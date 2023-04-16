https://sputniknews.com.tr/20230416/italya-ukraynaya-20-topcu-tanki-gonderdi--1069751414.html
İtalya, Ukrayna'ya 20 topçu tankı gönderdi
İtalya, Ukrayna'ya 20 topçu tankı gönderdi
İtalyan La Repubblica gazetesi, Roma'nın Kiev'e M109L tipi 20 kundağı motorlu topçu tankı gönderdiğini yazdı. 16.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-16T16:16+0300
2023-04-16T16:16+0300
2023-04-16T16:17+0300
ukrayna krizi
italya
ukrayna
topçu mühimmat
tank
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İtalya hükümeti, Ukrayna'ya askeri yardım sunmaya devam ediyor. La Repubblica gazetesi, İtalyan makamlarının Ukrayna'ya M109L tipi 20 kundağı motorlu topçu tankı gönderdiğini aktardı. Corriere della Sera, görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde, tankları taşıyan trenin bugün İtalya'nın kentinden geçtiğini belirtti. Corriere della Sera, Udine kentindeki tren istasyonunda kaydedilen görüntüleri de okurlarıyla paylaştı. Rainnews24'e konuşan İtalya Halkla İlişkiler Bakanı Luca Cipriani, Ukrayna'ya topçu tankı partisi gönderildiğini doğrulayarak sevkiyatın önceki hükümet tarafından onaylanan askeri yardım paketi kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi. 2022 sonbaharında göreve gelen İtalya Başbakanı Georgia Meloni, Ukrayna'ya askeri yardım politikasına devam etmeyi planladıklarını kaydetmişti. İtalya hükümeti, Şubat 2023'te Kiev'e yönelik altıncı askeri yardım paketini onaylamıştı.
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italya, ukrayna, topçu mühimmat, tank
italya, ukrayna, topçu mühimmat, tank
İtalya, Ukrayna'ya 20 topçu tankı gönderdi
16:16 16.04.2023 (güncellendi: 16:17 16.04.2023) Abone ol
İtalyan La Repubblica gazetesi, Roma'nın Kiev'e M109L tipi 20 kundağı motorlu topçu tankı gönderdiğini yazdı.
İtalya hükümeti, Ukrayna'ya askeri yardım sunmaya devam ediyor.
La Repubblica gazetesi, İtalyan makamlarının Ukrayna'ya M109L tipi 20 kundağı motorlu topçu tankı gönderdiğini aktardı. Corriere della Sera, görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde, tankları taşıyan trenin bugün İtalya'nın kentinden geçtiğini belirtti.
Corriere della Sera, Udine kentindeki tren istasyonunda kaydedilen görüntüleri de okurlarıyla paylaştı.
Rainnews24'e konuşan İtalya Halkla İlişkiler Bakanı Luca Cipriani, Ukrayna'ya topçu tankı partisi gönderildiğini doğrulayarak sevkiyatın önceki hükümet tarafından onaylanan askeri yardım paketi kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.
2022 sonbaharında göreve gelen İtalya Başbakanı Georgia Meloni, Ukrayna'ya askeri yardım politikasına devam etmeyi planladıklarını kaydetmişti. İtalya hükümeti, Şubat 2023'te Kiev'e yönelik altıncı askeri yardım paketini onaylamıştı.