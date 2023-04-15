https://sputniknews.com.tr/20230415/turk-kizilay-ulusal-kan-stoklarinin-yeniden-yukselme-egiliminde-oldugunu-acikladi-1069708270.html

Kızılay, ulusal kan stoklarının yeniden yükselme eğiliminde olduğunu açıkladı

Kızılay, ulusal kan stoklarının yeniden yükselme eğiliminde olduğunu açıkladı

Türk Kızılayı, yapılan kan bağışı çağrısının cevapsız kalmadığını ve ulusal kan stoklarının yeniden yükselme eğiliminde olduğunu bildirdi 15.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-15T11:00+0300

2023-04-15T11:00+0300

2023-04-15T11:04+0300

türkiye

deprem

kızılay

kızılay derneği

kan bağışı

iftar

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Kızılay'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen büyük deprem felaketinin yürütülen kan bağışı organizasyonlarına da zarar verdiğine dikkat çekilerek, "Deprem bölgesindeki kan bağış personeli 'afetzede' konuma gelen Kızılay, kan bağış merkezlerinden bazılarını da kaybetti. Bu kayıplar üzerine, deprem bölgesi, diğer illerde toplanan kanlarla takviye edildi. Depremin ilk gününden bugüne kadar afet bölgesindeki hastanelere 124 bin 467 ünite kan bileşeni gönderildi" bilgisine yer verildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: 2022'de 2 milyon 809 bin 765 ünite kan bağışı toplayan Kızılay'ın, 2023 yılı hedefinin 3 milyon 40 bin ünite kan bağışı almak olduğu belirtilerek, "Ülkemizin kan ve kan bileşeni ihtiyaçlarının karşılanması hususunda tüm önlemler alınsa da özellikle ramazan ayı, uzun tatil dönemleri, ağır hava şartları gibi birtakım nedenlerle stok seviyelerimizde düşüşler yaşanmaktadır. Ancak hastanelerin kan ihtiyacı artarak devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.'Kan bağışında düzenli ve sürekliliğin sağlanması büyük önem taşıyor'Kan bağışında dönemsel düşüşlerin önüne geçilmesi için gönüllülere ve kamuoyuna çağrının yinelendiği açıklamada, hastanelerin kan ihtiyaçlarının hızla karşılanması için kan bağışında düzenli ve sürekliliğin sağlanmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı. Normal zamanlarda Kızılay tarafından toplanan kan bağışı sayısı 8 bin-10 bin bandında seyrederken, ramazan ayı gibi dönemlerde bu rakamın 4 bin ünite seviyesi kadar düşebildiğine, oysa hastanelerin günlük 8-10 bin ünite kan ürünü kullanmaya devam ettiği bildirildi.İftar sofrasında kan bağışı yapılabiliyorAçıklamada, Kızılay'ın kan bağışlarının devam etmesi ve stokların tekrardan istenilen seviyelere gelmesi için mesai saatlerini değiştirdiğine işaret edilerek, kan bağışçılarının, iftar sonrası da kan bağışında bulunabildiği aktarıldı. Güncel kan bağışı yeri ve saatlerinin, Kan Hizmetleri resmi sitesinden, 'www.kanver.org' ve kan bağışı mobil uygulamasından takip edilebildiği ve uygun zaman için kan bağışı randevusu planlanabildiği kaydedildi.

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deprem, kızılay, kızılay derneği, kan bağışı, iftar