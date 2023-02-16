https://sputniknews.com.tr/20230216/rosoboroneksport-ortadogu-ulkeleri-ile-ortak-silah-uretimi-icin-teklif-hazirliyoruz-1067133054.html

Rosoboroneksport: Ortadoğu ülkeleri ile ortak silah üretimi için teklif hazırlıyoruz

Rosoboroneksport: Ortadoğu ülkeleri ile ortak silah üretimi için teklif hazırlıyoruz

Rosoboroneksport Genel Direktörü Miheyey, Rusya’nın Ortadoğu ülkelerine ortaklaşa silah üretme teklifinde bulunduğunu belirtti. 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T18:09+0300

2023-02-16T18:09+0300

2023-02-16T18:10+0300

silah

rosoboroneksport

dünya

checkmate

ortadoğu

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Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboroneksport’un Genel Direktörü Aleksandr Miheyey, 20-24 Şubat tarihleri arasında Birleşik Arap emirliklerinin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek olan IDEX-2023 uluslararası silah fuarı öncesinde yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ortadoğu ülkelerine 5. nesil hafif avcı uçağı Checkmate projesine katılım da dahil olmak üzere, ortaklaşa silah üretme teklifinde bulunduğunu söyledi.Miheyev, “Bugün, başta teknoloji transferi, ortak geliştirme ve ofset programlarının uygulanması olmak üzere Ortadoğu ülkeleri için en uygun ortaklık biçimleriyle ilgili teklifler üzerinde aktif olarak çalışıyoruz. Rosoboroneksport, Checkmate hafif taktik uçağına dayalı beşinci nesil avcı uçağı da dahil olmak üzere modern yüksek teknolojili ürünlerin ortak üretimi için seçenekleri değerlendiriyor” dedi.Miheyev, bölge ülkeleriyle diğer gelecek vaat eden askeri-teknik işbirliği alanlarının, hava savunma sistemleri, donanma teçhizatı ve kara kuvvetleri için silahların ortak geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik projeleri içerdiğini de sözlerine ekledi.Rusya devlet savunma sanayii şirketi Rostec bünyesindeki Suhoy Tasarım Bürosu tarfından geliştirilen Checkmate, ilk kez MAKS-2021 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda sergilenmişti.Kendini radarlardan gizleyebilen tek motorlu Checkmate jeti, ses hızının 2 katı hıza ulaşabiliyor. Jetin menzilinin 3 bin kilometre olduğu ve 7 bin 400 kilogram cephane taşıyabileceği ve karada, denizde ve havada aynı anda 6’ya kadar hedefi vurabileceği belirtiliyor.

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silah, rosoboroneksport, checkmate, ortadoğu