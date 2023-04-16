https://sputniknews.com.tr/20230416/turkiyeden-dubaideki-yanginda-hayatini-kaybedenler-icin-taziye-mesaji-1069759236.html
Türkiye'den Dubai'deki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Türkiye'den Dubai'deki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai şehrinde bir binada çıkan yangında çok sayıda ölen ve yaralananların bulunmasından büyük... 16.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-16T18:48+0300
2023-04-16T18:48+0300
2023-04-16T18:48+0300
dünya
türkiye
dubai
taziye
mesaj
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
ortadoğu
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Dışişleri Bakanlığı, Dubai'de dün bir binada çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.Mesajda, "BAE'nin Dubai şehrinde meydana gelen yangında çok sayıda ölen ve yaralananların bulunmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Dost ve kardeş Birleşik Arap Emirlikleri halkına ve hükümetine başsağlığı diliyor; hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.Dubai'de dün bir binada çıkan yangında 16 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230302/financial-times-bati-baeye-rusya-ile-ticareti-durdurmasi-icin-baski-yapiyor-1067725345.html
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türkiye, dubai, taziye, mesaj, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), ortadoğu
türkiye, dubai, taziye, mesaj, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), ortadoğu
Türkiye'den Dubai'deki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai şehrinde bir binada çıkan yangında çok sayıda ölen ve yaralananların bulunmasından büyük üzüntü duyulduğunu bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı, Dubai'de dün bir binada çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Mesajda, "BAE'nin Dubai şehrinde meydana gelen yangında çok sayıda ölen ve yaralananların bulunmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Dost ve kardeş Birleşik Arap Emirlikleri halkına ve hükümetine başsağlığı diliyor; hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Dubai'de dün bir binada çıkan yangında 16 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.