https://sputniknews.com.tr/20230417/4-kisiyle-imam-nikahi-yaptik-sozleriyle-tepki-ceken-sinan-akcildan-aciklama-1069779381.html
'4 kişiyle imam nikahı yaptık' sözleriyle tepki çeken Sinan Akçıl'dan açıklama
'4 kişiyle imam nikahı yaptık' sözleriyle tepki çeken Sinan Akçıl'dan açıklama
"İmam nikahını severim. Benim 4 tane eşim var, hiçbirine 'Boş ol' diyemedim" sözleriyle tepki çeken şarkıcı Sinan Akçıl, Bu Dini nikah haberleri beni sıkmaya... 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T11:16+0300
2023-04-17T11:16+0300
2023-04-17T11:16+0300
yaşam
sinan akçıl
imam nikahı
dini nikah
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Şarkıcı Sinan Akçıl, katıldığı programda imam nikahıyla ilgili sözleriyle dikkat çekti. Daha önce 4 kez imam nikahı kıydırdığını ancak eşlerine 'Boş ol' diyemediğini söyleyen Akçıl'ın sözleri tepki çekti. Kısa sürede gündem olan şarkıcı, Twitter hesabında yaptığı paylaşımla tepkilere yanıt verdi. Yaptığı paylaşımda Akçıl, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230103/sinan-akcildan-eksi-sozlukte-kendisine-hakaret-edenler-hakkinda-suc-duyurusu-psikolojim-bozuldu-1065330800.html
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sinan akçıl, imam nikahı, dini nikah, magazin, evlilik, danla bilic, twitter , youtube
sinan akçıl, imam nikahı, dini nikah, magazin, evlilik, danla bilic, twitter , youtube
'4 kişiyle imam nikahı yaptık' sözleriyle tepki çeken Sinan Akçıl'dan açıklama
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"İmam nikahını severim. Benim 4 tane eşim var, hiçbirine 'Boş ol' diyemedim" sözleriyle tepki çeken şarkıcı Sinan Akçıl, Bu Dini nikah haberleri beni sıkmaya başladı. İşin esprisi ile söylediğim laflar da niyetini aşmasın, hiç kimsenin kalbini kırmak istemem" dedi.
Şarkıcı Sinan Akçıl, katıldığı programda imam nikahıyla ilgili sözleriyle dikkat çekti. Daha önce 4 kez imam nikahı kıydırdığını ancak eşlerine 'Boş ol' diyemediğini söyleyen Akçıl'ın sözleri tepki çekti.
Kısa sürede gündem olan şarkıcı, Twitter hesabında yaptığı paylaşımla tepkilere yanıt verdi.
Yaptığı paylaşımda Akçıl, şu ifadeleri kullandı:
"Bu Dini nikah haberleri beni sıkmaya başladı. İşin esprisi ile söylediğim laflar da niyetini aşmasın hiç kimsenin kalbini kırmak istemem, biz çok şükür ki Laik bir ülkede yaşıyoruz ve inancım gereği birisi resmi nikahlı eski eşim olmak üzere tüm hayatım boyunca toplam 4 kişiyle bunu yaptık, bundan da gocunmuyorum. Herkesin inancı ve değer verdiği kişiyle yasamayı tercih ettiği yol kendine aittir."