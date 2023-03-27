https://sputniknews.com.tr/20230327/diyanet-isleri-baskani-erbastan-zekat-aciklamasi-zekatlarini-kalici-konut-icin-verebilirler-1068804573.html

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Zekatlarını kalıcı konut için verebilirler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Zekatlarını kalıcı konut için verebilirler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulunun aldığı kararla zekat mükellefi Müslümanların zekatlarını kalıcı konutlar için verebileceklerini... 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T13:52+0300

2023-03-27T13:52+0300

2023-03-27T13:56+0300

türkiye

türkiye

ramazan

zekat

fitre

deprem

konut

ali erbaş

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Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulunun deprem gibi olağanüstü durumlarda Ramazan'dan önce de fitrelerin verilebileceğine ilişkin karar aldığını hatırlattı.Depremde ihtiyaç olduğunu ve fitrelerin deprem mağduru vatandaşlar için verilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:Diyanetin fitrenin asgari miktarını belirlediğini ancak bu miktarın yukarısına doğru bir sınırın olmadığını vurgulayan Erbaş, bu durumun zekat için de geçerli olduğunu belirtti.Erbaş, hac kuralarına kayıtlı 2 milyon 500 bin hacı adayının olduğunu, 30 Mayıs itibarıyla ilk kafileyi göndereceklerini vurguladı.

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türkiye, ramazan, zekat, fitre , deprem, konut, ali erbaş