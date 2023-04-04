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THY, Süleymaniye uçuşlarını askıya aldı
THY, Süleymaniye uçuşlarını askıya aldı
Irak’ın Süleymaniye kentindeki havalimanı yönetimi, THY'nin Süleymaniye uçuşlarını 6 Nisan’a kadar askıya aldığını duyurdu. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
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Irak’ta Süleymaniye Uluslararası Havalimanı yönetimi, Türk Hava Yolları’nın (THY) önceki akşam akşam itibarıyla uçuşlarını askıya aldığını açıkladı.THY’nin Süleymaniye seferlerinin tümünü 6 Nisan’a kadar durdurduğu belirtilen açıklamada, ay sonuna kadar ise 22.00‘deki seferlerin iptal edildiği ve günde yalnızca tek uçuş yapılacağı ifade edildi.Türk Hava Yolları'nın Süleymaniye’ye günde 22.00 ve 04.00’da olmak üzere iki seferi yaptığı belirtildi.
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thy, türk hava yolları (thy), süleymaniye
thy, türk hava yolları (thy), süleymaniye

THY, Süleymaniye uçuşlarını askıya aldı

15:42 04.04.2023
© AATHY- Tivat
THY- Tivat - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
© AA
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Irak’ın Süleymaniye kentindeki havalimanı yönetimi, THY'nin Süleymaniye uçuşlarını 6 Nisan’a kadar askıya aldığını duyurdu.
Irak’ta Süleymaniye Uluslararası Havalimanı yönetimi, Türk Hava Yolları’nın (THY) önceki akşam akşam itibarıyla uçuşlarını askıya aldığını açıkladı.
THY’nin Süleymaniye seferlerinin tümünü 6 Nisan’a kadar durdurduğu belirtilen açıklamada, ay sonuna kadar ise 22.00‘deki seferlerin iptal edildiği ve günde yalnızca tek uçuş yapılacağı ifade edildi.
Türk Hava Yolları'nın Süleymaniye’ye günde 22.00 ve 04.00’da olmak üzere iki seferi yaptığı belirtildi.
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