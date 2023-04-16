https://sputniknews.com.tr/20230416/ak-partili-turan-iyi-partinin-de-chpnin-de-oyu-dusecek-millet-bunlarin-gercek-yuzunu-goruyor-1069762769.html

AK Partili Turan: İYİ Parti'nin de CHP'nin de oyu düşecek, millet bunların gerçek yüzünü görüyor

AK Partili Turan: İYİ Parti'nin de CHP'nin de oyu düşecek, millet bunların gerçek yüzünü görüyor

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "Bakın iddia ediyorum, İYİ Partinin de CHP'nin de oyu düşecek, HDP'nin de düşecek millet bunların gerçek yüzünü görüyor"... 16.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-16T21:17+0300

2023-04-16T21:17+0300

2023-04-16T21:22+0300

politika

bülent turan

ak parti

seçim

iyi parti

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

hdp

halkların demokratik partisi (hdp)

türkiye

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AK Partili Bülent Turan, AK Parti İpsala İlçe Teşkilatını ziyarette yaptığı konuşmada AK Parti iktidarlarının çok önemli işler yaptığını, TOGG, İMECE, doğal gaz gibi iddialı icraatların yeni dönemde de devam edeceğini söyledi.Millet İttifakını eleştiren Turan, ittifaka mensup partilerin aralarında uyum olmadığını iddia etti.Yönetime talip olmalarına rağmen aralarında dahi uyum sağlayamayan Millet İttifakı'nın ülkeyi yönetemeyeceğini savunan Turan, şöyle konuştu:"Karşı tarafta beş, artı iki, artı bir masa, beş parti, iki başkan yardımcısı bir de HDP'den bahsediyoruz. Kendi arasında uyum yok, iddia yok, bir beraberlik yok. Bu kadar krizin olduğu bir dünyada, bunlar mı yönetecekler? Kendi masalarında anlaşamazken, kavga ederken, onlar mı Türkiye'nin büyümesini sağlayacak? Onlar mı TOGG üretimini, doğal gaz çıkarılmasını, İMECE'nin uzaya fırlatılmasını, köprülerin bitmesini sağlayacak? 'Kavgalı eve gelin verilmez' derler. Bu eve gelin verilmez. Bu ekibe oy verilmez. Bakın iddia ediyorum, İYİ Parti'nin de CHP'nin de oyu düşecek, HDP'nin de düşecek millet bunların gerçek yüzünü görüyor. İyi olmak yetmez. Kötüden uzak durmak gerekir. HDP orada, beraberler herkes bunu biliyor.HDP'nin düne kadar Apo'nun özgür olması iddiası yoktu. Bunda iddiası var. Niye? Selahattin Demirtaş Twitter'dan 'ben bu mahkemeyi yırtıp atacağım' dememişti, Niye bugün diyor? Özgüvenleri patladı. Onlara güvenmeye başladılar. 'Kazanırsak varız' demeye başladılar. Adam cezaevinde ama ısrarla '15 Mayıs'ta ben mahkeme kararını çöpe atacağım' demeye başladı. Yargıç mısın? Savcı mısın? Hakim misin? Ama onu söylemeye başladı. Peki soruyorum size. İYİ Partinin ülkücülerinden, CHP'nin ulusalcılarından, İslamcı muhafazakar denen o küçük partilerden hiçbirinden buna ilişkin bir cevap verildi mi? Hiçbirisi 'haddini bil sen nasıl konuşuyorsun mahkeme misin' diyebildi mi? Diyemedi. O yüzden diyorum ki bu beş artı iki artı bir ittifakı Türkiye'ye fayda sağlamayacak bir adımdır."Milletin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na güvenmediğini ileri süren Turan, Kılıçdaroğlu'nun vaatlerini eleştirdi."Kılıçdaroğlu emekliye ekstra maaş verecekmiş. Yahu sen SSK hastanesindeki galoşu para ile satan bir adamsın. Ne maaşından, ne imkanından bahsediyorsun?" diyen Turan, Kılıçdaroğlu'nun vaatlerinin, toplumda karşılığı olmadığını savundu.'Artık Diyarbakır'da özerklik deyip de Yozgat'ta milliyetçi olmaya çalışanları millet görüyor'Yeni dönemin bambaşka bir dönem olacağını vurgulayan Turan, şöyle devam etti:Turan, fiyat artışı nedeniyle soğanın gündem olduğunu, bunu da kısa sürede çözeceklerini ifade etti.Toplumun beklentilerini, AK Parti'nin, geçmişte olduğu gibi bugün de çözmeye mahir olduğunun altını çizen Turan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Şimdi soğan gündemi var. Arkadaşlar, soğan da bizim derdimiz. Vatandaş dertliyse, şikayetçiyse o dert de bizim çözeceğimiz bir derttir. Altını çiziyorum. Sakın ha, bir toplum talebiyle, eleştirisiyle dalga geçmeyeceğiz. Aşağılamayacağız. Her dert o kişi için, sahibi için kıymetlidir. Söyleyen için kıymetlidir.Adam soğan diyorsa 'gel bakalım sorun ne' diyeceğiz. Bu mevsimlikse mevsimlik diyeceğiz. Tarım ve Orman Bakanlığı takip ediyor, yarın üretim başlayacak diyeceğiz. O yüzden altını çiziyorum. Toplumdan koparak değil, beklentileri öteleyerek değil, anlayarak, dinleyerek, soğan da bizim derdimiz diyerek, market fiyatlarındaki değişmeler de bizim derdimiz diyerek yanlarında olacaksınız. Nasıl çözdük şimdiye kadar? Sorun varsa yine bunu Erdoğan çözer diyeceğiz."

https://sputniknews.com.tr/20230416/cumhurbaskani-erdogan-turkiyenin-milli-guvenligi-hudutlarimizin-disinda-baslamaktadir-1069760859.html

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