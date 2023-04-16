https://sputniknews.com.tr/20230416/moskova-polisi-kuran-i-kerim-yakma-videosu-sonrasi-olay-ile-ilgili-ceza-davasi-acildi-1069734154.html

Moskova polisi: Kur'an-ı Kerim yakma videosu sonrası olay ile ilgili ceza davası açıldı

Moskova polisi: Kur'an-ı Kerim yakma videosu sonrası olay ile ilgili ceza davası açıldı

Rusya İçişleri Bakanlığı Moskova İdaresi, başkent polisinin Moskova’nın doğusunda Kur'an-ı Kerim yaktığından şüphelenilen kişinin kimliğini tespit etmeye... 16.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-16T03:01+0300

2023-04-16T03:01+0300

2023-04-16T03:06+0300

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Rusya İçişleri Bakanlığı Moskova İdaresi basın dairesinden yapılan açıklamada, tahmini olarak Moskova’nın doğusundaki Beyaz Göl mevkiinde Kur'an-ı Kerim yakma videosu yayınlandıktan sonra başkent polisinin şüphelinin kimliğini tespit etmek üzere harekete geçtiği, ayrıca olayla ilgili ceza davası açıldığı belirtildi.Daha önce Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadırov, Moskova'da Beyaz Göl kıyısında Kur’an-ı Kerim yakan provokatörün arandığını duyurmuştu. Olay videoya alınarak sosyal ağlarda paylaşılmıştı.İlgili videonun tahmini olarak Moskova’nın doğusunda çekildiği ifade edilen açıklamada, “Şu anda olayla ilgili ceza davası açıldı. Polis çalışanları, tüm ayrıntıların açıklığa kavuşturulmasını, şüphelinin tespit edilmesini ve gözaltına alınmasını amaçlayan bir dizi operasyonel eylem yürütüyor” ifadelerine yer verildi.

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rusya, rusya içişleri bakanlığı, moskova, kuran, kuran-ı kerim, çeçenistan, ramzan kadirov