https://sputniknews.com.tr/20230402/ak-partili-turandan-kizilay-baskani-kinika-bu-nasil-bir-uslup-1069063170.html

AK Partili Turan'dan Kızılay Başkanı Kınık'a: Bu nasıl bir üslup?

AK Partili Turan'dan Kızılay Başkanı Kınık'a: Bu nasıl bir üslup?

Kızılay Başkanı Kınık'ın sosyal medya üzerinden komedyen Gökbakar'a verdiği yanıttaki üslubu doğru bulmayan AK Partili Turan, "Yok mu sizin avukatınız/basın... 02.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-02T15:06+0300

2023-04-02T15:06+0300

2023-04-02T15:06+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

bülent turan

kerem kınık

kızılay

şahan gökbakar

deprem

çadır

ak parti

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çokça eleştirilen Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın, sosyal medyada komedyen Şahan Gökbakar'la polemiğe girmesine tepki gösterdi. Turan, Kınık'ın yine Gökbakar'a yanıt verdiği bir paylaşımını alıntılayarak, "Allah aşkına 'Şahancım' ne, 'bulaşmak' ne? Bu nasıl bir üslup? Yok mu sizin avukatınız/basın danışmanınız açıklama yapılacaksa yapsın! Göreviniz Recep İvedik tiplemesiyle bu seviyede bir polemik midir? Sadece işinize odaklansanız artık!" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230327/kizilay-baskani-kerem-kinik-130-bin-271-cadiri-deprem-bolgesine-sevk-ettik-1068809387.html

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bülent turan, kerem kınık, kızılay, şahan gökbakar, deprem, çadır, ak parti