https://sputniknews.com.tr/20230416/ali-babacandan-adayligi-ile-tartisma-yaratan-sadullah-ergin-aciklamasi-hedef-o-degil-chp-1069747771.html
Ali Babacan'dan adaylığıyla tartışma yaratan Sadullah Ergin ile ilgili açıklama: Hedef o değil, CHP
Ali Babacan'dan adaylığıyla tartışma yaratan Sadullah Ergin ile ilgili açıklama: Hedef o değil, CHP
Ali Babacan, DEVA Partisi kontenjanından CHP listesinden aday gösterilen Sadullah Ergin'e yönelik eleştirilerle ilgili, "Hedef Sadullah Ergin değil, CHP" dedi. 16.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-16T14:48+0300
2023-04-16T14:48+0300
2023-04-16T14:55+0300
2023 türkiye seçimleri
ali babacan
sadullah ergin
cumhuriyet halk partisi (chp)
tartışma
adaylık
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV'de Lider Masası programında, tepkilerin odağındaki eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in milletvekilliği adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Babacan, “Asıl hedef Sadullah Ergin değil, Cumhuriyet Halk Partisi. CHP yıpratılmaya çalışılıyor” dedi.Babacan, tartışmaların odağındaki konuların 10-15 yıl öncesine ait olduğunu, Sadullah Ergin'in 4 denetime tabii tutulduğunu ve 'tertemiz' çıktığını ifade etti.Babacan'ın konuşmasının devamı şöyle:"Şimdi aslında büyük resme baktığımızda bir haftadır devam eden tartıştığımızda asıl hedef Sadullah Ergin değil, Cumhuriyet Halk Partisi. CHP yıpratılmaya çalışılıyor. Burada araç Sadullah Ergin. Bu konuşulanlar 10-15 yıl öncenin konuları. Sadullah Ergin 4 denetime tabii olmuş ve tertemiz çıkmış.Bizim Sadullah Ergin üzerinden yıpratılacağımız aklımızdan bile geçmedi. Çünkü Sadullah Bey, bütün partilerle ilişkilerimizi yöneten kişi. Diğer siyasi partilerin de çok iyi tanıdığı bir isim. Bu görüşmelerde Sadullah Beyle alakalı hiçbir dönüş gelmedi bize.Partiler bizimle bir isim pazarlığı da yapmadılar. Çünkü bizim sistemimizde böyle bir şey de yok. Yaratılan bu algıyı hiç doğru bulmuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi yıpratılmaya çalışılıyor. Seçimi kazanmaya mı odaklanacağız? Yoksa Erdoğan'ın önünü açacak tartışmalarla mı uğraşacağız? Odağımız seçimi kazanmak olmalı."
https://sputniknews.com.tr/20230414/ozgur-ozelden-sadullah-ergin-tepkilerine-yanit-tartisma-gunu-degil-1069672067.html
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ali babacan, sadullah ergin, cumhuriyet halk partisi (chp), tartışma, adaylık
ali babacan, sadullah ergin, cumhuriyet halk partisi (chp), tartışma, adaylık
Ali Babacan'dan adaylığıyla tartışma yaratan Sadullah Ergin ile ilgili açıklama: Hedef o değil, CHP
14:48 16.04.2023 (güncellendi: 14:55 16.04.2023) Abone ol
Ali Babacan, DEVA Partisi kontenjanından CHP listesinden aday gösterilen Sadullah Ergin'e yönelik eleştirilerle ilgili, "Hedef Sadullah Ergin değil, CHP" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV'de Lider Masası programında, tepkilerin odağındaki eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in milletvekilliği adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Babacan, “Asıl hedef Sadullah Ergin değil, Cumhuriyet Halk Partisi. CHP yıpratılmaya çalışılıyor” dedi.
Babacan, tartışmaların odağındaki konuların 10-15 yıl öncesine ait olduğunu, Sadullah Ergin'in 4 denetime tabii tutulduğunu ve 'tertemiz' çıktığını ifade etti.
Babacan'ın konuşmasının devamı şöyle:
"Şimdi aslında büyük resme baktığımızda bir haftadır devam eden tartıştığımızda asıl hedef Sadullah Ergin değil, Cumhuriyet Halk Partisi. CHP yıpratılmaya çalışılıyor. Burada araç Sadullah Ergin. Bu konuşulanlar 10-15 yıl öncenin konuları. Sadullah Ergin 4 denetime tabii olmuş ve tertemiz çıkmış.
Bizim Sadullah Ergin üzerinden yıpratılacağımız aklımızdan bile geçmedi. Çünkü Sadullah Bey, bütün partilerle ilişkilerimizi yöneten kişi. Diğer siyasi partilerin de çok iyi tanıdığı bir isim. Bu görüşmelerde Sadullah Beyle alakalı hiçbir dönüş gelmedi bize.
Partiler bizimle bir isim pazarlığı da yapmadılar. Çünkü bizim sistemimizde böyle bir şey de yok. Yaratılan bu algıyı hiç doğru bulmuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi yıpratılmaya çalışılıyor. Seçimi kazanmaya mı odaklanacağız? Yoksa Erdoğan'ın önünü açacak tartışmalarla mı uğraşacağız? Odağımız seçimi kazanmak olmalı."