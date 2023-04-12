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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230412/cumhurbaskani-erdogan-canli-yayinda-degerlendirmelerde-bulunuyor-1069596097.html
Erdoğan: Söz verdiysek yaparız, deprem bölgesinde evi yıkılan vatandaşlarım bize güvensin
Erdoğan: Söz verdiysek yaparız, deprem bölgesinde evi yıkılan vatandaşlarım bize güvensin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlere dair "Söz verdiysek yaparız. Deprem bölgesinde evi yıkılan vatandaşlarım bize güvensin, her birini en... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak yayınında 'Cumhurbaşkanı Özel' yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.14 Mayıs seçimleriyle ilgili gazeteci Ahmet Hakan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Siz kazanacağınızdan emin misiniz?" sorusuna Erdoğan "Ne demek, meydanların dili millet arkanızdan yürüyecek diyor" yanıtını verdi.İstanbul'un deprem bakımından öneminin ayrı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "İstanbul'da toplam 220 bin bina ve yaklaşık 1,5 milyon bağımsız bölüm risk altında. Bunlardan 300 bininin acil dönüşmesi gerekiyor" dedi.Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, cnn türk, canlı yayın, seçim
recep tayyip erdoğan, cnn türk, canlı yayın, seçim

Erdoğan: Söz verdiysek yaparız, deprem bölgesinde evi yıkılan vatandaşlarım bize güvensin

22:23 12.04.2023 (güncellendi: 23:01 12.04.2023)
© FotoğrafCumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
© Fotoğraf
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlere dair "Söz verdiysek yaparız. Deprem bölgesinde evi yıkılan vatandaşlarım bize güvensin, her birini en kısa zamanda sağlam, dayanıklı konutlara yerleştireceğiz" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak yayınında 'Cumhurbaşkanı Özel' yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
14 Mayıs seçimleriyle ilgili gazeteci Ahmet Hakan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Siz kazanacağınızdan emin misiniz?" sorusuna Erdoğan "Ne demek, meydanların dili millet arkanızdan yürüyecek diyor" yanıtını verdi.
İstanbul'un deprem bakımından öneminin ayrı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "İstanbul'da toplam 220 bin bina ve yaklaşık 1,5 milyon bağımsız bölüm risk altında. Bunlardan 300 bininin acil dönüşmesi gerekiyor" dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar şöyle:
1999 öncesi yapılan binaların risk analizini yapmaya başladık. Hakkaniyete dayalı bir dönüşümle, sağlıksız yapı stoku ortadan kaldırılacak.
Devletimiz böylesine büyük bir felaketin ardından 50-60 gün içinde konutları teslim etme tezini daha önceki afetlerde ispat etti.
Söz verdiysek yaparız. Deprem bölgesinde evi yıkılan vatandaşlarım bize güvensin, her birini en kısa zamanda sağlam, dayanıklı konutlara yerleştireceğiz.
Yarın Malatya'da depremden sonraki 66 gün içinde 100 bin konutun inşa sürecini başlatmış, mayıs sonuna kadar bu sayıyı 319 bine tamamlamış olacağız.
Kanal İstanbul'la rezerv şehirler meydana çıkacak, oralarda konut inşaatları başlayacak, kentsel dönüşümü kabul edenlere o rezerv şehirlerden yer vereceğiz.
Bu ülkeye bir daha o karanlık koalisyon dönemlerini, kirli bakanlık pazarlıklarını, Güneş Motel sendromlarını yaşatmak istemiyoruz.
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