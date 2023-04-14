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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230414/ysk-secmenler-icin-kamu-spotlari-hazirladi-1069688673.html
YSK seçmenler için kamu spotları hazırladı
YSK seçmenler için kamu spotları hazırladı
YSK'dan 14 Mayıs seçimlerinde hangi durumlarda oyların geçersiz sayılacağına ilişkin seçmenlere uyarı geldi. Seçimine ilişkin kimin nerede oy kullanacağı... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T19:17+0300
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2023 türkiye seçimleri
seçim
yüksek seçim kurulu
milletvekili
cumhurbaşkanı
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Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin bilgilendirme amaçlı video ve afişler hazırlandı. Seçmenleri bilgilendirme amacıyla hazırlanan video içeriklerinde görme engelli seçmenler için oy kullanma şablonu, nerede ve nasıl oy kullanılacağı, oyları geçersiz kılan haller, seçim güvenilirliği ve şeffaflık adına sandık kurullarının oluşumu ve sayılması, seçim sonuçlarının ilanı, seçimlerde kimlerin oy kullanabileceğine ilişkin bilgiler yer aldı.Hazırlanan afişlerde de yurt içinde ve dışında nerelerde oy kullanılacağı, nasıl oy kullanılacağı, sandık kurullarının oluşum şeması, seçmen listelerinin oluşumu gibi seçimlere yönelik temel bilgilendirmelere yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230414/cumhurbaskani-erdogan-bunlarin-derdi-kurt-degil-bunlar-katil--1069684174.html
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seçim, yüksek seçim kurulu, milletvekili, cumhurbaşkanı
seçim, yüksek seçim kurulu, milletvekili, cumhurbaşkanı

YSK seçmenler için kamu spotları hazırladı

19:17 14.04.2023 (güncellendi: 19:29 14.04.2023)
© AAseçim sandığı
seçim sandığı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2023
© AA
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YSK'dan 14 Mayıs seçimlerinde hangi durumlarda oyların geçersiz sayılacağına ilişkin seçmenlere uyarı geldi. Seçimine ilişkin kimin nerede oy kullanacağı, seçim güvenliğinin nasıl sağlanacağı ve seçim sonuçlarının nasıl ilan edileceği gibi konular videolarla anlatıldı.
Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin bilgilendirme amaçlı video ve afişler hazırlandı.
Seçmenleri bilgilendirme amacıyla hazırlanan video içeriklerinde görme engelli seçmenler için oy kullanma şablonu, nerede ve nasıl oy kullanılacağı, oyları geçersiz kılan haller, seçim güvenilirliği ve şeffaflık adına sandık kurullarının oluşumu ve sayılması, seçim sonuçlarının ilanı, seçimlerde kimlerin oy kullanabileceğine ilişkin bilgiler yer aldı.
Hazırlanan afişlerde de yurt içinde ve dışında nerelerde oy kullanılacağı, nasıl oy kullanılacağı, sandık kurullarının oluşum şeması, seçmen listelerinin oluşumu gibi seçimlere yönelik temel bilgilendirmelere yer verildi.
© İHA

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin seçmenlerin dikkat edilmesi gereken durumları, kimin nerede oy kullanacağı, seçim güvenliğinin nasıl sağlanacağı ve seçim sonuçlarının nasıl ilan edileceği gibi konuların yer aldığı videolar yayınlandı.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 14 Mayıs&#x27;ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin seçmenlerin dikkat edilmesi gereken durumları, kimin nerede oy kullanacağı, seçim güvenliğinin nasıl sağlanacağı ve seçim sonuçlarının nasıl ilan edileceği gibi konuların yer aldığı videolar yayınlandı. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin seçmenlerin dikkat edilmesi gereken durumları, kimin nerede oy kullanacağı, seçim güvenliğinin nasıl sağlanacağı ve seçim sonuçlarının nasıl ilan edileceği gibi konuların yer aldığı videolar yayınlandı.

© İHA

Videoların içeriği doğrultusunda, 'evet', 'tercih' mührünün basılmaması, birden fazla ittifaka, siyasi partiye veya adaya oy basılması, oy pusulasının bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, oy pusulasının üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaret, imza kaşesi veya parmak izi basılması, oy pusulasının belirgin bir şekilde özel olarak karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret anlamı taşıyan herhangi bir madde çıkması sonucunda oyun geçersiz sayılacağı belirtildi.

Videoların içeriği doğrultusunda, &#x27;evet&#x27;, &#x27;tercih&#x27; mührünün basılmaması, birden fazla ittifaka, siyasi partiye veya adaya oy basılması, oy pusulasının bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, oy pusulasının üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaret, imza kaşesi veya parmak izi basılması, oy pusulasının belirgin bir şekilde özel olarak karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret anlamı taşıyan herhangi bir madde çıkması sonucunda oyun geçersiz sayılacağı belirtildi. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA

Videoların içeriği doğrultusunda, 'evet', 'tercih' mührünün basılmaması, birden fazla ittifaka, siyasi partiye veya adaya oy basılması, oy pusulasının bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, oy pusulasının üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaret, imza kaşesi veya parmak izi basılması, oy pusulasının belirgin bir şekilde özel olarak karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret anlamı taşıyan herhangi bir madde çıkması sonucunda oyun geçersiz sayılacağı belirtildi.

© İHA

'Seçim güvenilirliği ve şeffaflık konularının yer aldığı videoda; oyların kullanılması, sayılması ve tutanağa geçirilmesinde 7 kişilik sandık kurulunun 5 üyesinin, o ilçede en çok oy alan siyasi partiler tarafından belirlendiği, sandık kurulu tarafından tutanak altına alındığı belirtildi. Tutanağın bir örneğinin de siyasi partilere verildiği vurgulandı.

&#x27;Seçim güvenilirliği ve şeffaflık konularının yer aldığı videoda; oyların kullanılması, sayılması ve tutanağa geçirilmesinde 7 kişilik sandık kurulunun 5 üyesinin, o ilçede en çok oy alan siyasi partiler tarafından belirlendiği, sandık kurulu tarafından tutanak altına alındığı belirtildi. Tutanağın bir örneğinin de siyasi partilere verildiği vurgulandı. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA

'Seçim güvenilirliği ve şeffaflık konularının yer aldığı videoda; oyların kullanılması, sayılması ve tutanağa geçirilmesinde 7 kişilik sandık kurulunun 5 üyesinin, o ilçede en çok oy alan siyasi partiler tarafından belirlendiği, sandık kurulu tarafından tutanak altına alındığı belirtildi. Tutanağın bir örneğinin de siyasi partilere verildiği vurgulandı.

© İHA

Tutanağın hemen orada vatandaşların göreceği şekilde asıldığı belirtildi. Oyların Seçim Bilişim Sistemi'ne (SEÇSİS) girilmesi ve birleştirilmesinin de ilçe seçim kurullarında siyasi parti temsilcileri huzurunda gerçekleştiği kaydedildi. SEÇSİS'e girilen bu verilerin YSK'ya ulaştığı, eş zamanlı olarak seçime katılan siyasi partilerle paylaşıldığı ifade edildi.

Tutanağın hemen orada vatandaşların göreceği şekilde asıldığı belirtildi. Oyların Seçim Bilişim Sistemi&#x27;ne (SEÇSİS) girilmesi ve birleştirilmesinin de ilçe seçim kurullarında siyasi parti temsilcileri huzurunda gerçekleştiği kaydedildi. SEÇSİS&#x27;e girilen bu verilerin YSK&#x27;ya ulaştığı, eş zamanlı olarak seçime katılan siyasi partilerle paylaşıldığı ifade edildi. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA

Tutanağın hemen orada vatandaşların göreceği şekilde asıldığı belirtildi. Oyların Seçim Bilişim Sistemi'ne (SEÇSİS) girilmesi ve birleştirilmesinin de ilçe seçim kurullarında siyasi parti temsilcileri huzurunda gerçekleştiği kaydedildi. SEÇSİS'e girilen bu verilerin YSK'ya ulaştığı, eş zamanlı olarak seçime katılan siyasi partilerle paylaşıldığı ifade edildi.

© İHA

'Seçim sonuçlarının ilanı' başlıklı videoda ise sandık kurulunca düzenlenen imzalı ve mühürlü sandık sonuç tutanağının bir suretinin sandığın kurulduğu yere asıldığı, birer suretinin de sandık kurulunda görev yapan siyasi parti üyeleri ve müşahitlere verildiği kaydedildi. Sandık sonu tutanakların düzenlenmesinden sonra ilçe ve il birleştirme tutanaklarının siyasi parti temsilcilerinin huzurunda düzenlendiği ve eş zamanlı olarak siyasi partiler ile paylaşıldığı belirtildi. Seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra tüm sandık sonuçlarının ve ıslak imza tutanaklarının YSK'nın internet adresinden vatandaşların erişimine açıldığı vurgulandı.

&#x27;Seçim sonuçlarının ilanı&#x27; başlıklı videoda ise sandık kurulunca düzenlenen imzalı ve mühürlü sandık sonuç tutanağının bir suretinin sandığın kurulduğu yere asıldığı, birer suretinin de sandık kurulunda görev yapan siyasi parti üyeleri ve müşahitlere verildiği kaydedildi. Sandık sonu tutanakların düzenlenmesinden sonra ilçe ve il birleştirme tutanaklarının siyasi parti temsilcilerinin huzurunda düzenlendiği ve eş zamanlı olarak siyasi partiler ile paylaşıldığı belirtildi. Seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra tüm sandık sonuçlarının ve ıslak imza tutanaklarının YSK&#x27;nın internet adresinden vatandaşların erişimine açıldığı vurgulandı. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA

'Seçim sonuçlarının ilanı' başlıklı videoda ise sandık kurulunca düzenlenen imzalı ve mühürlü sandık sonuç tutanağının bir suretinin sandığın kurulduğu yere asıldığı, birer suretinin de sandık kurulunda görev yapan siyasi parti üyeleri ve müşahitlere verildiği kaydedildi. Sandık sonu tutanakların düzenlenmesinden sonra ilçe ve il birleştirme tutanaklarının siyasi parti temsilcilerinin huzurunda düzenlendiği ve eş zamanlı olarak siyasi partiler ile paylaşıldığı belirtildi. Seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra tüm sandık sonuçlarının ve ıslak imza tutanaklarının YSK'nın internet adresinden vatandaşların erişimine açıldığı vurgulandı.

1/5
© İHA

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin seçmenlerin dikkat edilmesi gereken durumları, kimin nerede oy kullanacağı, seçim güvenliğinin nasıl sağlanacağı ve seçim sonuçlarının nasıl ilan edileceği gibi konuların yer aldığı videolar yayınlandı.

2/5
© İHA

Videoların içeriği doğrultusunda, 'evet', 'tercih' mührünün basılmaması, birden fazla ittifaka, siyasi partiye veya adaya oy basılması, oy pusulasının bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, oy pusulasının üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaret, imza kaşesi veya parmak izi basılması, oy pusulasının belirgin bir şekilde özel olarak karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret anlamı taşıyan herhangi bir madde çıkması sonucunda oyun geçersiz sayılacağı belirtildi.

3/5
© İHA

'Seçim güvenilirliği ve şeffaflık konularının yer aldığı videoda; oyların kullanılması, sayılması ve tutanağa geçirilmesinde 7 kişilik sandık kurulunun 5 üyesinin, o ilçede en çok oy alan siyasi partiler tarafından belirlendiği, sandık kurulu tarafından tutanak altına alındığı belirtildi. Tutanağın bir örneğinin de siyasi partilere verildiği vurgulandı.

4/5
© İHA

Tutanağın hemen orada vatandaşların göreceği şekilde asıldığı belirtildi. Oyların Seçim Bilişim Sistemi'ne (SEÇSİS) girilmesi ve birleştirilmesinin de ilçe seçim kurullarında siyasi parti temsilcileri huzurunda gerçekleştiği kaydedildi. SEÇSİS'e girilen bu verilerin YSK'ya ulaştığı, eş zamanlı olarak seçime katılan siyasi partilerle paylaşıldığı ifade edildi.

5/5
© İHA

'Seçim sonuçlarının ilanı' başlıklı videoda ise sandık kurulunca düzenlenen imzalı ve mühürlü sandık sonuç tutanağının bir suretinin sandığın kurulduğu yere asıldığı, birer suretinin de sandık kurulunda görev yapan siyasi parti üyeleri ve müşahitlere verildiği kaydedildi. Sandık sonu tutanakların düzenlenmesinden sonra ilçe ve il birleştirme tutanaklarının siyasi parti temsilcilerinin huzurunda düzenlendiği ve eş zamanlı olarak siyasi partiler ile paylaşıldığı belirtildi. Seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra tüm sandık sonuçlarının ve ıslak imza tutanaklarının YSK'nın internet adresinden vatandaşların erişimine açıldığı vurgulandı.

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