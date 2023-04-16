https://sputniknews.com.tr/20230416/ligde-100-karsilasma-trabzonspor-mu-besiktas-mi--1069742208.html

Trabzonspor mu, Beşiktaş mı?: Lig'de 100. karşılaşma

Trabzonspor mu, Beşiktaş mı?: Lig'de 100. karşılaşma

Trabzonspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yapacakları maçla 136. kez karşı karşıya gelecek. 16.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-16T11:52+0300

2023-04-16T11:52+0300

2023-04-16T12:00+0300

spor

trabzonspor

beşiktaş

derbi

galibiyet

maç

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak haftanın kapanış karşılaşması, saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.Beşiktaş, Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı 27 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 55 puanla haftaya 3. sırada girdi.Son şampiyon Trabzonspor ise ligde çıktığı müsabakaların 13'ünü kazandı, 5'inde berabere kaldı ve 9'undan mağlup ayrıldı. 44 puanı bulunan bordo-mavili ekip, averajla 6. basamakta yer alıyor.Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.Muhtemel 11'lerTrabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Doğucan, Siopis, Bakasetas, Yusuf (Trezeguet), Markovic, Maxi GomezBeşiktaş: Mert, Onur, Saiss, Colley, Masuaku, Salih, Gedson, Maxim, Ghezzal, Redmond, AboubakarSon 5 maçını kazandıBeşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.Siyah-beyazlılar, bu maçlarda MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe ve Giresunspor'u mağlup etti.Söz konusu müsabakalarda 14 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 5 gol gördü.Şenol Güneş'in teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından çıkışa geçen ve son haftalarda oynadığı futbolla dikkati çeken siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor'a üstünlük kurarak bu sezon ilk kez 6 maçlık galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.Beşiktaş'ta 3 eksikSiyah-beyazlı takımda 3 futbolcu, Trabzonspor karşısında takımdaki yerlerini alamayacak.Sakatlığı bulunan futbolculardan Cenk Tosun ve ameliyat edilen Tayyip Talha Sanuç ile sarı kart cezalısı Amir Hadziahmetovic, müsabakada forma giyemeyecek.Trabzonspor ile Beşiktaş, 136. randevudaTrabzonspor'un 2-0'lık galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 50 yıllık rekabette, geride kalan 135 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 47'sini bordo-mavili ekip kazandı, 34 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.Siyah-beyazlıların 187 golüne, bordo-mavililer 153 golle karşılık verdi.Beşiktaş son 22 maçta 5 kez yenildiBeşitaş, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 22 müsabakada 5 kez mağlup oldu.İki takım arasındaki son 22 maçın 8'ini siyah-beyazlı ekip kazanırken, 9 mücadele de berabere sonuçlandı.Trabzonspor, bu süreçte Beşiktaş'ı 4 kez 2-1'lik skorla yenmeyi başardı. Bordo-mavili ekip, söz konusu maçların birinde de rakibine 4-1 üstünlük kurdu.Bu arada Trabzonspor, rakibiyle yaptığı son 19 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.İki takım ligde 100. kez karşı karşıya gelecek.Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında bir farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.Geride kalan 99 lig müsabakasında Beşiktaş 37, Trabzonspor 36 galibiyet aldı, 26 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.Ligde Beşiktaş'ın attığı 142 gole, Trabzonspor 115 golle karşılık verdi.Farklı skorlarBeşiktaş, bordo-mavili takım karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.Trabzon'daki lig maçlarıTrabzonspor, sahasında yaptığı lig maçlarında Beşiktaş'a karşı üstün durumda bulunuyor.İki takım Trabzon'da 48 kez karşı karşıya gelirken, bordo-mavili ekip bunların 23'ünü kazanmayı başardı. Beşiktaş 15 kez sahadan galip ayrılırken, taraflar 10 maçta ise eşitliği bozamadı.42'si Hüseyin Avni Aker Stadı, 6'sı Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki lig maçlarında Trabzonspor 68, Beşiktaş ise 61 gol attı.Geçen sezonun ikinci yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı.Bu arada iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig mücadelesi, bordo-mavili takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Beşiktaş 2-1 galip gelmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230413/trabzonspor-besiktas-derbisinin-hakemi-volkan-bayarslan-oldu-1069627909.html

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