https://sputniknews.com.tr/20230416/eski-iyi-partili-yenerer-aksener-secim-gecesi-istifa-edebilir-1069761687.html
Eski İYİ Partili Yenerer: Akşener seçim gecesi istifa edebilir
Eski İYİ Partili Yenerer: Akşener seçim gecesi istifa edebilir
Eski İYİ Partili Vedat Yenerer, son günlerde gündemde olan Aytun Çıray'ın açıklamaları ve İYİ Parti hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yenerer, "Akşener... 16.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-16T20:31+0300
2023-04-16T20:31+0300
2023-04-16T20:35+0300
2023 türkiye seçimleri
iyi parti
meral akşener
istifa
vedat yenerer
türkiye
aday listesi
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Eski İYİ Partili Vedat Yenerer, Ulusal Kanal'da yayınlanan 'Görüş Alanı' programına konuk oldu. Yenerer, Aytun Çıray'ın açıklamaları ve İYİ Parti hakkında açıklamalarda bulundu. "Geçti Bor'un pazarı. Bu saatten sonra bu açıklamaların hiç kimseye faydası yok. Meral Akşener'in dükkanı kapatacağını ve zararına satışlar yaptığını düşünüyorum" diyen Yenerer, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230416/cumhurbaskani-erdogan-turkiyenin-milli-guvenligi-hudutlarimizin-disinda-baslamaktadir-1069760859.html
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iyi parti, meral akşener, istifa, vedat yenerer, türkiye, aday listesi, ulusal kanal
iyi parti, meral akşener, istifa, vedat yenerer, türkiye, aday listesi, ulusal kanal
Eski İYİ Partili Yenerer: Akşener seçim gecesi istifa edebilir
20:31 16.04.2023 (güncellendi: 20:35 16.04.2023) Abone ol
Eski İYİ Partili Vedat Yenerer, son günlerde gündemde olan Aytun Çıray'ın açıklamaları ve İYİ Parti hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yenerer, "Akşener seçim gecesi istifa edebilir" dedi.
Eski İYİ Partili Vedat Yenerer, Ulusal Kanal'da yayınlanan 'Görüş Alanı' programına konuk oldu.
Yenerer, Aytun Çıray'ın açıklamaları ve İYİ Parti hakkında açıklamalarda bulundu.
"Geçti Bor'un pazarı. Bu saatten sonra bu açıklamaların hiç kimseye faydası yok. Meral Akşener'in dükkanı kapatacağını ve zararına satışlar yaptığını düşünüyorum" diyen Yenerer, şu ifadeleri kullandı:
"Sanki bir el, seçilemeyecek insanları listeye koymuş. İlk seçimde de aynısı oldu. Bize söylenenle başımıza gelenler farklıydı. Partinin belli bir oyu aşmaması hedeflenmiş. Dolayısıyla ben Meral Akşener'in seçim gecesi istifa edebileceğini düşünüyorum."