https://sputniknews.com.tr/20230413/trabzonspor-besiktas-derbisinin-hakemi-volkan-bayarslan-oldu-1069627909.html
Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi Volkan Bayarslan oldu
Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi Volkan Bayarslan oldu
Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T14:24+0300
2023-04-13T14:24+0300
2023-04-13T14:24+0300
spor
trabzonspor
beşiktaş
maç
derbi
hakem
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 29. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:Yarın:20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu20.30 Galatasaray-Yukatel Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz15 Nisan Cumartesi:16.00 İstanbulspor-Medipol Başakşehir: Mert Güzenge16.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan16 Nisan Pazar:16.00 Bitexen Giresunspor-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu20.30 Trabzonspor-Beşiktaş: Volkan Bayarslan
https://sputniknews.com.tr/20230323/tffden-mac-saatlerine-ramazan-duzenlemesi-derbi-tarihleri-belli-oldu-1068668329.html
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derbinin hakemi kim,haftanın maçları,hakemler belli oldu
derbinin hakemi kim,haftanın maçları,hakemler belli oldu
Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi Volkan Bayarslan oldu
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Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 29. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.30 Galatasaray-Yukatel Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 İstanbulspor-Medipol Başakşehir: Mert Güzenge
16.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
16.00 Bitexen Giresunspor-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.30 Trabzonspor-Beşiktaş: Volkan Bayarslan