenişehirlioğlu’nun, partisinin il yönetim kurulu üyelerinin katıldığı Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) toplantısında yaptığı konuşma parti içinde gündem oldu.Milli Gazete'den Muhammed Vefa'nın haberine göre; toplantıya 45 dakika geç katılan Yenişehirlioğlu, 'işlerinin çok yoğun olduğunu', yaptığı sözleşmelerden dolayı seçim çalışmalarına çok katılmayacağını söylediği aktarıldı.Uluslararası hayranlarının olduğunu dile getiren Yenişehirlioğlu, seçim stratejisi olarak köylere değil kalabalık toplantılara katılacağını söyledi.Siyaset düşünmediğini ifade eden Yenişehirlioğlu, siyasete girmekle dizilerden elde edeceği gelirden feragat edeceğini, imzaladığı sözleşmeleri tamamlaması gerektiği dile getirerek, 'İl başkanının, setlerine göre kendisine program hazırlayacağını' söylediği ifade edildi. Yenişehirlioğlu, siyasete girerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine, "İşlerini aksatma" dediğini de iddia etti.
https://sputniknews.com.tr/20230417/ysk-baskani-yener-yurt-icinde-secmen-sayisi-60-milyon-843-1069790181.html
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ak parti, aday, sultan ii. abdülhamit, dizi, milletvekili, bahadır yenişehirlioğlu
ak parti, aday, sultan ii. abdülhamit, dizi, milletvekili, bahadır yenişehirlioğlu
AK Parti'den aday gösterilen 'Abdülhamit'in Tahsin Paşa'sı seçim çalışmalarına çok katılamayacak
13:42 17.04.2023 (güncellendi: 13:49 17.04.2023) Abone ol
AK Parti’den Manisa 1. sıra milletvekili adayı gösterilen ve 'Abdülhamit' dizisinde Tahsin Paşa rolünü oynayan Bahadır Yenişehirlioğlu'nun seçim ziyaretlerinin setlerine göre hazırlanacağı bildirildi.
Kamuoyunda 'Abdülhamit' dizisinde 'Tahsin Paşa' rolü ile bilinen Yenişehirlioğlu’nun, partisinin il yönetim kurulu üyelerinin katıldığı Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) toplantısında yaptığı konuşma parti içinde gündem oldu.
Milli Gazete'den Muhammed Vefa'nın haberine göre
; toplantıya 45 dakika geç katılan Yenişehirlioğlu, 'işlerinin çok yoğun olduğunu', yaptığı sözleşmelerden dolayı seçim çalışmalarına çok katılmayacağını söylediği aktarıldı.
Uluslararası hayranlarının olduğunu dile getiren Yenişehirlioğlu, seçim stratejisi olarak köylere değil kalabalık toplantılara katılacağını söyledi.
Siyaset düşünmediğini ifade eden Yenişehirlioğlu, siyasete girmekle dizilerden elde edeceği gelirden feragat edeceğini, imzaladığı sözleşmeleri tamamlaması gerektiği dile getirerek, 'İl başkanının, setlerine göre kendisine program hazırlayacağını' söylediği ifade edildi.
Yenişehirlioğlu, siyasete girerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine, "İşlerini aksatma" dediğini de iddia etti.