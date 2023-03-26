https://sputniknews.com.tr/20230326/erbas-kurani-okuyarak-ve-turk-bayragini-taniyarak-icinizdeki-kotulere-en-buyuk-cevabi-verin-1068765474.html
Erbaş: Kur'an'ı okuyarak ve Türk bayrağını tanıyarak içinizdeki kötülere en büyük cevabı verin
Erbaş: Kur'an'ı okuyarak ve Türk bayrağını tanıyarak içinizdeki kötülere en büyük cevabı verin
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Danimarkalılara, "Kur'an'ı okuyarak ve Türk bayrağını tanıyarak içinizdeki kötülere en büyük cevabı verin." çağrısında bulundu. 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T11:51+0300
2023-03-26T11:51+0300
2023-03-26T11:51+0300
politika
türkiye
danimarka
ali erbaş
diyanet işleri başkanlığı
kuran-ı kerim
türk bayrağı
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230325/disisleri-bakanligindan-danimarkaya-tepki--1068742307.html
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türkiye, danimarka, ali erbaş, diyanet işleri başkanlığı, kuran-ı kerim, türk bayrağı
türkiye, danimarka, ali erbaş, diyanet işleri başkanlığı, kuran-ı kerim, türk bayrağı
Erbaş: Kur'an'ı okuyarak ve Türk bayrağını tanıyarak içinizdeki kötülere en büyük cevabı verin
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Danimarkalılara, "Kur'an'ı okuyarak ve Türk bayrağını tanıyarak içinizdeki kötülere en büyük cevabı verin." çağrısında bulundu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Ey Danimarkalılar, nice insanlar Kur'an sayesinde kötülüklerden uzaklaşıp iyilerden oldu. Türk bayrağı da uğruna şehit olanların kanlarından rengini aldı. Gelin, Kur'an'ı okuyarak ve Türk bayrağını tanıyarak içinizdeki kötülere en büyük cevabı verin."