https://sputniknews.com.tr/20230404/thy-suleymaniye-ucuslarini-askiya-aldi-1069164876.html
THY, Süleymaniye uçuşlarını askıya aldı
THY, Süleymaniye uçuşlarını askıya aldı
Irak’ın Süleymaniye kentindeki havalimanı yönetimi, THY'nin Süleymaniye uçuşlarını 6 Nisan’a kadar askıya aldığını duyurdu. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T15:42+0300
2023-04-04T15:42+0300
2023-04-04T15:42+0300
türkiye
thy
türk hava yolları (thy)
süleymaniye
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Irak’ta Süleymaniye Uluslararası Havalimanı yönetimi, Türk Hava Yolları’nın (THY) önceki akşam akşam itibarıyla uçuşlarını askıya aldığını açıkladı.THY’nin Süleymaniye seferlerinin tümünü 6 Nisan’a kadar durdurduğu belirtilen açıklamada, ay sonuna kadar ise 22.00‘deki seferlerin iptal edildiği ve günde yalnızca tek uçuş yapılacağı ifade edildi.Türk Hava Yolları'nın Süleymaniye’ye günde 22.00 ve 04.00’da olmak üzere iki seferi yaptığı belirtildi.
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thy, türk hava yolları (thy), süleymaniye
thy, türk hava yolları (thy), süleymaniye
THY, Süleymaniye uçuşlarını askıya aldı
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Irak’ın Süleymaniye kentindeki havalimanı yönetimi, THY'nin Süleymaniye uçuşlarını 6 Nisan’a kadar askıya aldığını duyurdu.
Irak’ta Süleymaniye Uluslararası Havalimanı yönetimi, Türk Hava Yolları’nın (THY) önceki akşam akşam itibarıyla uçuşlarını askıya aldığını açıkladı.
THY’nin Süleymaniye seferlerinin tümünü 6 Nisan’a kadar durdurduğu belirtilen açıklamada, ay sonuna kadar ise 22.00‘deki seferlerin iptal edildiği ve günde yalnızca tek uçuş yapılacağı ifade edildi.
Türk Hava Yolları'nın Süleymaniye’ye günde 22.00 ve 04.00’da olmak üzere iki seferi yaptığı belirtildi.