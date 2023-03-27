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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Zekatlarını kalıcı konut için verebilirler
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Zekatlarını kalıcı konut için verebilirler
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulunun aldığı kararla zekat mükellefi Müslümanların zekatlarını kalıcı konutlar için verebileceklerini... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
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ramazan
zekat
fitre
deprem
konut
ali erbaş
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Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulunun deprem gibi olağanüstü durumlarda Ramazan'dan önce de fitrelerin verilebileceğine ilişkin karar aldığını hatırlattı.Depremde ihtiyaç olduğunu ve fitrelerin deprem mağduru vatandaşlar için verilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:Diyanetin fitrenin asgari miktarını belirlediğini ancak bu miktarın yukarısına doğru bir sınırın olmadığını vurgulayan Erbaş, bu durumun zekat için de geçerli olduğunu belirtti.Erbaş, hac kuralarına kayıtlı 2 milyon 500 bin hacı adayının olduğunu, 30 Mayıs itibarıyla ilk kafileyi göndereceklerini vurguladı.
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türkiye, ramazan, zekat, fitre , deprem, konut, ali erbaş
türkiye, ramazan, zekat, fitre , deprem, konut, ali erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Zekatlarını kalıcı konut için verebilirler

13:52 27.03.2023 (güncellendi: 13:56 27.03.2023)
© İHADiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
© İHA
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulunun aldığı kararla zekat mükellefi Müslümanların zekatlarını kalıcı konutlar için verebileceklerini bildirdi.
Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulunun deprem gibi olağanüstü durumlarda Ramazan'dan önce de fitrelerin verilebileceğine ilişkin karar aldığını hatırlattı.
Depremde ihtiyaç olduğunu ve fitrelerin deprem mağduru vatandaşlar için verilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:
"Müslümanlar zekatlarını genelde ramazandan ramazana verirler. Bunu bir teamül haline getirmişlerdir. Vatandaşlarımızdan 'Acaba zekatlarımızı kalıcı konutların yapılabilmesi için verebilir miyiz?' şeklinde sorular geldi. Normalde zekatı kişinin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir şekilde vermek gerekiyor ama şimdi bir zaruret durumu var. İnsanlar evlerini kaybetmiş, bu evlerinin bir an önce yapılması gerekiyor. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun aldığı kararla zekat mükellefi Müslümanlar zekatlarını kalıcı konutlar için verebilirler. Bu kalıcı konutları AFAD vasıtasıyla devletimiz yapıyor."
Diyanetin fitrenin asgari miktarını belirlediğini ancak bu miktarın yukarısına doğru bir sınırın olmadığını vurgulayan Erbaş, bu durumun zekat için de geçerli olduğunu belirtti.
Erbaş, hac kuralarına kayıtlı 2 milyon 500 bin hacı adayının olduğunu, 30 Mayıs itibarıyla ilk kafileyi göndereceklerini vurguladı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2023
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