https://sputniknews.com.tr/20230414/ysk-secmenler-icin-kamu-spotlari-hazirladi-1069688673.html

YSK seçmenler için kamu spotları hazırladı

YSK seçmenler için kamu spotları hazırladı

YSK'dan 14 Mayıs seçimlerinde hangi durumlarda oyların geçersiz sayılacağına ilişkin seçmenlere uyarı geldi. Seçimine ilişkin kimin nerede oy kullanacağı... 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T19:17+0300

2023-04-14T19:17+0300

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2023 türkiye seçimleri

seçim

yüksek seçim kurulu

milletvekili

cumhurbaşkanı

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Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin bilgilendirme amaçlı video ve afişler hazırlandı. Seçmenleri bilgilendirme amacıyla hazırlanan video içeriklerinde görme engelli seçmenler için oy kullanma şablonu, nerede ve nasıl oy kullanılacağı, oyları geçersiz kılan haller, seçim güvenilirliği ve şeffaflık adına sandık kurullarının oluşumu ve sayılması, seçim sonuçlarının ilanı, seçimlerde kimlerin oy kullanabileceğine ilişkin bilgiler yer aldı.Hazırlanan afişlerde de yurt içinde ve dışında nerelerde oy kullanılacağı, nasıl oy kullanılacağı, sandık kurullarının oluşum şeması, seçmen listelerinin oluşumu gibi seçimlere yönelik temel bilgilendirmelere yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230414/cumhurbaskani-erdogan-bunlarin-derdi-kurt-degil-bunlar-katil--1069684174.html

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seçim, yüksek seçim kurulu, milletvekili, cumhurbaşkanı