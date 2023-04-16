https://sputniknews.com.tr/20230416/ahmet-hakandan-kizilay-baskani-kerem-kinika-istifa-cagrisi-1069738503.html
Ahmet Hakan'dan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a 'istifa' çağrısı
Ahmet Hakan'dan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a 'istifa' çağrısı
Ahmet Hakan, Kızılay Başkanı Kerem Kınık için dikkat çeken bir yorumda bulunarak, "Gelinen bu noktada istifa adı verilen mekanizmanın çalıştırılması şart gibi"... 16.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-16T09:59+0300
2023-04-16T09:59+0300
2023-04-16T10:07+0300
ahmet hakan
kerem kınık
kızılay
türkiye
şahan gökbakar
istifa
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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çadır satışıyla gündeme gelen Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a ilişkin konuştu.Hakan, "Kendisine yönelik eleştirilerin bir kısmı haklıydı, bir kısmı ise abartılıydı. Ama şurası bir gerçek: Süreç içinde durumu bir türlü toparlayamadı Kızılay Başkanı Kerem Kınık. Gelinen bu noktada istifa adı verilen mekanizmanın çalıştırılması şart gibi" yorumunu yaptı.Hakan yazısında, "Toparlayamamasının doğurduğu sonuç şudur: Kızılay gibi büyük bir kurum, işin içine biraz da siyasi saiklerin girmesiyle yıprandı, yıpranıyor ve seçime kadar da yıpranacak gibi" düşüncesini dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230402/ak-partili-turandan-kizilay-baskani-kinika-bu-nasil-bir-uslup-1069063170.html
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ahmet hakan, kerem kınık, kızılay, şahan gökbakar, istifa
ahmet hakan, kerem kınık, kızılay, şahan gökbakar, istifa
Ahmet Hakan'dan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a 'istifa' çağrısı
09:59 16.04.2023 (güncellendi: 10:07 16.04.2023) Abone ol
Ahmet Hakan, Kızılay Başkanı Kerem Kınık için dikkat çeken bir yorumda bulunarak, "Gelinen bu noktada istifa adı verilen mekanizmanın çalıştırılması şart gibi" dedi.
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çadır satışıyla gündeme gelen Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a ilişkin konuştu.
Hakan, "Kendisine yönelik eleştirilerin bir kısmı haklıydı, bir kısmı ise abartılıydı. Ama şurası bir gerçek: Süreç içinde durumu bir türlü toparlayamadı Kızılay Başkanı Kerem Kınık. Gelinen bu noktada istifa adı verilen mekanizmanın çalıştırılması şart gibi" yorumunu yaptı.
Hakan yazısında
, "Toparlayamamasının doğurduğu sonuç şudur: Kızılay gibi büyük bir kurum, işin içine biraz da siyasi saiklerin girmesiyle yıprandı, yıpranıyor ve seçime kadar da yıpranacak gibi"
düşüncesini dile getirdi.