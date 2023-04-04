https://sputniknews.com.tr/20230404/thy-suleymaniye-ucuslarini-askiya-aldi-1069164876.html

THY, Süleymaniye uçuşlarını askıya aldı

THY, Süleymaniye uçuşlarını askıya aldı

Irak’ın Süleymaniye kentindeki havalimanı yönetimi, THY'nin Süleymaniye uçuşlarını 6 Nisan’a kadar askıya aldığını duyurdu. 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T15:42+0300

2023-04-04T15:42+0300

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türkiye

thy

türk hava yolları (thy)

süleymaniye

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Irak’ta Süleymaniye Uluslararası Havalimanı yönetimi, Türk Hava Yolları’nın (THY) önceki akşam akşam itibarıyla uçuşlarını askıya aldığını açıkladı.THY’nin Süleymaniye seferlerinin tümünü 6 Nisan’a kadar durdurduğu belirtilen açıklamada, ay sonuna kadar ise 22.00‘deki seferlerin iptal edildiği ve günde yalnızca tek uçuş yapılacağı ifade edildi.Türk Hava Yolları'nın Süleymaniye’ye günde 22.00 ve 04.00’da olmak üzere iki seferi yaptığı belirtildi.

türkiye

süleymaniye

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thy, türk hava yolları (thy), süleymaniye