https://sputniknews.com.tr/20230412/cumhurbaskani-erdogan-canli-yayinda-degerlendirmelerde-bulunuyor-1069596097.html

Erdoğan: Söz verdiysek yaparız, deprem bölgesinde evi yıkılan vatandaşlarım bize güvensin

Erdoğan: Söz verdiysek yaparız, deprem bölgesinde evi yıkılan vatandaşlarım bize güvensin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlere dair "Söz verdiysek yaparız. Deprem bölgesinde evi yıkılan vatandaşlarım bize güvensin, her birini en... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T22:23+0300

2023-04-12T22:23+0300

2023-04-12T23:01+0300

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

cnn türk

canlı yayın

seçim

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak yayınında 'Cumhurbaşkanı Özel' yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.14 Mayıs seçimleriyle ilgili gazeteci Ahmet Hakan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Siz kazanacağınızdan emin misiniz?" sorusuna Erdoğan "Ne demek, meydanların dili millet arkanızdan yürüyecek diyor" yanıtını verdi.İstanbul'un deprem bakımından öneminin ayrı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "İstanbul'da toplam 220 bin bina ve yaklaşık 1,5 milyon bağımsız bölüm risk altında. Bunlardan 300 bininin acil dönüşmesi gerekiyor" dedi.Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar şöyle:

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, cnn türk, canlı yayın, seçim