https://sputniknews.com.tr/20230416/cumhurbaskani-erdogan-turkiyenin-milli-guvenligi-hudutlarimizin-disinda-baslamaktadir-1069760859.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin milli güvenliği hudutlarımızın dışında başlamaktadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin milli güvenliği hudutlarımızın dışında başlamaktadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin milli güvenliği hudutlarımızın dışında başlamaktadır. Bölgemiz sükunete kavuşmadan başımızı yastığa huzurla koyamayız"... 16.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-16T20:01+0300
2023-04-16T20:01+0300
2023-04-16T20:09+0300
recep tayyip erdoğan
politika
seçim
türkiye
şanlıurfa
iftar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da depremzedelerle bir araya geldiği iftar programında konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: * Afet bölgesindeki kardeşlerimiz her şeyin farkında. Kimin sadece laf kalabalığı yaptığını, kimin iş yaptığını depremzedelerimiz görüyor.* Türkiye'nin milli güvenliği hudutlarımızın dışında başlamaktadır. Bölgemiz sükunete kavuşmadan, başımızı yastığa huzurla koyamayız.* Terör, emperyalistlerin Türkiye'nin başına musallat ettiği en büyük beladır. Bu çözülmeden ülkemizin huzura, siyasi, ekonomik hedeflere ulaşması mümkün değil. Suriye'nin veya Irak'ın kuzeyinde hava gücüyle, kara gücüyle, asimetrik silahlarla donatılmış bir terör oluşumu varken, biz asla güvende olamayız.* Kimsenin, hiçbir küresel ve bölgesel aktörün gözümüzün içine bakarak ülkemizin güvenliğini tehlikeye sokmasına eyvallah etmeyeceğiz.* 1999 öncesi inşa edilen binaların depreme mukavemetinin düşük olduğunu gördük. Ülke genelinde 311 bin binada 872 bin bağımsız kısım kullanılamaz hale geldi.* Bölücü örgüt ve uzantılarının alenen destek beyan ettiği 7'li koalisyonun Türkiye'yi hiçbir alanda ileri taşıması mümkün değildir.
şanlıurfa
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recep tayyip erdoğan, seçim, türkiye, şanlıurfa, iftar
recep tayyip erdoğan, seçim, türkiye, şanlıurfa, iftar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin milli güvenliği hudutlarımızın dışında başlamaktadır
20:01 16.04.2023 (güncellendi: 20:09 16.04.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin milli güvenliği hudutlarımızın dışında başlamaktadır. Bölgemiz sükunete kavuşmadan başımızı yastığa huzurla koyamayız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da depremzedelerle bir araya geldiği iftar programında konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
* Afet bölgesindeki kardeşlerimiz her şeyin farkında. Kimin sadece laf kalabalığı yaptığını, kimin iş yaptığını depremzedelerimiz görüyor.
* Türkiye'nin milli güvenliği hudutlarımızın dışında başlamaktadır. Bölgemiz sükunete kavuşmadan, başımızı yastığa huzurla koyamayız.
* Terör, emperyalistlerin Türkiye'nin başına musallat ettiği en büyük beladır. Bu çözülmeden ülkemizin huzura, siyasi, ekonomik hedeflere ulaşması mümkün değil. Suriye'nin veya Irak'ın kuzeyinde hava gücüyle, kara gücüyle, asimetrik silahlarla donatılmış bir terör oluşumu varken, biz asla güvende olamayız.
* Kimsenin, hiçbir küresel ve bölgesel aktörün gözümüzün içine bakarak ülkemizin güvenliğini tehlikeye sokmasına eyvallah etmeyeceğiz.
* 1999 öncesi inşa edilen binaların depreme mukavemetinin düşük olduğunu gördük. Ülke genelinde 311 bin binada 872 bin bağımsız kısım kullanılamaz hale geldi.
* Bölücü örgüt ve uzantılarının alenen destek beyan ettiği 7'li koalisyonun Türkiye'yi hiçbir alanda ileri taşıması mümkün değildir.