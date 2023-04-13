Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi Volkan Bayarslan oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
Canlı
04:00
0 dk
Canlı
05:27
0 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Borsa İstanbul'daki hareketlilik
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
AK Parti'nin seçim beyannamesi ne anlatıyor?
09:11
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
AK Parti'nin Seçim Beyannamesi'nde neler var?
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Spor Toto Süper Lig'de 29. haftaya doğru
14:06
49 dk
ANLAT BANA
Konu: Deprem, seçim, geçim
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İran-Suudi arabulucuğulunda önü açılan Yemen barışı
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
KOBANİ DAVASINDA KRİTİK GÜN
17:03
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Hemşehrim esas memleket nere?
18:35
97 dk
Z RAPORU
Destici ile Baş arasında 'soyadı' polemiği
20:46
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve kalp sağlığı
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
AK Parti'nin seçim beyannamesi seçmeni nasıl etkiler?
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimleri yaklaşırken siyasetten son başlıklar
12:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Spor Toto Süper Lig'de 29. Haftaya Doğru
14:07
53 dk
ANKARA FARKI
Seçmendeki 'liste' tepkisi kırılma yaratır mı?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230413/trabzonspor-besiktas-derbisinin-hakemi-volkan-bayarslan-oldu-1069627909.html
Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi Volkan Bayarslan oldu
Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi Volkan Bayarslan oldu
Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T14:24+0300
2023-04-13T14:24+0300
spor
trabzonspor
beşiktaş
maç
derbi
hakem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1b/1065077606_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_67d60a29339b98d46cffa674ef6d14ad.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 29. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:Yarın:20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu20.30 Galatasaray-Yukatel Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz15 Nisan Cumartesi:16.00 İstanbulspor-Medipol Başakşehir: Mert Güzenge16.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan16 Nisan Pazar:16.00 Bitexen Giresunspor-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu20.30 Trabzonspor-Beşiktaş: Volkan Bayarslan
https://sputniknews.com.tr/20230323/tffden-mac-saatlerine-ramazan-duzenlemesi-derbi-tarihleri-belli-oldu-1068668329.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1b/1065077606_86:0:734:486_1920x0_80_0_0_e2ea301e135278f88b2c4711387c85a2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
derbinin hakemi kim,haftanın maçları,hakemler belli oldu
derbinin hakemi kim,haftanın maçları,hakemler belli oldu

Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi Volkan Bayarslan oldu

14:24 13.04.2023
© AAKadın Hakem - Sarı Kart
Kadın Hakem - Sarı Kart - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
© AA
Abone olTelegram
Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 29. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:
Yarın:
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.30 Galatasaray-Yukatel Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz
15 Nisan Cumartesi:
16.00 İstanbulspor-Medipol Başakşehir: Mert Güzenge
16.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
16 Nisan Pazar:
16.00 Bitexen Giresunspor-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.30 Trabzonspor-Beşiktaş: Volkan Bayarslan
Beşiktaş, Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
SPOR
TFF'den maç saatlerine Ramazan düzenlemesi: Derbi tarihleri belli oldu
23 Mart, 15:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала