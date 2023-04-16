Binali Yıldırım: Kendim için bir şey istemiyorum, Türkiye için istiyorum

“Bayramdan sonra bir işimiz daha var. 14 mayıs var. Seçimimiz var hazır mıyız? Ben ailenizin bir ferdi olarak 15 seçime girdim. 16’ıncı seçimde aday olmadım. Kendim için bir şey istemiyorum. Türkiye için sizin için evlatlarımız için geleceğimiz için bir şey istiyorum. Bölücülere FETÖ'cülere geçit vermemeye hazır mısınız? Emperyalist oyunlara karşı Cumhurbaşkanımızı Recep Tayyip Erdoğan’ı rekor oyla tekrar seçmeye var mısınız? Durmak yok yola devam. Bir hesap sorulacaksa 14 Mayıs'ta hem PKK hem yandaşlarına hem de 15 Temmuz da 251 vatandaşımızı şehit eden FETÖ'cü alçaklara hesap soracağız. Bu hesabı da birlikte soracağız. Bizim yirmi yıldır tek işimiz hizmet oldu.”