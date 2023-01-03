https://sputniknews.com.tr/20230103/sinan-akcildan-eksi-sozlukte-kendisine-hakaret-edenler-hakkinda-suc-duyurusu-psikolojim-bozuldu-1065330800.html

Sinan Akçıl'dan Ekşi Sözlük'te kendisine hakaret edenler hakkında suç duyurusu: 'Psikolojim bozuldu'

Sinan Akçıl'dan Ekşi Sözlük'te kendisine hakaret edenler hakkında suç duyurusu: 'Psikolojim bozuldu'

Sinan Akçıl, paylaşım sitesi Ekşi Sözlük'te kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşım yapan onlarca kullanıcıyı savcılığa ihbar etti. Sinan Akçıl, 'Hakaretler... 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T14:23+0300

2023-01-03T14:23+0300

2023-01-03T14:23+0300

yaşam

sinan akçıl

ekşi sözlük

şarkıcı

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Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na birden fazla kez hazırladığı dilekçe ile suç duyurusunda bulundu.Sabah’tan Dilek Yaman Demir’in haberine göre şarkıcı, paylaşım sitesi Ekşi Sözlük'te kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşım yapan kullanıcıların yazdığı paylaşımlarda hakaretlere maruz kaldığını ifade etti.Ünlü şarkıcı şikayet dilekçesinde kendisi hakkında yapılan yorumlarda, kullanıcıların acımasız hakaretleri nedeniyle manevi anlamda zarara uğradığını ileri süren Akçıl'ın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20210831/sinan-akcil-ivir-zivir-sarkicilara-artik-sarki-yok-1048485141.html

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sinan akçıl, ekşi sözlük, şarkıcı