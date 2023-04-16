https://sputniknews.com.tr/20230416/irandan-sudandaki-taraflara-catismalara-son-verme-cagrisi-1069733344.html
İran’dan, Sudan'daki taraflara çatışmalara son verme çağrısı
İran’dan, Sudan'daki taraflara çatışmalara son verme çağrısı
İran, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında başlayan çatışmalara son verilmesi ve anlaşmazlıkların diyalogla çözülmesi çağrısında bulundu. 16.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-16T02:13+0300
2023-04-16T02:13+0300
2023-04-16T02:15+0300
dünya
iran
sudan
sudan ordusu
hdk
halkların demokratik kongresi (hdk)
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Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Sudan’da yaşanan son gelişmelere dikkati çekerek İran'ın "Müslüman ve kardeş ülke Sudan'da yaşananlardan kaygı duyduğunu" belirtti.Yaşanan krizin tek çözümünün Sudanlıların "kendi aralarında müzakerelerde bulunarak ulusal bir girişim üzerine iç mutabakata varması" olduğunu söyleyen Kenani, şunları kaydetti:Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, 15 Nisan sabahı ordu ile milis güç HDK mensupları arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.Ordu ile HDK arasında son birkaç aydır yaşanan "sözlü atışma", iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.
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MIA „Rosiya Segodnya“
iran, sudan, sudan ordusu, hdk, halkların demokratik kongresi (hdk)
iran, sudan, sudan ordusu, hdk, halkların demokratik kongresi (hdk)
İran’dan, Sudan'daki taraflara çatışmalara son verme çağrısı
02:13 16.04.2023 (güncellendi: 02:15 16.04.2023) Abone ol
İran, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında başlayan çatışmalara son verilmesi ve anlaşmazlıkların diyalogla çözülmesi çağrısında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Sudan’da yaşanan son gelişmelere dikkati çekerek İran'ın "Müslüman ve kardeş ülke Sudan'da yaşananlardan kaygı duyduğunu" belirtti.
Yaşanan krizin tek çözümünün Sudanlıların "kendi aralarında müzakerelerde bulunarak ulusal bir girişim üzerine iç mutabakata varması" olduğunu söyleyen Kenani, şunları kaydetti:
“Mübarek ramazan ayının son günlerinde Sudanlı kardeşlerimizin iç çekişmelere son vermesini ve mevcut endişe verici durumu diyalog ve barışla aşmasını umut ediyoruz.”
Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, 15 Nisan sabahı ordu ile milis güç HDK mensupları arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.
Ordu ile HDK arasında son birkaç aydır yaşanan "sözlü atışma", iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.