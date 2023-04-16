Türkiye Müteahhitler Birliği: İmar affı gündemden tümüyle çıkarılmalı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Miğferlilerin 5 yıl önceki yalanı
07:00
2 dk
TARİHTE BUGÜN
"Batmaz" denilen Titanic’in ardından 111 yıl geçti
07:30
3 dk
ÖZEL HABER
TESPAM Başkanı Akyener: 2050 yılına kadar 3 tane nükleer santral yapmamız gerekiyor
08:00
4 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Kutluk: ABD, Kıbrıs’ta Türkiye’nin güvenlik yapısını bozamaz
08:31
3 dk
ÖZEL HABER
ABD'den sızan belgelerde neler var?
09:00
3 dk
ÖZEL HABER
TEBAM Başkanı Prof. İlbaş: Türkiye'nin kesinlikle nükleer güç santraline ihtiyacı var
09:40
3 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan ve Yemen barış masasında...
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERİ
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
GERÇEĞİN YÖRÜNGESİ
Erkin Öncan'la Gerçeğin Yörüngesi
13:05
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
İngiltere’nin İstihbarat Servisi eski çalışanından Zelenskiy iddiası: Toprak vermeyi vaat etti
16:30
2 dk
ÖZEL HABER
Almanya, Yeşiller Partisi’nin makyaj masraflarını tartışıyor
16:47
2 dk
TARİHTE BUGÜN
"Batmaz" denilen Titanic’in ardından 111 yıl geçti
16:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’li ünlü radyocu Crediko: Ukrayna ordusunun sivillere saldırısı tam bir terör
17:20
2 dk
ÖZEL HABER
Ali Ekber Yıldırım: Kurban Bayramı'nda 1 milyon büyükbaş kesiliyor ama bu kadar hayvan Türkiye'de yok
17:30
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Arap uzman Seyyid Ahmad: ABD Zelenskiy'yi feda edebilirler
18:10
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Ukrayna’daki laboratuvarlarında gizli deneyler yaptı
18:17
2 dk
ÖZEL HABER
Doğu Avrupa ülkelerinin NATO’ya katılmalarına Batı’dan eleştiriler
18:37
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı'nın sızan belgelerinde neler var?
18:47
2 dk
ÖZEL HABER
Çin medyası: ABD, yaklaşan çöküşünü tersine çeviremeyecek
19:00
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya’dan Ermenistan’a: NATO tatbikatlarına katılımları ile ilgili açıklama istedik
19:30
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko: Rusya ve NATO arasındaki çatışma riski artıyor
20:00
2 dk
ÖZEL HABER
Kiev yönetiminin ABD’ye sızıntı öfkesi
20:15
3 dk
TARİHTE BUGÜN
"Batmaz" denilen Titanic’in ardından 111 yıl geçti
20:31
3 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Miğferlilerin 5 yıl önceki yalanı
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
TESPAM Başkanı Akyener: 2050 yılına kadar 3 tane nükleer santral yapmamız gerekiyor
09:16
4 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Kutluk: ABD, Kıbrıs’ta Türkiye’nin güvenlik yapısını bozamaz
09:30
3 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı'nın sızan belgelerinde neler var?
09:45
2 dk
ÖZEL HABER
TEBAM Başkanı Prof. İlbaş: Türkiye'nin kesinlikle nükleer güç santraline ihtiyacı var
10:00
3 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan ve Yemen barış masasında...
10:15
5 dk
ÖZEL HABER
İngiltere’nin İstihbarat Servisi eski çalışanından Zelenskiy iddiası: Toprak vermeyi vaat etti
10:30
2 dk
ÖZEL HABER
Almanya, Yeşiller Partisi’nin makyaj masraflarını tartışıyor
10:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’li ünlü radyocu Crediko: Ukrayna ordusunun sivillere saldırısı tam bir terör
13:32
2 dk
ÖZEL HABER
Ali Ekber Yıldırım: Kurban Bayramı'nda 1 milyon büyükbaş kesiliyor ama bu kadar hayvan Türkiye'de yok
13:39
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Arap uzman Seyyid Ahmad: ABD Zelenskiy'yi feda edebilirler
14:36
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
11 dk
ÖZEL HABER
ABD Ukrayna’daki laboratuvarlarında gizli deneyler yaptı
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
Doğu Avrupa ülkelerinin NATO’ya katılmalarına Batı’dan eleştiriler
19:26
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı'nın sızan belgelerinde neler var?
19:40
2 dk
ÖZEL HABER
Çin medyası: ABD, yaklaşan çöküşünü tersine çeviremeyecek
19:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rusya’dan Ermenistan’a: NATO tatbikatlarına katılımları ile ilgili açıklama istedik
20:27
2 dk
ÖZEL HABER
Kiev yönetiminin ABD’ye sızıntı öfkesi
20:40
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko: Rusya ve NATO arasındaki çatışma riski artıyor
20:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230416/turkiye-muteahhitler-birligi-imar-affi-gundemden-tumuyle-cikarilmali-1069748748.html
Türkiye Müteahhitler Birliği: İmar affı gündemden tümüyle çıkarılmalı
Türkiye Müteahhitler Birliği: İmar affı gündemden tümüyle çıkarılmalı
Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından 2023'ün ilk çeyreğine ilişkin hazırlanan 'İnşaat Sektörü Analizi Raporu'nda sektördeki denetim sistemi mekanizmalarının... 16.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-16T15:24+0300
2023-04-16T15:32+0300
imar affı
deprem
ukrayna
rusya
türkiye
döviz
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103386/11/1033861102_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_ff9be0071fc9d2a4311df2f5e639e276.jpg
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), inşaat sektöründe 2023 yılı ilk çeyrek dönemine ilişkin İnşaat Sektörü Analizi Raporu'nu yayımladı.'Deprem Felaketinin Acıları İçinde Seçim Süreci' başlığını taşıyan raporda küresel ve ulusal ekonomi ile inşaat sektörüne ilişkin veriler yer aldı.Raporda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin, ülkede yaşanan acı tecrübelere rağmen depreme karşı yeterli önlemlerin alınmamış olduğunu ve dayanıksız yapı üretiminin yaygınlığını gözler önüne serdiği belirtilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:'Aksine müeyyidelerin caydırıcı olması sağlanmalı'Deprem bölgesinde inceleme yapan teknik ekiplerin yapı hasarlarıyla ilgili tespitlerine yer verilen raporda, 2019'da yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklerine göre sınıflandırılması için hazırlanan "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik"in, yurt çapında etkin ve taviz verilmeden uygulanması gerektiği vurgulandı.Raporda, sektördeki denetim sistemi mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğinin altı çizilerek, "Süreçte sorumluluğun çok taraflı olduğu gerçeği kabul edilerek ülkenin gündeminden imar affı ve benzeri uygulamalar tümden çıkartılmalı, aksine müeyyidelerin caydırıcı olması sağlanmalıdır" ifadesi kullanıldı.Ülkede kentsel planlamanın depreme dayanıklı şekilde yapılmasının önemine işaret edilen raporda, olası imar aflarına güvenen kaçak yapılaşmanın önlenmesi, yüksek riskli yapı stoku için etkin kentsel dönüşüm politikalarının geliştirilmesi gerektiği bildirildi.Raporda, düşen alım gücü ve içinde bulunulan enflasyonist ortamın toplumun geniş kesimleri için krediye erişimde büyük engel teşkil ettiği belirtilerek, kentsel dönüşüm konusunda sadece İstanbul'daki ihtiyacın bile kapsamlı finansal çözümler gerektirdiği vurgulandı.TMB ve üyelerinin deprem bölgesindeki çalışmalarına da yer verilen raporda, afetin hemen ardından bölgede 4 binin üzerinde iş makinesi, 22 binden fazla ekipmanla kurtarma çalışmalarına destek olabilecek 3 bini aşan tecrübeli personelin enkazdan çok sayıda kişinin çıkarılmasına katkı sağladığı ifade edildi.Raporda, inşaat sektörünün 2018-2019 döneminden bu yana iç ve dış ekonomik gelişmelerin etkisiyle küçüldüğünün altı çizilerek, 2022 yılı genelinde ise sektörün, Kovid-19 salgınının yaşandığı 2020'den daha derin bir daralma yaşadığı kaydedildi.Salgının etkileri ve döviz kurundaki gelişmeler nedeniyle 2021'de temel girdi maliyetlerinde yüzde 150 düzeyine varan fiyat artışlarının yaşandığına işaret edilen raporda, "Ardından ortaya çıkan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ham madde fiyatları üzerinde küresel çapta yarattığı etkiyle de 2022'de bu oranın yüzde 170'i aştığı izlenmiştir" değerlendirmesinde bulunuldu.Raporda, inşaat sektörünün talebe paralel şekilde konut üretimi gerçekleştirebilmesi için sektörün kamu projelerinde yaşadığı sorunların giderilmesi gerektiği belirtildi.Depremlerin ardından, başta İstanbul olmak üzere, riskli görülen şehirlerde konut satışlarının düştüğü tespitine yer verilen raporda, şunlar kaydedildi:Raporda, bu yılın ocak-mart dönemi itibarıyla Türk inşaat sektörünün yurt dışında 4.1 milyar dolarlık 52 proje üstlendiği bildirilerek, sektörün yurt dışı pazarlara açılmasından bu yana ulaştığı uluslararası proje portföyü büyüklüğünün, 133 ülkede üstlenilen 11 bin 700 projeyle toplam 477 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.Rusya-Ukrayna geriliminin Türk yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde yarattığı kaybın sürdüğü vurgulanan raporda, şu ifadeler yer aldı:Raporda, Irak'a da müteahhitlik heyeti ziyaretinin düzenlenmesinin gündemde olduğu bildirildi.Bu yıl dünya ekonomisindeki ivme kaybıyla ülkelerdeki nakit açığının, küresel altyapı yatırımlarını sınırlandırmasının beklendiği belirtilen raporda, şu değerlendirmede bulunuldu:
https://sputniknews.com.tr/20230328/antakyada-agir-hasar-goren-11-katli-binaya-iliskin-muteahhit-42-daire-icin-af-aldi-iddiasi-1068837015.html
ukrayna
rusya
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103386/11/1033861102_194:0:3306:2334_1920x0_80_0_0_85bd91da25065770a6930b2572c3b5a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
imar affı, deprem, ukrayna, rusya, döviz, seçim
imar affı, deprem, ukrayna, rusya, döviz, seçim

Türkiye Müteahhitler Birliği: İmar affı gündemden tümüyle çıkarılmalı

15:24 16.04.2023 (güncellendi: 15:32 16.04.2023)
© Flickr / Russell Boyce / İstanbul, yapılaşma, bina, imar
İstanbul, yapılaşma, bina, imar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2023
© Flickr / Russell Boyce /
Abone olTelegram
Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından 2023'ün ilk çeyreğine ilişkin hazırlanan 'İnşaat Sektörü Analizi Raporu'nda sektördeki denetim sistemi mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiği belirtilerek, "Ülkenin gündeminden imar affı ve benzeri uygulamalar tümden çıkartılmalı, aksine müeyyidelerin caydırıcı olması sağlanmalıdır" ifadesi kullanıldı.
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), inşaat sektöründe 2023 yılı ilk çeyrek dönemine ilişkin İnşaat Sektörü Analizi Raporu'nu yayımladı.
'Deprem Felaketinin Acıları İçinde Seçim Süreci' başlığını taşıyan raporda küresel ve ulusal ekonomi ile inşaat sektörüne ilişkin veriler yer aldı.
Raporda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin, ülkede yaşanan acı tecrübelere rağmen depreme karşı yeterli önlemlerin alınmamış olduğunu ve dayanıksız yapı üretiminin yaygınlığını gözler önüne serdiği belirtilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:
"Ortaya çıkan yaklaşık 230 milyon tonluk enkaz, boyutu itibarıyla Erciyes Dağı'nın büyüklüğü ile kıyaslanmıştır. Yıkılan binalar ve yitirilen canlar, doğal afet risklerini ve zemin şartlarını dikkate alan kentsel planlamanın, yetkin mühendisliğin, projeye uygun imalatın, doğru ve kaliteli malzeme kullanımı ile yapım faaliyetleri denetiminin hayati önemini ortaya koymaktadır."

'Aksine müeyyidelerin caydırıcı olması sağlanmalı'

Deprem bölgesinde inceleme yapan teknik ekiplerin yapı hasarlarıyla ilgili tespitlerine yer verilen raporda, 2019'da yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklerine göre sınıflandırılması için hazırlanan "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik"in, yurt çapında etkin ve taviz verilmeden uygulanması gerektiği vurgulandı.
Raporda, sektördeki denetim sistemi mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğinin altı çizilerek, "Süreçte sorumluluğun çok taraflı olduğu gerçeği kabul edilerek ülkenin gündeminden imar affı ve benzeri uygulamalar tümden çıkartılmalı, aksine müeyyidelerin caydırıcı olması sağlanmalıdır" ifadesi kullanıldı.
Ülkede kentsel planlamanın depreme dayanıklı şekilde yapılmasının önemine işaret edilen raporda, olası imar aflarına güvenen kaçak yapılaşmanın önlenmesi, yüksek riskli yapı stoku için etkin kentsel dönüşüm politikalarının geliştirilmesi gerektiği bildirildi.
Raporda, düşen alım gücü ve içinde bulunulan enflasyonist ortamın toplumun geniş kesimleri için krediye erişimde büyük engel teşkil ettiği belirtilerek, kentsel dönüşüm konusunda sadece İstanbul'daki ihtiyacın bile kapsamlı finansal çözümler gerektirdiği vurgulandı.
TMB ve üyelerinin deprem bölgesindeki çalışmalarına da yer verilen raporda, afetin hemen ardından bölgede 4 binin üzerinde iş makinesi, 22 binden fazla ekipmanla kurtarma çalışmalarına destek olabilecek 3 bini aşan tecrübeli personelin enkazdan çok sayıda kişinin çıkarılmasına katkı sağladığı ifade edildi.
Raporda, inşaat sektörünün 2018-2019 döneminden bu yana iç ve dış ekonomik gelişmelerin etkisiyle küçüldüğünün altı çizilerek, 2022 yılı genelinde ise sektörün, Kovid-19 salgınının yaşandığı 2020'den daha derin bir daralma yaşadığı kaydedildi.
Salgının etkileri ve döviz kurundaki gelişmeler nedeniyle 2021'de temel girdi maliyetlerinde yüzde 150 düzeyine varan fiyat artışlarının yaşandığına işaret edilen raporda, "Ardından ortaya çıkan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ham madde fiyatları üzerinde küresel çapta yarattığı etkiyle de 2022'de bu oranın yüzde 170'i aştığı izlenmiştir" değerlendirmesinde bulunuldu.
Raporda, inşaat sektörünün talebe paralel şekilde konut üretimi gerçekleştirebilmesi için sektörün kamu projelerinde yaşadığı sorunların giderilmesi gerektiği belirtildi.
Depremlerin ardından, başta İstanbul olmak üzere, riskli görülen şehirlerde konut satışlarının düştüğü tespitine yer verilen raporda, şunlar kaydedildi:
"İlaveten izleyen günlerde sanayi sektörünün tesislerini taşımak için deprem riski bulunmayan çevre illeri mercek altına aldığı takip edilmiştir. Ankara ve İzmir'in toplam satışlardan aldığı payda artış dikkat çekerken yabancılara konut satışındaki düşüşte hızlanma yaşanmıştır. "
Raporda, bu yılın ocak-mart dönemi itibarıyla Türk inşaat sektörünün yurt dışında 4.1 milyar dolarlık 52 proje üstlendiği bildirilerek, sektörün yurt dışı pazarlara açılmasından bu yana ulaştığı uluslararası proje portföyü büyüklüğünün, 133 ülkede üstlenilen 11 bin 700 projeyle toplam 477 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.
Rusya-Ukrayna geriliminin Türk yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde yarattığı kaybın sürdüğü vurgulanan raporda, şu ifadeler yer aldı:
"Türk müteahhitler için yeniden açılan Körfez pazarında özellikle Suudi Arabistan'a yönelik çalışmalar geçtiğimiz çeyrek dönemde hız kazanmıştır. Ülkeye 19-20 Mart 2023'te Ticaret Bakanı Mehmet Muş başkanlığında ve TMB organizasyonunda bir müteahhitlik heyeti ziyareti gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler çerçevesinde Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Majid Bin Abdullah Al Qasabi, Public Investment Fund tarafından her yıl 40 milyar dolarlık proje gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini, Türk müteahhitlik firmalarıyla alt ve üstyapı, turizm, konut başta olmak üzere birçok alanda işbirliği imkanının bulunduğunu belirtmiştir."
Raporda, Irak'a da müteahhitlik heyeti ziyaretinin düzenlenmesinin gündemde olduğu bildirildi.
Bu yıl dünya ekonomisindeki ivme kaybıyla ülkelerdeki nakit açığının, küresel altyapı yatırımlarını sınırlandırmasının beklendiği belirtilen raporda, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Diğer taraftan yenilenebilir enerji yatırımları için uluslararası kuruluşların finansman imkanları artmıştır. Avrupa ülkelerinde savaşla birlikte ve Avrupa Yeşil Mutabakat kapsamında enerji yatırımlarıyla renovasyon projelerinden sektör için yeni fırsatlar oluşabilecek. Birlik genelinde enerji tüketimini 2030'a kadar yüzde 11.7 azaltma kararı alan Avrupa Birliği kurumlarının bu adımı kapsamında üye ülkelerde her yıl kamu kurumlarına ait binaların toplam yüz ölçümlerinin en az yüzde 3'ünün restore edilmesi beklenmektedir."

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sağlam çıkan binalar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Antakya'da ağır hasar gören 11 katlı binaya ilişkin 'müteahhit 42 daire için af aldı' iddiası
28 Mart, 10:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала