https://sputniknews.com.tr/20230416/eski-iyi-partili-yenerer-aksener-secim-gecesi-istifa-edebilir-1069761687.html

Eski İYİ Partili Yenerer: Akşener seçim gecesi istifa edebilir

Eski İYİ Partili Yenerer: Akşener seçim gecesi istifa edebilir

Eski İYİ Partili Vedat Yenerer, son günlerde gündemde olan Aytun Çıray'ın açıklamaları ve İYİ Parti hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yenerer, "Akşener... 16.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-16T20:31+0300

2023-04-16T20:31+0300

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2023 türkiye seçimleri

iyi parti

meral akşener

istifa

vedat yenerer

türkiye

aday listesi

ulusal kanal

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Eski İYİ Partili Vedat Yenerer, Ulusal Kanal'da yayınlanan 'Görüş Alanı' programına konuk oldu. Yenerer, Aytun Çıray'ın açıklamaları ve İYİ Parti hakkında açıklamalarda bulundu. "Geçti Bor'un pazarı. Bu saatten sonra bu açıklamaların hiç kimseye faydası yok. Meral Akşener'in dükkanı kapatacağını ve zararına satışlar yaptığını düşünüyorum" diyen Yenerer, şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20230416/cumhurbaskani-erdogan-turkiyenin-milli-guvenligi-hudutlarimizin-disinda-baslamaktadir-1069760859.html

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iyi parti, meral akşener, istifa, vedat yenerer, türkiye, aday listesi, ulusal kanal