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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230328/antakyada-agir-hasar-goren-11-katli-binaya-iliskin-muteahhit-42-daire-icin-af-aldi-iddiasi-1068837015.html
Antakya'da ağır hasar gören 11 katlı binaya ilişkin 'müteahhit 42 daire için af aldı' iddiası
Antakya'da ağır hasar gören 11 katlı binaya ilişkin 'müteahhit 42 daire için af aldı' iddiası
BirGün gazetesi yazarı Bahadır Özgür bugünkü yazısında, Antakya'da depremde ağır hasar gören Nasa Kent Apartmanı'nın sekiz kat izni olmasına karşın, 11 kat... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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Antakya’da depremin simgelerinden birisi haline gelen Rönesans Rezidans’ın 300 metre yakınında, Ekinci Mahallesi’nde inşa edilen binanın depremde ağır hasar aldığı kaydedilen yazıda bina sakinlerinin şans eseri hayatta kaldıkları dile getirilen yazıda, şu ifadeler kullanıldı:Af 2017'de çıkarıldı, bina 2020'de tamamlandı
https://sputniknews.com.tr/20210427/imar-affi-kapsaminda-72-milyon-kacak-yapiya-ruhsat-verildi-1044365828.html
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hatay, antakya, imar affı, kaçak bina
hatay, antakya, imar affı, kaçak bina

Antakya'da ağır hasar gören 11 katlı binaya ilişkin 'müteahhit 42 daire için af aldı' iddiası

10:59 28.03.2023 (güncellendi: 11:01 28.03.2023)
© İHAKahramanmaraş merkezli depremlerden sağlam çıkan binalar
Kahramanmaraş merkezli depremlerden sağlam çıkan binalar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© İHA
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BirGün gazetesi yazarı Bahadır Özgür bugünkü yazısında, Antakya'da depremde ağır hasar gören Nasa Kent Apartmanı'nın sekiz kat izni olmasına karşın, 11 kat yapıldığına dair iddiaları gündeme getirdi.
Antakya’da depremin simgelerinden birisi haline gelen Rönesans Rezidans’ın 300 metre yakınında, Ekinci Mahallesi’nde inşa edilen binanın depremde ağır hasar aldığı kaydedilen yazıda bina sakinlerinin şans eseri hayatta kaldıkları dile getirilen yazıda, şu ifadeler kullanıldı:
Nasa Kent 2020 yılında bitmiş. Binada kiracı olan Görkem Ulaş, bölgedeki imar planlarına bakınca bazı katların kaçak olduğundan şüpheleniyor. Ve Cimer üzerinden Hatay Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne başvuru yapıp, şu soruları soruyor: 'Bu parsel üzerinde 11 katlı bina yapılması, parselin kar irtifakı izni için uygun mudur? Parsel üzerinde en fazla kaç katlı bir bina yapılabilir?'
Cimer üzerinden soruların iletildiği Antakya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 5 Ağustos 2022 günü yanıt gönderiyor. Yanıtta şöyle deniliyor: “789 ada 568 parseli kapsayan alanda Uygulama İmar Planı 1 Ağustos 2022 tarihi itibariyle askıya çıkarılmış olup, askıda bulunan planda en fazla 8 kata izin verilmiştir. Söz konusu parselde yapılmış olan 11 katlı binanın geçerli bir yapı ruhsatı bulunmadığından dolayı kat irtifak izni için uygun değildir. İlgili Cimer başvurusuna istinaden Zabıta Müdürlüğüne şikayet sevkedilmiş olup tespitlerin yapılıp Müdürlüğümüze bilgi verilmesi istenmiştir.”

Af 2017'de çıkarıldı, bina 2020'de tamamlandı

Antakya Zabıta Müdürlüğü inceleme sonucunda belediyeye 23 Ağustos günü gönderdiği resmi yazıda, yapı sahiplerinin 18 Mayıs 2018 günü Resmi Gazete’de yayınlanan ‘imar affı’na başvuru yaptığını ve bunun sonucunda ‘yapı kayıt belgesi’ aldığını bildiriyor. Böylece kentin göbeğindeki koskoca kaçak bina, İmar Kanunu’na eklenen geçici 16’ıncı madde sayesinde, hiç zahmete girmeden, uğraşmadan bir çırpıda tertemiz bir sicile kavuşuyor.
Cimer’e başvuran Gökhan Ulaş ve avukat eşi Ebru Ulaş, belediyeden gelen yanıta rağmen işin peşini bırakmıyor. Nasa Kent Apartmanı konusunda da işin peşini bırakmayan Ulaş, burada çok daha vahim bir usulsüzlüğün olduğuna dikkat çekiyor. Öyle ki, resmi yazışmalarda binanın ‘imar affı’ndan yararlandığı belirtilse de kaçak katların yasadan sonra yapıldığını söylüyor. Nitekim gerekli kanıtları da toplamışlar. Ulaş’ın sunduğu 7 Ocak 2018 tarihli uydu görüntüsünde binanın sadece 3 katının tamamlandığı görülüyor. Mayıs 2020 yılında çekilmiş bir fotoğrafta ise bina 11 kata kadar yükseltilmiş. Oysa ‘imar affı’ kanunu, 31 Aralık 2017’den önce yapılmış binaları kapsıyor. Ulaş, kanıtlara bakıldığında aleni şekilde ‘imar affı’ başvurusunun sahte olduğunu vurguluyor. Müteahhit tam 42 daire için ayrı ayrı af almış.
Müteahhitler şehrin göbeğinde kaçak yapıyı göz göre göre dikiyor. Belediye yeni imar planı çıkardığı yerde bile buna göz yumuyor. Denetim firması uygun raporlar veriyor. Sonra suçlar birikince siyaset işe el atıyor ve milyonlarca kaçağı, birkaç cümlelik yasayla aklıyor. Yapı sahiplerinin beyanı, kanıt için yeterli sayılıyor. Yapı sağlam mı, güvenli mi gibi soruların yanıtı da muhatabı da kalmıyor. Zira belediyelerin, affa uğramış binada sorumlulukları bulunmuyor. Nihayetinde bir doğa olayı, felakete dönüşüp insanların canını alıyor. Bundan daha acımasız, daha tehlikeli bir organize suç şebekesi olur mu?
İstanbul, yapılaşma, bina, imar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2021
DÜNYA
'İmar Affı kapsamında 7.2 milyon kaçak yapıya ruhsat verildi'
27 Nisan 2021, 10:09
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