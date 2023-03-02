https://sputniknews.com.tr/20230302/financial-times-bati-baeye-rusya-ile-ticareti-durdurmasi-icin-baski-yapiyor-1067725345.html

Financial Times: Batı, BAE'ye Rusya ile ticareti durdurması için baskı yapıyor

Financial Times: Batı, BAE'ye Rusya ile ticareti durdurması için baskı yapıyor

İngiliz Financial Times gazetesi, Batılı ülkelerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) Rusya'ya başta elektronik olmak üzere kritik ürün ihracatını durdurması... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T17:03+0300

2023-03-02T17:03+0300

2023-03-02T17:04+0300

ukrayna krizi

bae

rusya

ihracat

yaptırım

batı

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Financial Times'ta (FT) yer alan habere göre Washington, Rusya'nın BAE ile son dönemde hacmi artan ticaretten elde ettiklerini Ukrayna'da askeri amaçlarla kullanılabileceğinden endişeli.Gazeteye konuşan kaynaklar, BAE'nin Batı'nın Moskova'ya uyguladığı yaptırımlardan kaçınmak için belirli ürünlerin satıldığı bir 'yeniden ihracat merkezi' olarak işlev görmesinden kaygı duyduğunu belirtti.Haberde ABD, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'den bir dizi yetkilinin, geçen yıl boyunca Rusya'ya uygulanan ticari kısıtlamaları açıklığa kavuşturmak ve yaptırımların delinmesine engel olmaya çağırmak üzere BAE makamlarıyla temasa geçtiği ifade edildi.Görüşmelere yakın olan ve adı açıklanmayan bir yetkili, gazeteye verdiği demeçte "BAE'den temel talebimiz yeniden ihracatı durdurması ve bu yeniden ihracatın sorunlu olduğunu kabul etmesi" dedi.Yetkili, ilgili konudaki görüşmelerin devam ettiğini de sözlerine ekledi.Öte yandan dünyanın en büyük aktarma merkezlerinden biri olan Dubai'deki Cebel Ali limanına ev sahipliği yapan BAE, Rusya ile Körfez ülkeleri arasındaki toplam ticaretin yüzde 55'ine aracı olarak Rusya'nın Körfez'deki en büyük ticaret ortağı konumunda.BAE'nin Rusya'ya elektronik parça ihracatı arttıFT, Free Russia Foundation tarafından analiz edilen gümrük verilerine dayanarak BAE'nin Rusya'ya elektronik parça ihracatının 2022 yılında yedi kattan fazla artarak yaklaşık 283 milyon dolara ulaştığını ve bunun en büyük ihracat kalemi haline geldiğini yazdı.Bununla beraber haberde, BAE'nin Rusya'ya mikroçip ihracatının 2021'e kıyasla 15 kat arttığı bildirildi.İhracat rakamlarındaki artışın yanı sıra BAE'nin varlıklı Ruslar açısından finans cenneti olarak popülerlik kazandığı ifade edildi. BAE, 4 binden fazla Rus şirketine ev sahipliği yapıyor ve şu anda ülke ile Rusya liderliğindeki Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) arasında serbest ticaret anlaşması imzalanmasına dönük görüşmeler mevcut.Bazı yetkililer, yeniden ihracatı durdurmaması halinde BAE'nin de yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.'Rulet oynuyorlar'ABD yaptırım koordinasyon ofisi başkanı James O'Brien, geçen ay Abu Dhabi'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından "Özel sektöre verilen mesajın bir kısmı da rulet rulet oynadıkları. Bu ürünlerin ticaretini yapan herkes artık yaptırımlara tabi, zira gönderdikleri ürünlerin bir kısmı savaş alanında beliriyor" açıklamasını yapmıştı.Abu Dhabi yönetimi, Batı ile yakın bağlarına rağmen Ukrayna ihtilafında büyük ölçüde tarafsız kalarak Rusya'ya yaptırım uygulamaktan kaçınıyor.

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