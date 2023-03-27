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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230327/kizilay-baskani-kerem-kinik-130-bin-271-cadiri-deprem-bolgesine-sevk-ettik-1068809387.html
Kızılay Başkanı Kerem Kınık: İstifa edersem işler durur
Kızılay Başkanı Kerem Kınık: İstifa edersem işler durur
TBMM'de kurulan Deprem Araştırma Komisyonu'na bilgi veren Kızılay Başkanı Kerem Kınık "İstifa edersem işler durur" dedi. 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T15:20+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kızılay
deprem
kerem kınık
çadır
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
tbmm
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Kızılay Başkanı Kerem Kınık, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nda milletvekillerine sunum gerçekleştirdi. 'Neden istifa etmiyorum?'Kınık neden istifa etmediğine yönelik sorulara "Kızılay başkanı istifa ettiği anda tüzük gereği iki ay içinde genel kurul yapılması gerekiyor. Kızılay genel kurulu ile birlikte yönetim kurulu ile birlikte istifa ederse Kızılay'ın idari anlamda işlemleri durur. Oluşacak olan tartışmalarla sahada 300 bin gönüllünün yönetilmesi kaotik bir duruma dönüşür. İtfaiye bir yangını söndürürken işinizi iyi yapmıyorsunuz, oradan ayrılın demek gibi bir olay bu. Bu olay buna benziyor. Kurulun istifası durumunda işler durur" dedi.Kınık, "Kızılay’a ait çadır fabrikalarında bugüne kadar üretilen 36 bin 720 olmak üzere toplam 130 bin 271 çadırı deprem bölgesine sevk ettik. Çadır fabrikalarında günlük bin 200 çadır üretimi yapıyoruz. Son iki yılda toplam 51 bin 480 çadırın AFAD’a teslim edildi" dedi.'50 bin 108 oyuncak dağıtıldı'Kızılay Başkanı Kınık "Deprem bölgesine 474 bin 249 battaniye, 51 bin 207 ısıtıcı, 9 bin 850 yatak, 174 bin 917 gıda kolisi, 1 milyon 769 bin 515 giyim, 824 bin 493 kuru gıda paketi, 146 bin 401 hijyen seti, 4 milyon 302 bin 625 temizlik malzemesi, 50 bin 108 oyuncak, 583 bin hanede yaklaşık 2.3 milyon kişiye 1.5 milyar TL değerinde nakdi yardım yaptık" bilgisini verdi. 'Toplam 6 milyar 57 milyon 210 bin 228 TL yardım toplandı'101 ülke 154 kurum ve kuruluşlardan toplanan yardımlarla ilgili de bilgi veren Kınık "55 milyon 99 bin 980 dolar ayni, 13 milyon 304 bin 275 dolar nakti yardım geldi.Yaraları birlikte saralım kampanyasında 1 milyar 203 milyon 731 bin 442 TL’lik ayni bağış, bir milyar 991 milyon 263 bin 751 TL’lik nakdi olmak üzere toplam 3 milyar 194 milyon 995 bin 193 TL, Türkiye Tek Yürek Kampanyası kapsamında da 919 milyon 982 bin TL’lik bağış taahhüt edildi. Kızılay’a gelen 565 milyon TL, beklenen 354 milyon 982 bin TL toplam ayni ve nakdi bağış tutarı 6 milyar 57 milyon 210 bin 228 TL olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230327/diyanet-isleri-baskani-erbastan-zekat-aciklamasi-zekatlarini-kalici-konut-icin-verebilirler-1068804573.html
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kızılay, deprem, kerem kınık, çadır, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), tbmm
kızılay, deprem, kerem kınık, çadır, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), tbmm

Kızılay Başkanı Kerem Kınık: İstifa edersem işler durur

15:20 27.03.2023 (güncellendi: 16:14 27.03.2023)
© AAKızılay Başkanı Kerem Kınık
Kızılay Başkanı Kerem Kınık - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
© AA
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TBMM'de kurulan Deprem Araştırma Komisyonu'na bilgi veren Kızılay Başkanı Kerem Kınık "İstifa edersem işler durur" dedi.
Kızılay Başkanı Kerem Kınık, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nda milletvekillerine sunum gerçekleştirdi.

'Neden istifa etmiyorum?'

Kınık neden istifa etmediğine yönelik sorulara "Kızılay başkanı istifa ettiği anda tüzük gereği iki ay içinde genel kurul yapılması gerekiyor. Kızılay genel kurulu ile birlikte yönetim kurulu ile birlikte istifa ederse Kızılay'ın idari anlamda işlemleri durur. Oluşacak olan tartışmalarla sahada 300 bin gönüllünün yönetilmesi kaotik bir duruma dönüşür. İtfaiye bir yangını söndürürken işinizi iyi yapmıyorsunuz, oradan ayrılın demek gibi bir olay bu. Bu olay buna benziyor. Kurulun istifası durumunda işler durur" dedi.
Kınık, "Kızılay’a ait çadır fabrikalarında bugüne kadar üretilen 36 bin 720 olmak üzere toplam 130 bin 271 çadırı deprem bölgesine sevk ettik. Çadır fabrikalarında günlük bin 200 çadır üretimi yapıyoruz. Son iki yılda toplam 51 bin 480 çadırın AFAD’a teslim edildi" dedi.

'50 bin 108 oyuncak dağıtıldı'

Kızılay Başkanı Kınık "Deprem bölgesine 474 bin 249 battaniye, 51 bin 207 ısıtıcı, 9 bin 850 yatak, 174 bin 917 gıda kolisi, 1 milyon 769 bin 515 giyim, 824 bin 493 kuru gıda paketi, 146 bin 401 hijyen seti, 4 milyon 302 bin 625 temizlik malzemesi, 50 bin 108 oyuncak, 583 bin hanede yaklaşık 2.3 milyon kişiye 1.5 milyar TL değerinde nakdi yardım yaptık" bilgisini verdi.

'Toplam 6 milyar 57 milyon 210 bin 228 TL yardım toplandı'

101 ülke 154 kurum ve kuruluşlardan toplanan yardımlarla ilgili de bilgi veren Kınık "55 milyon 99 bin 980 dolar ayni, 13 milyon 304 bin 275 dolar nakti yardım geldi.Yaraları birlikte saralım kampanyasında 1 milyar 203 milyon 731 bin 442 TL’lik ayni bağış, bir milyar 991 milyon 263 bin 751 TL’lik nakdi olmak üzere toplam 3 milyar 194 milyon 995 bin 193 TL, Türkiye Tek Yürek Kampanyası kapsamında da 919 milyon 982 bin TL’lik bağış taahhüt edildi. Kızılay’a gelen 565 milyon TL, beklenen 354 milyon 982 bin TL toplam ayni ve nakdi bağış tutarı 6 milyar 57 milyon 210 bin 228 TL olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.
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