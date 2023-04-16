https://sputniknews.com.tr/20230416/irandan-sudandaki-taraflara-catismalara-son-verme-cagrisi-1069733344.html

İran’dan, Sudan'daki taraflara çatışmalara son verme çağrısı

İran’dan, Sudan'daki taraflara çatışmalara son verme çağrısı

İran, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında başlayan çatışmalara son verilmesi ve anlaşmazlıkların diyalogla çözülmesi çağrısında bulundu. 16.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-16T02:13+0300

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dünya

iran

sudan

sudan ordusu

hdk

halkların demokratik kongresi (hdk)

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Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Sudan’da yaşanan son gelişmelere dikkati çekerek İran'ın "Müslüman ve kardeş ülke Sudan'da yaşananlardan kaygı duyduğunu" belirtti.Yaşanan krizin tek çözümünün Sudanlıların "kendi aralarında müzakerelerde bulunarak ulusal bir girişim üzerine iç mutabakata varması" olduğunu söyleyen Kenani, şunları kaydetti:Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, 15 Nisan sabahı ordu ile milis güç HDK mensupları arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.Ordu ile HDK arasında son birkaç aydır yaşanan "sözlü atışma", iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

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iran, sudan, sudan ordusu, hdk, halkların demokratik kongresi (hdk)