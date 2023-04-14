https://sputniknews.com.tr/20230414/ozgur-ozelden-sadullah-ergin-tepkilerine-yanit-tartisma-gunu-degil-1069672067.html
Özgür Özel'den Sadullah Ergin tepkilerine yanıt: Tartışma günü değil
Özgür Özel'den Sadullah Ergin tepkilerine yanıt: Tartışma günü değil
Deva Partisi kontenjanıyla CHP listesinden milletvekili adayı olan Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'le ilgili tartışmalara ilişkin konuşan CHP Grup Başkan... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T13:16+0300
2023-04-14T13:16+0300
2023-04-14T13:16+0300
2023 türkiye seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
sadullah ergin
özgür özel
ahmet tatar
ali tatar
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Deva Parti'li, Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP listelerinden milletvekili adayı gösterilmesi tepkilere yol açmıştı. Halk TV'de konuşan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, tartışmalara Ali Tatar'ın abisi Ahmet Tatar'ın sözleriyle yanıt verdi.Özgür Özel, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"En iyi cevabı Ali Tatar'ın abisi vermiş. Bizden de milletvekili aday adayı. 'Bugün kimin gitmesi gerektiğinin, kimin gelmesi gerektiğinin belli olduğu gün' diyor. 'Listelere baktığımda görmek isteyip göremediklerim var ya da görmemek istediklerim var. Ama gün o gün değil, her türlü tartışmayı kenara bırakıp iktidar değişikliğine adım atmak gerek' diyor."
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), sadullah ergin, özgür özel, ahmet tatar, ali tatar
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), sadullah ergin, özgür özel, ahmet tatar, ali tatar
Özgür Özel'den Sadullah Ergin tepkilerine yanıt: Tartışma günü değil
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Deva Partisi kontenjanıyla CHP listesinden milletvekili adayı olan Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'le ilgili tartışmalara ilişkin konuşan CHP Grup Başkan vekili Özgür Özel, 2009'da hakkında tutuklama kararı verilince intihar eden Ali Tatar'ın ağabeyinin sözlerini hatırlatarak "Listede görmemek istediklerim var ama gün tartışma günü değil" dedi.
Deva Parti'li, Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP listelerinden milletvekili adayı gösterilmesi tepkilere yol açmıştı. Halk TV'de konuşan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, tartışmalara Ali Tatar'ın abisi Ahmet Tatar'ın sözleriyle yanıt verdi.
Özgür Özel, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"En iyi cevabı Ali Tatar'ın abisi vermiş. Bizden de milletvekili aday adayı. 'Bugün kimin gitmesi gerektiğinin, kimin gelmesi gerektiğinin belli olduğu gün' diyor. 'Listelere baktığımda görmek isteyip göremediklerim var ya da görmemek istediklerim var. Ama gün o gün değil, her türlü tartışmayı kenara bırakıp iktidar değişikliğine adım atmak gerek' diyor."