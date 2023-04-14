https://sputniknews.com.tr/20230414/ozgur-ozelden-sadullah-ergin-tepkilerine-yanit-tartisma-gunu-degil-1069672067.html

Özgür Özel'den Sadullah Ergin tepkilerine yanıt: Tartışma günü değil

Özgür Özel'den Sadullah Ergin tepkilerine yanıt: Tartışma günü değil

Deva Partisi kontenjanıyla CHP listesinden milletvekili adayı olan Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'le ilgili tartışmalara ilişkin konuşan CHP Grup Başkan... 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T13:16+0300

2023-04-14T13:16+0300

2023-04-14T13:16+0300

2023 türkiye seçimleri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

sadullah ergin

özgür özel

ahmet tatar

ali tatar

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Deva Parti'li, Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP listelerinden milletvekili adayı gösterilmesi tepkilere yol açmıştı. Halk TV'de konuşan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, tartışmalara Ali Tatar'ın abisi Ahmet Tatar'ın sözleriyle yanıt verdi.Özgür Özel, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"En iyi cevabı Ali Tatar'ın abisi vermiş. Bizden de milletvekili aday adayı. 'Bugün kimin gitmesi gerektiğinin, kimin gelmesi gerektiğinin belli olduğu gün' diyor. 'Listelere baktığımda görmek isteyip göremediklerim var ya da görmemek istediklerim var. Ama gün o gün değil, her türlü tartışmayı kenara bırakıp iktidar değişikliğine adım atmak gerek' diyor."

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), sadullah ergin, özgür özel, ahmet tatar, ali tatar