https://sputniknews.com.tr/20230416/thyden-hataya-ucuslar-durduruldu-iddiasina-iliskin-aciklama-yeni-bir-kural-getirilmedi-1069762184.html

THY'den 'Hatay'a uçuşlar durduruldu' iddiasına ilişkin açıklama: Yeni bir kural getirilmedi

THY'den 'Hatay'a uçuşlar durduruldu' iddiasına ilişkin açıklama: Yeni bir kural getirilmedi

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Hatay’a uçuşlar seçim sonrasına kadar durduruldu" iddiasına yanıt verdi. Depremden bu yana Hatay'a gidişte insanı... 16.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-16T21:02+0300

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türkiye

thy

türk hava yolları (thy)

hatay

uçuş

deprem

bilal ekşi

yasak

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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, seçim için Hatay'a gitmek isteyen bazı depremzedelerin bilet bulamadığına dair haberler üzerine, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.Ekşi, "Deprem bölgesine uçuşlarımız aksamadan ve sabit 550 lira fiyat ile sürdürülmektedir. İmkanlar ölçüsünde ek seferler de konulmaktadır. Hatay'a da bu çerçevede seferlerimiz aksamadan devam etmektedir" dedi.Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) 16 Şubat'ta yayımladığı NOTAM nedeniyle gidişte insani yardım ve kurtarma ekibi dışındaki yolcuların alınmadığını belirten THY Genel Müdürü, Hatay çıkışında ise tüm yolcuların alındığını belirtti.NTV'nin edindiği bilgilere göre, Hatay Havalimanı konusunda yeni bir NOTAM ilanı yok.16 Şubat'ta yayımlanan NOTAM'daki şartlar geçerli.

https://sputniknews.com.tr/20230404/thy-suleymaniye-ucuslarini-askiya-aldi-1069164876.html

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