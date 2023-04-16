https://sputniknews.com.tr/20230416/turkiyeden-dubaideki-yanginda-hayatini-kaybedenler-icin-taziye-mesaji-1069759236.html

Türkiye'den Dubai'deki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Türkiye'den Dubai'deki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai şehrinde bir binada çıkan yangında çok sayıda ölen ve yaralananların bulunmasından büyük... 16.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-16T18:48+0300

2023-04-16T18:48+0300

2023-04-16T18:48+0300

dünya

türkiye

dubai

taziye

mesaj

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

ortadoğu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/1f/1050335754_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_4d902344bdb812ffbe65d3077c2744bd.jpg

Dışişleri Bakanlığı, Dubai'de dün bir binada çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.Mesajda, "BAE'nin Dubai şehrinde meydana gelen yangında çok sayıda ölen ve yaralananların bulunmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Dost ve kardeş Birleşik Arap Emirlikleri halkına ve hükümetine başsağlığı diliyor; hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.Dubai'de dün bir binada çıkan yangında 16 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230302/financial-times-bati-baeye-rusya-ile-ticareti-durdurmasi-icin-baski-yapiyor-1067725345.html

dubai

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, dubai, taziye, mesaj, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), ortadoğu