https://sputniknews.com.tr/20230416/cumhurbaskani-erdogan-turkiyenin-milli-guvenligi-hudutlarimizin-disinda-baslamaktadir-1069760859.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin milli güvenliği hudutlarımızın dışında başlamaktadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin milli güvenliği hudutlarımızın dışında başlamaktadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin milli güvenliği hudutlarımızın dışında başlamaktadır. Bölgemiz sükunete kavuşmadan başımızı yastığa huzurla koyamayız"... 16.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-16T20:01+0300

2023-04-16T20:01+0300

2023-04-16T20:09+0300

recep tayyip erdoğan

politika

seçim

türkiye

şanlıurfa

iftar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da depremzedelerle bir araya geldiği iftar programında konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: * Afet bölgesindeki kardeşlerimiz her şeyin farkında. Kimin sadece laf kalabalığı yaptığını, kimin iş yaptığını depremzedelerimiz görüyor.* Türkiye'nin milli güvenliği hudutlarımızın dışında başlamaktadır. Bölgemiz sükunete kavuşmadan, başımızı yastığa huzurla koyamayız.* Terör, emperyalistlerin Türkiye'nin başına musallat ettiği en büyük beladır. Bu çözülmeden ülkemizin huzura, siyasi, ekonomik hedeflere ulaşması mümkün değil. Suriye'nin veya Irak'ın kuzeyinde hava gücüyle, kara gücüyle, asimetrik silahlarla donatılmış bir terör oluşumu varken, biz asla güvende olamayız.* Kimsenin, hiçbir küresel ve bölgesel aktörün gözümüzün içine bakarak ülkemizin güvenliğini tehlikeye sokmasına eyvallah etmeyeceğiz.* 1999 öncesi inşa edilen binaların depreme mukavemetinin düşük olduğunu gördük. Ülke genelinde 311 bin binada 872 bin bağımsız kısım kullanılamaz hale geldi.* Bölücü örgüt ve uzantılarının alenen destek beyan ettiği 7'li koalisyonun Türkiye'yi hiçbir alanda ileri taşıması mümkün değildir.

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