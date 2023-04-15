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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230415/ysk-gecici-aday-listesini-yayimladi-secimde-24-siyasi-parti-ve-152-aday-yarisacak-1069717220.html
YSK, geçici aday listesini yayımladı: Seçimde 24 siyasi parti ve 152 aday yarışacak
YSK, geçici aday listesini yayımladı: Seçimde 24 siyasi parti ve 152 aday yarışacak
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), geçici aday listesini yayımladı. Buna göre, 14 Mayıs seçimlerinde 24 siyasi parti ve 152 bağımsız aday yarışacak. 15.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-15T16:14+0300
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2023 türkiye seçimleri
türkiye
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
milletvekili adayı
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YSK, geçici aday listesini yayınladı. Buna göre; 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili genel seçimlerinde 24 parti ve 152 bağımsız milletvekili yarışacak.YSK'dan yapılan açıklamada, "24 siyasi partinin, Kararımız ekinde yer alan listedeki adaylarla seçime katılacaklarına, Türkiye genelinde 152 bağımsız milletvekili adayı olduğuna, adı geçen 24 siyasi parti ile 152 bağımsız adayın gösterildiği ekli listenin bu karar metnine dâhil olduğuna, karar vermek gerekmiştir" denildi.YSK açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230414/ysk-secmenler-icin-kamu-spotlari-hazirladi-1069688673.html
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türkiye, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), milletvekili adayı
türkiye, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), milletvekili adayı

YSK, geçici aday listesini yayımladı: Seçimde 24 siyasi parti ve 152 aday yarışacak

16:14 15.04.2023 (güncellendi: 16:37 15.04.2023)
© AAYüksek Seçim Kurulu
Yüksek Seçim Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2023
© AA
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), geçici aday listesini yayımladı. Buna göre, 14 Mayıs seçimlerinde 24 siyasi parti ve 152 bağımsız aday yarışacak.
YSK, geçici aday listesini yayınladı. Buna göre; 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili genel seçimlerinde 24 parti ve 152 bağımsız milletvekili yarışacak.
YSK'dan yapılan açıklamada, "24 siyasi partinin, Kararımız ekinde yer alan listedeki adaylarla seçime katılacaklarına, Türkiye genelinde 152 bağımsız milletvekili adayı olduğuna, adı geçen 24 siyasi parti ile 152 bağımsız adayın gösterildiği ekli listenin bu karar metnine dâhil olduğuna, karar vermek gerekmiştir" denildi.
YSK açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
1.
Yukarıda yer alan 24 siyasi partinin 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine, partilerinin isimlerinin yanında belirtilen seçim çevrelerinde katılacaklarına,
2.
Türkiye genelinde 152 bağımsız milletvekili adayı olduğuna, kur’a çekimi daha sonra yapılacağından listedeki sıralamanın sıfır (0) olarak yapılmasına,
3.
Adı geçen 24 siyasi parti ile 152 bağımsız adayın gösterildiği ekli listenin bu Karar metnine dâhil olduğuna,
4.
Karar örneğinin;
a) Resmî Gazete'de yayımlanmasına,
b) Geçici aday listelerinin radyo ve televizyonda yayınlanmak üzere Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna gönderilmesine,
c) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine,
ç) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına,
15.04.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi."
seçim sandığı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2023
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