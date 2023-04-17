https://sputniknews.com.tr/20230417/ak-partiden-aday-gosterilen-abdulhamitin-tahsin-pasasi-secim-calismalarina-cok-katilamayacak-1069791045.html

AK Parti'den aday gösterilen 'Abdülhamit'in Tahsin Paşa'sı seçim çalışmalarına çok katılamayacak

AK Parti'den aday gösterilen 'Abdülhamit'in Tahsin Paşa'sı seçim çalışmalarına çok katılamayacak

AK Parti’den Manisa 1. sıra milletvekili adayı gösterilen ve 'Abdülhamit' dizisinde Tahsin Paşa rolünü oynayan Bahadır Yenişehirlioğlu'nun seçim ziyaretlerinin... 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T13:42+0300

2023-04-17T13:42+0300

2023-04-17T13:49+0300

2023 türkiye seçimleri

ak parti

aday

sultan ii. abdülhamit

dizi

milletvekili

bahadır yenişehirlioğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/11/1069791452_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_107cba11c0dd5869cb2cebafb071e286.jpg

Kamuoyunda 'Abdülhamit' dizisinde 'Tahsin Paşa' rolü ile bilinen Yenişehirlioğlu’nun, partisinin il yönetim kurulu üyelerinin katıldığı Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) toplantısında yaptığı konuşma parti içinde gündem oldu.Milli Gazete'den Muhammed Vefa'nın haberine göre; toplantıya 45 dakika geç katılan Yenişehirlioğlu, 'işlerinin çok yoğun olduğunu', yaptığı sözleşmelerden dolayı seçim çalışmalarına çok katılmayacağını söylediği aktarıldı.Uluslararası hayranlarının olduğunu dile getiren Yenişehirlioğlu, seçim stratejisi olarak köylere değil kalabalık toplantılara katılacağını söyledi.Siyaset düşünmediğini ifade eden Yenişehirlioğlu, siyasete girmekle dizilerden elde edeceği gelirden feragat edeceğini, imzaladığı sözleşmeleri tamamlaması gerektiği dile getirerek, 'İl başkanının, setlerine göre kendisine program hazırlayacağını' söylediği ifade edildi. Yenişehirlioğlu, siyasete girerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine, "İşlerini aksatma" dediğini de iddia etti.

https://sputniknews.com.tr/20230417/ysk-baskani-yener-yurt-icinde-secmen-sayisi-60-milyon-843-1069790181.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ak parti, aday, sultan ii. abdülhamit, dizi, milletvekili, bahadır yenişehirlioğlu