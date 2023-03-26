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Erbaş: Kur'an'ı okuyarak ve Türk bayrağını tanıyarak içinizdeki kötülere en büyük cevabı verin
Erbaş: Kur'an'ı okuyarak ve Türk bayrağını tanıyarak içinizdeki kötülere en büyük cevabı verin
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Danimarkalılara, "Kur'an'ı okuyarak ve Türk bayrağını tanıyarak içinizdeki kötülere en büyük cevabı verin." çağrısında bulundu. 26.03.2023, Sputnik Türkiye
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2023-03-26T11:51+0300
politika
türkiye
danimarka
ali erbaş
diyanet işleri başkanlığı
kuran-ı kerim
türk bayrağı
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230325/disisleri-bakanligindan-danimarkaya-tepki--1068742307.html
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türkiye, danimarka, ali erbaş, diyanet işleri başkanlığı, kuran-ı kerim, türk bayrağı
türkiye, danimarka, ali erbaş, diyanet işleri başkanlığı, kuran-ı kerim, türk bayrağı

Erbaş: Kur'an'ı okuyarak ve Türk bayrağını tanıyarak içinizdeki kötülere en büyük cevabı verin

11:51 26.03.2023
© İHADiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2023
© İHA
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Danimarkalılara, "Kur'an'ı okuyarak ve Türk bayrağını tanıyarak içinizdeki kötülere en büyük cevabı verin." çağrısında bulundu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Ey Danimarkalılar, nice insanlar Kur'an sayesinde kötülüklerden uzaklaşıp iyilerden oldu. Türk bayrağı da uğruna şehit olanların kanlarından rengini aldı. Gelin, Kur'an'ı okuyarak ve Türk bayrağını tanıyarak içinizdeki kötülere en büyük cevabı verin."
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2023
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