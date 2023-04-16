https://sputniknews.com.tr/20230416/rusya-zaporojye-bolgesine-gelen-fransiz-gazetecilerin-amaci-provokasyon-hazirlamak-olabilir-1069757050.html
Rusya: Zaporojye bölgesine gelen Fransız gazetecilerin amacı provokasyon hazırlamak olabilir
Rusya: Zaporojye bölgesine gelen Fransız gazetecilerin amacı provokasyon hazırlamak olabilir
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, telsiz dinleme verilerinden anlaşıldığı üzere Zaporojye bölgesindeki Gulyaypole’ye gelen Fransız gazetecilerin... 16.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-16T17:52+0300
2023-04-16T17:52+0300
2023-04-16T17:52+0300
ukrayna krizi
fransa
rusya
ukrayna
aleksandr gordeyev
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Rusya’nın Doğu Askeri Grubu Basın Sözcüsü Aleksandr Gordeyev, telsiz dinleme verilerinden anlaşıldığı üzere Zaporojye bölgesindeki Gulyaypole’ye Fransız gazetecilerin geldiğini, bu kişilerin büyük bir olasılıkla Rus bombardımanları ile ilgili provokasyon çekimi için gelmiş olabileceklerini belirtti.Gordeyev, “Telsiz dinleme verilerine göre, kuvvetle muhtemel Doğu Askeri Grubu’nun sivil altyapı tesislerini ve sivillerin yaşadığı bölgeleri hedef aldığını gösteren provokatif çekimler yapmak amacıyla Gulyaypole yerleşim bölgesine bir grup Fransız gazeteci geldi” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230416/italya-ukraynaya-20-topcu-tanki-gonderdi--1069751414.html
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fransa, rusya, ukrayna, aleksandr gordeyev
fransa, rusya, ukrayna, aleksandr gordeyev
Rusya: Zaporojye bölgesine gelen Fransız gazetecilerin amacı provokasyon hazırlamak olabilir
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, telsiz dinleme verilerinden anlaşıldığı üzere Zaporojye bölgesindeki Gulyaypole’ye gelen Fransız gazetecilerin amacının büyük bir olasılıkla Rus bombardımanları ile ilgili provokasyon çekimleri yapmak olduğu bildirildi.
Rusya’nın Doğu Askeri Grubu Basın Sözcüsü Aleksandr Gordeyev, telsiz dinleme verilerinden anlaşıldığı üzere Zaporojye bölgesindeki Gulyaypole’ye Fransız gazetecilerin geldiğini, bu kişilerin büyük bir olasılıkla Rus bombardımanları ile ilgili provokasyon çekimi için gelmiş olabileceklerini belirtti.
Gordeyev, “Telsiz dinleme verilerine göre, kuvvetle muhtemel Doğu Askeri Grubu’nun sivil altyapı tesislerini ve sivillerin yaşadığı bölgeleri hedef aldığını gösteren provokatif çekimler yapmak amacıyla Gulyaypole yerleşim bölgesine bir grup Fransız gazeteci geldi” diye konuştu.