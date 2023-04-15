https://sputniknews.com.tr/20230415/ysk-gecici-aday-listesini-yayimladi-secimde-24-siyasi-parti-ve-152-aday-yarisacak-1069717220.html

YSK, geçici aday listesini yayımladı: Seçimde 24 siyasi parti ve 152 aday yarışacak

YSK, geçici aday listesini yayımladı: Seçimde 24 siyasi parti ve 152 aday yarışacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), geçici aday listesini yayımladı. Buna göre, 14 Mayıs seçimlerinde 24 siyasi parti ve 152 bağımsız aday yarışacak. 15.04.2023, Sputnik Türkiye

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2023 türkiye seçimleri

türkiye

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

milletvekili adayı

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YSK, geçici aday listesini yayınladı. Buna göre; 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili genel seçimlerinde 24 parti ve 152 bağımsız milletvekili yarışacak.YSK'dan yapılan açıklamada, "24 siyasi partinin, Kararımız ekinde yer alan listedeki adaylarla seçime katılacaklarına, Türkiye genelinde 152 bağımsız milletvekili adayı olduğuna, adı geçen 24 siyasi parti ile 152 bağımsız adayın gösterildiği ekli listenin bu karar metnine dâhil olduğuna, karar vermek gerekmiştir" denildi.YSK açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20230414/ysk-secmenler-icin-kamu-spotlari-hazirladi-1069688673.html

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türkiye, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), milletvekili adayı