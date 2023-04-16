https://sputniknews.com.tr/20230416/muhasebeciden-dunya-rekoru-bir-saatte-3-bin-206-sinav-cekti-1069740732.html
Muhasebeciden dünya rekoru: Bir saatte 3 bin 206 şınav çekti
Muhasebeciden dünya rekoru: Bir saatte 3 bin 206 şınav çekti
Avustralyalı Lucas Helmke, bir saatte 3 bin 206 şınav çekerek rekorun yeni sahibi oldu ve adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırdı. 16.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-16T11:11+0300
2023-04-16T11:11+0300
2023-04-16T11:25+0300
guinness rekorlar kitabı
şınav rekoru
avustralya
yaşam
vücut
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Avustralya'nın Brisbane kentinde yaşayan ve muhasebecilik yapan 33 yaşındaki Lucas Helmke, bir yaşındaki oğluna ilham vermek ve hiçbir şeyin imkansız olmadığını göstermek için bir dünya rekoru denemesine girişmeye karar verdi.3 yıla yakın bir süre 'Dünya Şınav Çekme Rekoru'nu kırmak için hazırlanan Helmke, sonunda Guinness yetkilileriyle Brisbane kentinde bir araya gelerek denemesine başladı.NTV'de yer alan habere göre, 30 saniyelik setler halinde çalışan Helmke, bu setlerde ortalama 26.7 şınav çekmeyi başardı.Rekorun geçerli olabilmesi için kurallara uygun şınav çekmesi gereken Helmke, sadece 34 şınavını (Yüzde 1) kural dışı çekti.Kurallara göre; şınav anında vücut tamamen duz durmalı, dizlerde ve belde bükülme olmamalı.Dirsekler 90 derece kırılacak kadar vücudun tamamen alçaltılması, ardından kollar düz olana kadar da kaldırılması gerekiyor.Bir saatte 3 bin 206 şınav çekmeyi başaran Helmke bu sayede Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.
https://sputniknews.com.tr/20230326/2-saniyede-kravat-bagliyor-dunyada-rakibim-yok-1068770927.html
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guinness rekorlar kitabı, şınav rekoru, avustralya, vücut
guinness rekorlar kitabı, şınav rekoru, avustralya, vücut
Muhasebeciden dünya rekoru: Bir saatte 3 bin 206 şınav çekti
11:11 16.04.2023 (güncellendi: 11:25 16.04.2023) Abone ol
Avustralyalı Lucas Helmke, bir saatte 3 bin 206 şınav çekerek rekorun yeni sahibi oldu ve adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırdı.
Avustralya'nın Brisbane kentinde yaşayan ve muhasebecilik yapan 33 yaşındaki Lucas Helmke, bir yaşındaki oğluna ilham vermek ve hiçbir şeyin imkansız olmadığını göstermek için bir dünya rekoru denemesine girişmeye karar verdi.
3 yıla yakın bir süre 'Dünya Şınav Çekme Rekoru'nu kırmak için hazırlanan Helmke, sonunda Guinness yetkilileriyle Brisbane kentinde bir araya gelerek denemesine başladı.
NTV'de yer alan habere göre, 30 saniyelik setler halinde çalışan Helmke, bu setlerde ortalama 26.7 şınav çekmeyi başardı.
Rekorun geçerli olabilmesi için kurallara uygun şınav çekmesi gereken Helmke, sadece 34 şınavını (Yüzde 1) kural dışı çekti.
Kurallara göre; şınav anında vücut tamamen duz durmalı, dizlerde ve belde bükülme olmamalı.
Dirsekler 90 derece kırılacak kadar vücudun tamamen alçaltılması, ardından kollar düz olana kadar da kaldırılması gerekiyor.
Bir saatte 3 bin 206 şınav çekmeyi başaran Helmke bu sayede Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.