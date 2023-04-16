https://sputniknews.com.tr/20230416/ahmet-hakandan-kizilay-baskani-kerem-kinika-istifa-cagrisi-1069738503.html

Ahmet Hakan'dan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a 'istifa' çağrısı

Ahmet Hakan'dan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a 'istifa' çağrısı

Ahmet Hakan, Kızılay Başkanı Kerem Kınık için dikkat çeken bir yorumda bulunarak, "Gelinen bu noktada istifa adı verilen mekanizmanın çalıştırılması şart gibi"... 16.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-16T09:59+0300

2023-04-16T09:59+0300

2023-04-16T10:07+0300

ahmet hakan

kerem kınık

kızılay

türkiye

şahan gökbakar

istifa

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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çadır satışıyla gündeme gelen Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a ilişkin konuştu.Hakan, "Kendisine yönelik eleştirilerin bir kısmı haklıydı, bir kısmı ise abartılıydı. Ama şurası bir gerçek: Süreç içinde durumu bir türlü toparlayamadı Kızılay Başkanı Kerem Kınık. Gelinen bu noktada istifa adı verilen mekanizmanın çalıştırılması şart gibi" yorumunu yaptı.Hakan yazısında, "Toparlayamamasının doğurduğu sonuç şudur: Kızılay gibi büyük bir kurum, işin içine biraz da siyasi saiklerin girmesiyle yıprandı, yıpranıyor ve seçime kadar da yıpranacak gibi" düşüncesini dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230402/ak-partili-turandan-kizilay-baskani-kinika-bu-nasil-bir-uslup-1069063170.html

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ahmet hakan, kerem kınık, kızılay, şahan gökbakar, istifa