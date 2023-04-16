https://sputniknews.com.tr/20230416/kadirov-moskovadaki-kuran-i-kerim-yakma-vakasi-ukraynanin-provokasyonu--1069741923.html
Kadirov: Moskova'daki Kur'an-ı Kerim yakma vakası Ukrayna'nın provokasyonu
Kadirov: Moskova'daki Kur'an-ı Kerim yakma vakası Ukrayna'nın provokasyonu
Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramzan Kadirov, Moskova'daki Kur'an-ı Kerim yakma vakasının arkasında Ukraynalı provokatörlerin... 16.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-16T11:39+0300
2023-04-16T11:39+0300
2023-04-16T11:39+0300
ramzan kadirov
dünya
kuran
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/13/1068459923_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7a3b044746fba6662a40c5f1a904d8c6.jpg
Bilişim uzmanlarının Kur'an-ı Kerim yakma görüntülerinin bulunduğu videonun sosyal medyada yayılmadan önce Ukrayna'ya gönderildiğini tespit ettiğini söyleyen Kadirov, 'Batı'daki tüm liberal hak savunucularının yapmayı sevdiği gibi' bunun Ukraynalı provokatörlerin Kur'an-ı Kerim yaktığı ilk vaka olmadığına dikkat çekti. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) uzmanlarının ve yönetiminin yanı sıra Moskova Belediye Başkanlığı'nın zanlıların yakalanması için çalışma yürüttüğünü anlatan Kadirov, provokatörün kimliğinin en kısa sürede belirleneceğini ve hak ettiği cezayı çekeceğini vurguladı. Kur'an-ı Kerim yakma görüntülerinin kaydedildiği Moskova'daki Beloye Ozero (Beyaz Göl), Kosino-Uhtomskiy semtinde bulunan ve Ortodoks inananlar için manevi değere sahip bir yer olarak bilinen Svyatoe Ozero'ya (Kutsal Göl) çok yakın bir mesafede bulunuyor. Mart ayında, Svyatoe Ozero'nun yakınına cami inşa edilmesini öngören proje nedeniyle protestolar yaşanmıştı. Protestoların ardından Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, caminin başka bir yere inşa edilmesine karar verildiğini ve sorunun çözüldüğünü açıklamıştı. Videonun protestolara konu gölün yakınında, sorun çözüldükten kısa süre sonra yayınlanmasının kendisinde hemen şüphe uyandırdığını anlatan Kadirov, "Zira ihtilaf ortadan kalktı, tüm taraflar istediğini aldı ve artık ihtilaflı bir durum yok. Bu video, ne Müslümanların ne de Hristiyanların işine yarayan bir video. Kur-an'ı Kerim'e yönelik saygısızlık, Batılı liberal provokatörlerin kartviziti ve aracıdır" diye ekledi. Rusya İçişleri Bakanlığı Moskova İdaresi, başkent polisinin Moskova’nın doğusunda Kur'an-ı Kerim yaktığından şüphelenilen kişinin kimliğini tespit etmeye çalıştığını bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230416/moskova-polisi-kuran-i-kerim-yakma-videosu-sonrasi-olay-ile-ilgili-ceza-davasi-acildi-1069734154.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/13/1068459923_87:0:735:486_1920x0_80_0_0_422caa0b818bf6f34beda7811c0ff0ab.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ramzan kadirov, kuran, rusya
ramzan kadirov, kuran, rusya
Kadirov: Moskova'daki Kur'an-ı Kerim yakma vakası Ukrayna'nın provokasyonu
Abone ol
Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramzan Kadirov, Moskova'daki Kur'an-ı Kerim yakma vakasının arkasında Ukraynalı provokatörlerin olduğunu belirtti.
Bilişim uzmanlarının Kur'an-ı Kerim yakma görüntülerinin bulunduğu videonun sosyal medyada yayılmadan önce Ukrayna'ya gönderildiğini tespit ettiğini söyleyen Kadirov, 'Batı'daki tüm liberal hak savunucularının yapmayı sevdiği gibi' bunun Ukraynalı provokatörlerin Kur'an-ı Kerim yaktığı ilk vaka olmadığına dikkat çekti.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) uzmanlarının ve yönetiminin yanı sıra Moskova Belediye Başkanlığı'nın zanlıların yakalanması için çalışma yürüttüğünü anlatan Kadirov, provokatörün kimliğinin en kısa sürede belirleneceğini ve hak ettiği cezayı çekeceğini vurguladı.
Kur'an-ı Kerim yakma görüntülerinin kaydedildiği Moskova'daki Beloye Ozero (Beyaz Göl), Kosino-Uhtomskiy semtinde bulunan ve Ortodoks inananlar için manevi değere sahip bir yer olarak bilinen Svyatoe Ozero'ya (Kutsal Göl) çok yakın bir mesafede bulunuyor.
Mart ayında, Svyatoe Ozero'nun yakınına cami inşa edilmesini öngören proje nedeniyle protestolar yaşanmıştı. Protestoların ardından Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, caminin başka bir yere inşa edilmesine karar verildiğini ve sorunun çözüldüğünü açıklamıştı.
Videonun protestolara konu gölün yakınında, sorun çözüldükten kısa süre sonra yayınlanmasının kendisinde hemen şüphe uyandırdığını anlatan Kadirov, "Zira ihtilaf ortadan kalktı, tüm taraflar istediğini aldı ve artık ihtilaflı bir durum yok. Bu video, ne Müslümanların ne de Hristiyanların işine yarayan bir video. Kur-an'ı Kerim'e yönelik saygısızlık, Batılı liberal provokatörlerin kartviziti ve aracıdır" diye ekledi.
Rusya İçişleri Bakanlığı Moskova İdaresi, başkent polisinin Moskova’nın doğusunda Kur'an-ı Kerim yaktığından şüphelenilen kişinin kimliğini tespit etmeye çalıştığını bildirmişti.