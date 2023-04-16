https://sputniknews.com.tr/20230416/thyden-hataya-ucuslar-durduruldu-iddiasina-iliskin-aciklama-yeni-bir-kural-getirilmedi-1069762184.html
THY'den 'Hatay'a uçuşlar durduruldu' iddiasına ilişkin açıklama: Yeni bir kural getirilmedi
THY'den 'Hatay'a uçuşlar durduruldu' iddiasına ilişkin açıklama: Yeni bir kural getirilmedi
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Hatay’a uçuşlar seçim sonrasına kadar durduruldu" iddiasına yanıt verdi. Depremden bu yana Hatay'a gidişte insanı... 16.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-16T21:02+0300
2023-04-16T21:02+0300
2023-04-16T21:02+0300
türkiye
thy
türk hava yolları (thy)
hatay
uçuş
deprem
bilal ekşi
yasak
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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, seçim için Hatay'a gitmek isteyen bazı depremzedelerin bilet bulamadığına dair haberler üzerine, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.Ekşi, "Deprem bölgesine uçuşlarımız aksamadan ve sabit 550 lira fiyat ile sürdürülmektedir. İmkanlar ölçüsünde ek seferler de konulmaktadır. Hatay'a da bu çerçevede seferlerimiz aksamadan devam etmektedir" dedi.Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) 16 Şubat'ta yayımladığı NOTAM nedeniyle gidişte insani yardım ve kurtarma ekibi dışındaki yolcuların alınmadığını belirten THY Genel Müdürü, Hatay çıkışında ise tüm yolcuların alındığını belirtti.NTV'nin edindiği bilgilere göre, Hatay Havalimanı konusunda yeni bir NOTAM ilanı yok.16 Şubat'ta yayımlanan NOTAM'daki şartlar geçerli.
https://sputniknews.com.tr/20230404/thy-suleymaniye-ucuslarini-askiya-aldi-1069164876.html
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thy, türk hava yolları (thy), hatay, uçuş, deprem, bilal ekşi, yasak
thy, türk hava yolları (thy), hatay, uçuş, deprem, bilal ekşi, yasak
THY'den 'Hatay'a uçuşlar durduruldu' iddiasına ilişkin açıklama: Yeni bir kural getirilmedi
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Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Hatay’a uçuşlar seçim sonrasına kadar durduruldu" iddiasına yanıt verdi. Depremden bu yana Hatay'a gidişte insanı yardım ve kurtarma ekibi dışında yolcu alınmadığını, bu kapsamda yeni bir kural getirilmediğini söyledi.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, seçim için Hatay'a gitmek isteyen bazı depremzedelerin bilet bulamadığına dair haberler üzerine, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Ekşi, "Deprem bölgesine uçuşlarımız aksamadan ve sabit 550 lira fiyat ile sürdürülmektedir. İmkanlar ölçüsünde ek seferler de konulmaktadır. Hatay'a da bu çerçevede seferlerimiz aksamadan devam etmektedir" dedi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) 16 Şubat'ta yayımladığı NOTAM nedeniyle gidişte insani yardım ve kurtarma ekibi dışındaki yolcuların alınmadığını belirten THY Genel Müdürü, Hatay çıkışında ise tüm yolcuların alındığını belirtti.
NTV'nin edindiği bilgilere göre, Hatay Havalimanı konusunda yeni bir NOTAM ilanı yok.16 Şubat'ta yayımlanan NOTAM'daki şartlar geçerli.