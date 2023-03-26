https://sputniknews.com.tr/20230326/2-saniyede-kravat-bagliyor-dunyada-rakibim-yok-1068770927.html

2 saniyede kravat bağlıyor: ‘Dünyada rakibim yok’

2 saniyede kravat bağlıyor: ‘Dünyada rakibim yok’

Giresun’un Görele ilçesinde yaşayan Sebahattin Kara, ‘tek hobim’ dediği kravat bağlama tutkusunu rekora çeviriyor. Arkadaş çevresinin ‘Jet Kravatçı’ olarak... 26.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-26T14:12+0300

2023-03-26T14:12+0300

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yaşam

giresun

kravat

bağlama

rekor

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Kravat bağlama rekorunu 2 saniyeden 1 saniyeye inerek Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek olduğunu söyleyen Kara, “Kravat bağlamadaki rekorum 2 saniye, yeni bulduğum teknikle bunu 1 saniyeye düşürerek kendi rekorumu kendim egale ederek Guinness Rekorlar Kitabına girmek istiyorum. Tek rakibim yine kendimim. Dünyanın hiçbir yerinde bana rakip olacak kimse yok. Hala çalışmalarıma daha hızlı olmak için devam ediyorum. Ayrıca bağladığım kravatlarda boğulma riski de yok. Olası bir kavga anı, ya da arabada kaza anında bir yere sıkıştığında kravat kendiliğinden çözülür. Bağladığım bu kravat nereden çekilirse çekilsin çekenin elinde kalır, boğulma riski yoktur” dedi.Yaptığı kravat bağlama şovunu izleyen vatandaşlardan Serdar Şahin, kravat bağlamak bazıları için zor bir iş olsa da Sebahattin Kara için adeta bir yeteneğe dönüşmüş ifadelerine yer verirken, Şükrü Dede ise, “Sebahattin ağabeyimiz ilçemizde sevilen bir ağabeyimiz hızlı kravat bağlama konusunda dünya çapında ünlü bir isim ilginç bir yetenek nerden aklına geldi bilmiyorum ama Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi başaracak kadar bu işi benimsemiş ilçemizin de bu anlamda adının duyulması anlamında başarılı bir iş çok sevdiğimiz bir arkadaşımız kendisiyle gurur duyuyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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giresun, kravat, bağlama, rekor