https://sputniknews.com.tr/20230417/ysk-baskani-yener-yurt-icinde-secmen-sayisi-60-milyon-843-1069790181.html
YSK Başkanı Yener: Yurt içinde ve yurt dışında toplam seçmen sayısı 64 milyon 113 bin 941
YSK Başkanı Yener: Yurt içinde ve yurt dışında toplam seçmen sayısı 64 milyon 113 bin 941
YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye'de 60 milyon 843 kişinin oy kullanacağını söyledi. Yener, yurt dışındaki seçmen... 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T13:24+0300
2023-04-17T13:24+0300
2023-04-17T13:33+0300
2023 türkiye seçimleri
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
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YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'taki seçimlerde yurt içi ve yurt dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanacağını açıkladı.Yener, "Yurtiçi ve yurtdışı seçmen sayısını açıklıyoruz. Yurt içi 60 milyon 697 bin 843 olup bunun 30 milyon 710 bin 790'ını kadınlar, 29 milyon 897 bin 53 erkek seçmen bulunuyor. İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı 4 milyon 904 bin 672 olup, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde 47 bin 523 seçmen 28 Mayıs'ta ilk kez oy kullanacak" dedi
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ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)
YSK Başkanı Yener: Yurt içinde ve yurt dışında toplam seçmen sayısı 64 milyon 113 bin 941
13:24 17.04.2023 (güncellendi: 13:33 17.04.2023) Abone ol
YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye'de 60 milyon 843 kişinin oy kullanacağını söyledi. Yener, yurt dışındaki seçmen sayısının da toplam 3 milyon 416 kişi olduğunu açıkladı.
YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'taki seçimlerde yurt içi ve yurt dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanacağını açıkladı.
Yener, "Yurtiçi ve yurtdışı seçmen sayısını açıklıyoruz. Yurt içi 60 milyon 697 bin 843 olup bunun 30 milyon 710 bin 790'ını kadınlar, 29 milyon 897 bin 53 erkek seçmen bulunuyor. İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı 4 milyon 904 bin 672 olup, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde 47 bin 523 seçmen 28 Mayıs'ta ilk kez oy kullanacak" dedi