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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230402/ak-partili-turandan-kizilay-baskani-kinika-bu-nasil-bir-uslup-1069063170.html
AK Partili Turan'dan Kızılay Başkanı Kınık'a: Bu nasıl bir üslup?
AK Partili Turan'dan Kızılay Başkanı Kınık'a: Bu nasıl bir üslup?
Kızılay Başkanı Kınık'ın sosyal medya üzerinden komedyen Gökbakar'a verdiği yanıttaki üslubu doğru bulmayan AK Partili Turan, "Yok mu sizin avukatınız/basın... 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T15:06+0300
2023-04-02T15:06+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
bülent turan
kerem kınık
kızılay
şahan gökbakar
deprem
çadır
ak parti
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çokça eleştirilen Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın, sosyal medyada komedyen Şahan Gökbakar'la polemiğe girmesine tepki gösterdi. Turan, Kınık'ın yine Gökbakar'a yanıt verdiği bir paylaşımını alıntılayarak, "Allah aşkına 'Şahancım' ne, 'bulaşmak' ne? Bu nasıl bir üslup? Yok mu sizin avukatınız/basın danışmanınız açıklama yapılacaksa yapsın! Göreviniz Recep İvedik tiplemesiyle bu seviyede bir polemik midir? Sadece işinize odaklansanız artık!" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230327/kizilay-baskani-kerem-kinik-130-bin-271-cadiri-deprem-bolgesine-sevk-ettik-1068809387.html
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bülent turan, kerem kınık, kızılay, şahan gökbakar, deprem, çadır, ak parti
bülent turan, kerem kınık, kızılay, şahan gökbakar, deprem, çadır, ak parti

AK Partili Turan'dan Kızılay Başkanı Kınık'a: Bu nasıl bir üslup?

15:06 02.04.2023
© DHAKızılay Başkanı Kerem Kınık
Kızılay Başkanı Kerem Kınık - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2023
© DHA
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Kızılay Başkanı Kınık'ın sosyal medya üzerinden komedyen Gökbakar'a verdiği yanıttaki üslubu doğru bulmayan AK Partili Turan, "Yok mu sizin avukatınız/basın danışmanınız açıklama yapılacaksa yapsın! Göreviniz Recep İvedik tiplemesiyle bu seviyede bir polemik midir?" diye sordu.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çokça eleştirilen Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın, sosyal medyada komedyen Şahan Gökbakar'la polemiğe girmesine tepki gösterdi.
Kızılay Başkanı Kerem Kınık - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
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Turan, Kınık'ın yine Gökbakar'a yanıt verdiği bir paylaşımını alıntılayarak, "Allah aşkına 'Şahancım' ne, 'bulaşmak' ne? Bu nasıl bir üslup? Yok mu sizin avukatınız/basın danışmanınız açıklama yapılacaksa yapsın! Göreviniz Recep İvedik tiplemesiyle bu seviyede bir polemik midir? Sadece işinize odaklansanız artık!" ifadesini kullandı.
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