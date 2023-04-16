https://sputniknews.com.tr/20230416/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-kizilayin-kendi-genel-kurulu-var-kendi-yonetimini-kendisi-belirler-1069759694.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kızılay'ın kendi genel kurulu var, kendi yönetimini kendisi belirler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kızılay'ın kendi genel kurulu var, kendi yönetimini kendisi belirler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kızılay'ın kendi genel kurulu vardır, kendi yönetimini kendisi belirler. Orada zaten gerekli tedbirler, gereken yapılır"... 16.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-16T19:16+0300

2023-04-16T19:16+0300

2023-04-16T19:31+0300

politika

fuat oktay

seçim

ak parti

ankara

kızılay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/1c/1056757951_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_c64d4d0dabe177f24837c79af33ae50f.jpg

Ankara'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, NTV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Oktay, Ankara'yı tüm ilçeleriyle birlikte rekabetçi şehir kılmak istediklerini ve ihracattaki toplam hacmi artırmaya yönelik çalışmalar yapacaklarını belirterek, projelerin geliştirilmesine yönelik ticaret ve sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri temsilcileri, akil insanlar ve sivil toplum örgütleriyle yoğun istişare halinde olduklarını belirtti.Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinin, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde aday gösterilmesiyle ilgili soru üzerine Oktay, dün kabinede verdikleri hizmeti bugün Meclis'te vereceklerini dile getirdi.Oktay, kabine üyelerinin görevleri devam ederken adaylık yarışına girmelerinin rekabet açısından sorun oluşturduğu eleştirilere ilişkin, Yüksek Seçim Kurulunun milletvekili adayları listesini açıkladığını ve bunun üzerine konuşmaya gerek olmadığını vurguladı.Muhalefetin eleştirilerinin 'siyasi söylem' olduğunu ve önceki dönemlerde ve şimdi de bakanların istifa etmediğini belirten Oktay, "Geçmişte neyse bugün de o, fark eden bir şey yok. Zaten bunu YSK onaylamıştır. Bu, altı boş, içi boş iddiadan başka bir şey değildir" dedi.'Cumhur İttifakı birlik ve beraberlik içerisinde'Oktay, AK Parti'nin milletvekili adayları listelerinde HÜDA PAR'dan bazı isimlerin yer almasının seçmen tarafından nasıl değerlendirdiğine yönelik soru üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın kırmızı çizgilerinin olduğunu belirtti.'Bayrak, vatan, millet ve devlet konularında anlaşıldığı zaman sorun olmayacağını' öne süren Oktay, "Cumhur İttifakı'nın içerisinde her kim olursa olsun bayrağına, devletine, milletine, vatanına saygılı olmak zorunda" dedi.Oktay, 'terörle mücadele politikalarının çok net olduğunu' belirterek, "Ülkenin birliği, bütünlüğü, beraberliği noktasında çok net, birlik ve beraberlik içerisinde duruş sergiliyoruz. Diğer taraf darmadağın. Kendilerini zorla masaya oturtanlara verdikleri sözdür, 'Söz'. 'Size verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz' diye. Onlara verdikleri sözü milletimize yansıtmaya çalışıyorlar, onlar düşünsünler" ifadesini kullandı.'Birçok kurumda atamalar bilgisayar ortamında kurayla yapıldı'AK Parti'nin seçim beyannamesindeki 'kamuda işe alımlarda mülakat usulünün kaldırılması' vaadinin bugüne kadar yapılmamasına yönelik eleştirilere ilişkin Oktay, eleştiri yapılabileceğini ve son derece normal olduğunu belirtti.Oktay, birçok kurumdaki atamaların bilgisayar ortamında kurayla yapıldığını hatırlatarak, şöyle devam etti:Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yapılacak revizyonla ilgili soru üzerine Oktay, sistemin hızlı ve kaliteli kararların alınmasına imkan tanıdığını ve istikrarı sağladığını belirtti.Oktay, sistemin sürekli geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yaptığımız çalışmada şu var, çoğunluğu sistemin kendisiyle ilgili değil, uygulama kaynaklıydı. Kanunlarla veya yönetmeliklerle uygulamadaki birtakım aksaklıkları düzelterek, sistemin geliştirilebileceği alanlar vardı. Zaten bunlardan bazıları düzeltilerek devam edildi. Yeni dönemde bu çalışmaların tekrarlanması lazım" değerlendirmesinde bulundu.'Enkazın kaldırılması Antakya haricinde 1 haftaya bitecek'Oktay, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgede devam eden çalışmalara ilişkin soru üzerine, şunları söyledi:Adres kaydını taşımayanların seçimlerde oy kullanabilmesine yönelik çalışma yapılmasına ilişkin soru üzerine Oktay, "Elimizden gelen her türlü lojistik desteği vermeye çalışırız. Belki siyasi partilerin de kendi içerisinde bu tür bir çalışmaları olabilir" dedi.'Bireylerden kurumları ayrıştırmak lazım'Oktay, Türk Kızılay'a yönelik eleştiriler ile çadır satılmasına ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20230416/ahmet-hakandan-kizilay-baskani-kerem-kinika-istifa-cagrisi-1069738503.html

ankara

kızılay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fuat oktay, seçim, ak parti, ankara, kızılay