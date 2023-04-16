https://sputniknews.com.tr/20230416/rusya-zaporojye-bolgesine-gelen-fransiz-gazetecilerin-amaci-provokasyon-hazirlamak-olabilir-1069757050.html

Rusya: Zaporojye bölgesine gelen Fransız gazetecilerin amacı provokasyon hazırlamak olabilir

Rusya: Zaporojye bölgesine gelen Fransız gazetecilerin amacı provokasyon hazırlamak olabilir

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, telsiz dinleme verilerinden anlaşıldığı üzere Zaporojye bölgesindeki Gulyaypole’ye gelen Fransız gazetecilerin... 16.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-16T17:52+0300

2023-04-16T17:52+0300

2023-04-16T17:52+0300

ukrayna krizi

fransa

rusya

ukrayna

aleksandr gordeyev

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Rusya’nın Doğu Askeri Grubu Basın Sözcüsü Aleksandr Gordeyev, telsiz dinleme verilerinden anlaşıldığı üzere Zaporojye bölgesindeki Gulyaypole’ye Fransız gazetecilerin geldiğini, bu kişilerin büyük bir olasılıkla Rus bombardımanları ile ilgili provokasyon çekimi için gelmiş olabileceklerini belirtti.Gordeyev, “Telsiz dinleme verilerine göre, kuvvetle muhtemel Doğu Askeri Grubu’nun sivil altyapı tesislerini ve sivillerin yaşadığı bölgeleri hedef aldığını gösteren provokatif çekimler yapmak amacıyla Gulyaypole yerleşim bölgesine bir grup Fransız gazeteci geldi” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230416/italya-ukraynaya-20-topcu-tanki-gonderdi--1069751414.html

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